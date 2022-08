L’Ukraine dit “la démilitarisation en action” alors que des explosions secouent un dépôt de munitions en Crimée occupée par la Russie

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Plus de 2 000 personnes ont été forcées d’évacuer mardi la Crimée annexée à la Russie à la suite d’une série d’explosions et d’incendies dans un dépôt de munitions que Moscou dénonce comme un “acte de sabotage”.

Les explosions dans l’installation de Mayskoye sont survenues une semaine après que l’Ukraine a déclaré que neuf avions avaient été détruits dans des explosions visant une base aérienne russe dans une autre partie de la Crimée, qui ont également fait un mort, selon l’Associated Press.

“Un rappel : la Crimée d’un pays normal concerne la mer Noire, les montagnes, les loisirs et le tourisme, mais la Crimée occupée par les Russes concerne les explosions d’entrepôts et le risque élevé de mort pour les envahisseurs et les voleurs. La démilitarisation en action”, a déclaré le conseiller présidentiel ukrainien Mykhailo Podolyak. sur Twitter mardi, sans revendiquer aucune responsabilité pour la dernière destruction.

Le ministère russe de la Défense, dans sa propre déclaration, a déclaré que “le matin du 16 août, à la suite d’un acte de sabotage, une installation de stockage militaire près du village de Dzhankoi a été endommagée”.

Une vidéo publiée sur le site Web de RIA Novosti montrait à distance des explosions et de la fumée s’élevant dans le ciel.

Les médias d’État russes, citant le ministère de la Défense, ont rapporté que les explosions avaient causé des dommages aux installations civiles, aux lignes électriques, aux centrales électriques, aux voies ferrées et aux bâtiments résidentiels de la région.

Le chef régional de Crimée, Sergei Aksyonov, a déclaré à RIA Novosti que deux personnes avaient été blessées dans les explosions et qu’environ 2 000 avaient été évacuées.

Rebekah Koffler, ancienne officier du renseignement de la DIA et auteure de “Putin’s Playbook: Russia’s Secret Plan to Defeat America”, a déclaré à Fox News Digital que “les explosions d’aujourd’hui en Crimée occupée par la Russie font suite à une autre série d’explosions mystérieuses à un base aérienne, donnera presque certainement une pause au président russe Vladimir Poutine.

“Le fait que la Crimée ne soit plus un refuge pour les Russes et que les Ukrainiens la considèrent comme une cible légitime est très significatif”, a-t-elle déclaré. “L’Ukraine a démontré qu’elle avait encore la capacité, les moyens, la volonté de monter une contre-offensive contre un adversaire bien plus redoutable.”

Kommersant, un journal économique russe, a également cité des résidents locaux disant que de la fumée noire pouvait être vue s’élever au-dessus d’une base aérienne mardi à Gvardeyskoye, près du centre de la Crimée.