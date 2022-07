L’Ukraine dit qu’avec une nouvelle offensive, elle peut récupérer le territoire perdu par la Russie – mais est-ce réaliste ?

De la façon dont le Kremlin semble le voir, la ville portuaire de Kherson, dans le sud de l’Ukraine, sur le fleuve Dnipro, a déjà été intégrée à la Fédération de Russie.

Abritant 280 000 personnes avant l’invasion de l’Ukraine le 24 février, Kherson a été le premier grand centre de population du pays assiégé à tomber aux mains des troupes russes, et ses administrateurs nommés par la Russie ont accéléré les efforts pour effacer tout signe de souveraineté ukrainienne.

Ils ont distribué des passeports russes aux résidents, introduit des banques russes, introduit des sociétés de téléphonie mobile russes et fait du rouble la monnaie légale, remplaçant la hryvnia ukrainienne.

Mais à quelques jours de la guerre d’entrer dans son sixième mois, les autorités ukrainiennes signalent que le moment approche à grands pas où ses militaires tenteront de reprendre la ville capturée et d’expulser ses occupants russes.

Le président Volodymr Zelenskyy et les membres de son administration ont exhorté les civils à s’éloigner.

“Je sais avec certitude qu’il ne devrait pas y avoir de femmes et d’enfants là-bas, et qu’ils ne devraient pas devenir des boucliers humains”, a récemment déclaré la vice-première ministre Iryna Vereshchuk.

Kherson clé des deux côtés : colonel à la retraite

Au cours des six dernières semaines, des assauts ukrainiens au coup par coup ont rogné le territoire sous contrôle russe dans le sud du pays, permettant à ses soldats de s’approcher à moins de 20 kilomètres de Kherson.

“Quarante-quatre colonies ont déjà été libérées dans l’oblast de Kherson”, a déclaré jeudi Dmytro Butriy, chef par intérim de l’administration militaire de la région, lors d’une conférence de presse en ligne à Kyiv.

“La situation là-bas est difficile”, a-t-il poursuivi, affirmant que les destructions causées par les bombardements russes sont “massives” et que des maisons, des écoles et de nombreux autres bâtiments ont été endommagés.

Mercredi, des militaires ukrainiens montent dans un char près d’une ligne de front dans la région du Donbass. Alors que la Russie mène la guerre sur un vaste front de 1 000 kilomètres, la plupart de ses forces sont concentrées dans la région ukrainienne du Donbass, où les deux parties sont enfermées dans un vicieux combat d’usure. (Gleb Garanich/Reuters)

Mais on ne sait pas si c’est aussi loin que la contre-offensive et combien de force l’armée ukrainienne peut rassembler après des semaines de combats meurtriers dans la région du sud-est du Donbass.

Le colonel ukrainien à la retraite Serhiy Grabsky soutient que le sort de la guerre du président russe Vladimir Poutine dépend de sa détention militaire à Kherson – et de la capacité de l’Ukraine à l’enlever.

“Cet emplacement ouvrira la porte à la libération de tout le pays et à la fin de tous les objectifs stratégiques de la Russie”, a déclaré Grabsky, qui a occupé plusieurs postes internationaux au cours d’une carrière de 28 ans, notamment en tant que conseiller militaire auprès de l’Irak. gouvernement.

Il a déclaré que pousser la Russie hors de Kherson mettrait fin à toute menace pour les villes ukrainiennes, telles que Mykolaïv et Odessa, et mettrait les installations militaires russes dans la péninsule de Crimée à la portée des nouvelles armes occidentales de l’Ukraine, y compris les lance-roquettes américains HIMARS à longue portée.

Serhiy Grabsky, un colonel de l’armée ukrainienne à la retraite et analyste militaire, a déclaré que pousser la Russie hors de Kherson mettrait fin à toute menace pour les villes ukrainiennes, telles que Mykolaïv et Odessa, et mettrait les installations militaires russes dans la péninsule de Crimée à la portée des nouvelles armes occidentales de l’Ukraine. (Serhiy Grabsky)

“Nous pourrions mettre sous ‘contrôle du feu’, comme nous l’appelons, toutes les sorties de Crimée”, a déclaré Grabsky.

Alors que la Russie mène la guerre sur un vaste front de 1 000 kilomètres, la plupart de ses forces sont concentrées dans la région du Donbass, où les deux parties sont enfermées dans un vicieux combat d’usure.

La Russie a gagné du territoire, y compris les villes de Lysychansk et Severodonetsk, mais à un coût considérable en vies et en équipement de ses soldats.

HIMARS surpasse l’arsenal russe

Grabsky a déclaré que le front sud, qui comprend Kherson, est étiré, avec des forces ukrainiennes et russes plus ou moins égales.

C’est pourquoi, a-t-il dit, les commandants ukrainiens voient une opportunité de rassembler leurs forces et de percer les lignes russes.

“Je suis absolument optimiste”, a-t-il déclaré à CBC News.

REGARDER | Les habitants de Kherson décrivent des conditions strictes de vie sous contrôle russe : Les habitants de la ville de Kherson sous contrôle russe décrivent des conditions strictes Des dizaines de milliers d’habitants de la ville de Kherson, sous contrôle russe, dans le sud de l’Ukraine, ont fui depuis le début de l’invasion de Moscou. Ceux qui restent disent qu’il y a des conséquences à défier la Russie.

Les estimations des pertes militaires russes depuis le 24 février, lorsque la Russie a envahi l’Ukraine, vont d’un maximum de près de 37 000 morts – comme l’affirme l’Ukraine – à près de 15 000 ou 20 000 selon les estimations des États-Unis et de la Grande-Bretagne.

Cependant, l’Ukraine a également subi de lourdes pertes, dont jusqu’à 200 soldats tués au combat chaque jour au plus fort des combats pour Severodonetsk, où la Russie a finalement triomphé.

Un M142 High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) est tiré dans un lieu inconnu en Ukraine, dans cette image fixe obtenue à partir d’une vidéo non datée sur les réseaux sociaux téléchargée le 24 juin. Les États-Unis ont fourni à l’Ukraine huit HIMARS jusqu’à présent, avec quatre autres à viens. (Pavlo Narozhnyy/Reuters)

Plutôt qu’un assaut complet sur Kherson, Grabsky a déclaré qu’il s’attend à ce que l’Ukraine continue avec une “poussée douce” de ses forces, pour étouffer les voies d’approvisionnement dans la ville et finalement la couper.

Dernièrement, l’Ukraine a utilisé son système de roquettes d’artillerie à haute mobilité, ou HIMARS, pour perturber les centres d’approvisionnement russes profondément à l’intérieur du territoire occupé, y compris plusieurs dépôts de munitions.

Les États-Unis ont fourni à l’Ukraine huit HIMARS jusqu’à présent, et quatre autres à venir. Les roquettes sont capables d’atteindre des cibles à une distance de plus de 80 kilomètres avec une précision extrême – bien au-delà des capacités de tout ce que la Russie a dans son arsenal.

Des images partagées par le ministère ukrainien de la Défense ont montré ce qu’il prétend être l’effacement par des tirs de précision du HIMARS d’un dépôt de munitions russe à Nova Kakhovka, près de Kherson. Et plus tôt dans la semaine, l’Ukraine a affirmé que le même système avait frappé un poste de commandement russe, tuant un certain nombre d’officiers supérieurs.

Une capture d’écran d’une vidéo diffusée par le ministère ukrainien de la Défense montre ce qu’il prétend être l’explosion d’un dépôt de munitions russe à Nova Kakhovka, près de Kherson, lundi. (Ministère ukrainien de la Défense)

Si l’Ukraine peut monter une contre-offensive dans le sud qui mène à la libération du territoire sous contrôle russe, ce serait le premier succès de ce type pour l’armée ukrainienne depuis l’invasion de février.

En comparaison, lorsque les troupes russes ont été chassées de la région de Kyiv et de certaines parties du nord de l’Ukraine autour de Kharkiv en avril, c’était après l’échec de leurs propres offensives.

D’autres observateurs militaires, cependant, restent prudents quant à la prédiction d’une percée ukrainienne à Kherson.

La campagne de “broyage” de la Russie est efficace

Le général quatre étoiles à la retraite de l’armée de l’air américaine Philip Breedlove, qui a servi comme commandant suprême allié de l’OTAN en Europe de 2013 à 2016, a déclaré à BBC Radio Aujourd’hui programme cette semaine que la campagne “écrasante et aveugle” de la Russie pour épuiser l’infrastructure militaire et civile de l’Ukraine a été efficace.

Cependant, a-t-il dit, l’Ukraine peut probablement encore amener une armée importante contre Kherson.

“Ils n’ont pas la main-d’œuvre massive que la Russie a à travers son pays, mais je vous dirais que l’Ukraine a des soldats beaucoup plus expérimentés que la Russie. C’est en faveur de l’Ukraine”, a déclaré Breedlove.

Un ancien centre de commandement ukrainien est montré près d’Izyum dans l’est de l’Ukraine. La région, qui borde le Donbass, a été le théâtre de féroces batailles d’usure, le contrôle du territoire oscillant entre les forces russes et ukrainiennes. (Chris Brown/CBC)

Rob Lee, analyste au Foreign Policy Research Institute de Philadelphie, qui a méticuleusement suivi le cours du conflit, suggère que l’Ukraine aura besoin de plus d’aide de tous types de la part de l’Occident pour qu’une offensive réussisse.

“Kyiv aura probablement besoin d’un programme d’entraînement et de munitions plus robustes s’il veut reprendre une quantité importante de territoire”, a-t-il écrit dans un message sur Twitter.

Phillips O’Brien, professeur d’études stratégiques à l’Université de St Andrews en Écosse, a déclaré qu’il semble que les commandants ukrainiens aient décidé qu’il y avait plus à gagner en se concentrant sur Kherson qu’en contre-attaquant dans le Donbass, où l’Ukraine cède régulièrement du territoire.

“Je pense que d’ici la fin de l’été, sans aucun doute, ils veulent qu’on leur montre qu’ils font quelque chose, que ce n’est pas une impasse”, a-t-il déclaré à CBC News.

Loin du champ de bataille, la Russie a accru la pression sur les nations européennes telles que l’Allemagne en limitant l’approvisionnement en gaz. Cela empêche également les expéditions de céréales ukrainiennes de quitter les ports de la mer Noire, créant une crise alimentaire mondiale.

Le Kremlin semble espérer que la pression continue sapera la volonté occidentale d’aider l’Ukraine et convaincra les Ukrainiens d’accepter les conditions de reddition de la Russie.

Les manifestants scandent “Rentrez chez vous” en marchant vers le retrait des véhicules militaires russes à Kherson le 20 mars. Depuis qu’ils ont pris le contrôle de la ville, les administrateurs nommés par la Russie ont distribué des passeports russes, introduit des banques russes, fait venir des compagnies de téléphonie mobile russes et fait du rouble le statut légal devise. (Reuters)

À l’inverse, si l’Ukraine peut démontrer qu’une victoire significative sur le champ de bataille contre la Russie est possible, elle est en meilleure position pour exiger davantage d’aide occidentale, a déclaré O’Brien.

Kherson est “l’endroit où ils devraient pouvoir attaquer avec les meilleures chances de succès – quand ils sont prêts”.

“Nous sommes dans une phase d’attrition”

Poutine a réduit à plusieurs reprises ses objectifs déclarés pour son invasion de l’Ukraine.

Au début, l’assaut éclair sur Kyiv avec des parachutistes dans les premières heures de la guerre semblait viser à capturer la capitale et à décapiter le gouvernement Zelenskyy.

Le président ukrainien Volodymr Zelenskyy examine les positions des militaires ukrainiens dans la région de Dnipropetrovsk le 8 juillet, alors que l’attaque russe contre le pays se poursuit. (Reuters)

Puis, après que les troupes russes ont subi de lourdes pertes et se sont retirées, les commandants de Poutine ont recadré la guerre comme un combat pour les provinces de Louhansk et de Donetsk dans la région du Donbass.

Cependant, malgré quelques gains territoriaux, l’armée russe n’a pas été en mesure de repousser les forces ukrainiennes hors de la région orientale, ni d’endiguer de lourdes pertes de son côté.

“Nous sommes dans une phase d’attrition. Et la phase d’attrition devra se terminer à un moment donné”, a déclaré O’Brien.

“Je pense que quand ça se terminera, ça se terminera rapidement parce que le [front] ligne sera trop faible, et il doit y avoir un ajustement majeur.”

Grabsky, le colonel ukrainien à la retraite, a déclaré qu’il pensait que HIMARS pourrait être ce qui ferait basculer l’équilibre du conflit en faveur de l’Ukraine.

“Les frappes intensives contre le système logistique russe signifient vraiment que, jour après jour, les Russes perdront leur capacité à avancer sur le territoire ukrainien”, a-t-il déclaré.