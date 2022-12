L’Ukraine dit que la Russie pourrait planifier une offensive hivernale

M. Podolyak a déclaré que le type de guerre d’infanterie de masse auquel Moscou semble se préparer ne serait pas efficace contre l’arsenal de plus en plus moderne d’armes à guidage de précision et de drones de surveillance de l’Ukraine. Mais il a déclaré que les dirigeants militaires russes s’étaient pliés aux demandes du Kremlin d’avancées sur le terrain pour des raisons de politique intérieure.

Les commandants russes, a-t-il dit, “maintiennent avec diligence l’illusion de Poutine sur la possibilité d’une ‘victoire’, afin, premièrement, de maintenir le pouvoir personnel de Poutine, et deuxièmement, d’éviter des sanctions sévères pour avoir admis la perte”.

Dans sa mise à jour du matin sur l’état du champ de bataille dimanche, l’armée ukrainienne a déclaré qu’elle avait repoussé 15 assauts terrestres sur ses positions au cours des dernières 24 heures et que plusieurs villes et villages de première ligne avaient été ciblés par l’artillerie russe.

La plupart des attaques ont eu lieu dans la région du Donbass, dans l’est de l’Ukraine, la seule section de la ligne de front où l’armée russe organise régulièrement des attaques offensives. Le long d’une grande partie du reste de la ligne de front en forme de croissant dans le sud-est de l’Ukraine, les forces russes sont accroupies défensivement, construisant des fortifications le long de nouvelles lignes après leurs retraites plus tôt à l’automne.