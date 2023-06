L’Ukraine dit avoir repris un village ; La Russie insiste sur le fait qu’elle repousse les attaques

KYIV, Ukraine (AP) – L’armée ukrainienne a annoncé dimanche avoir repris un village dans le sud-est du pays alors que les Russes affirmaient avoir repoussé plusieurs attaques dans la région, la dernière indication qu’une contre-offensive ukrainienne très attendue pourrait être en cours alors même que les responsables de Kiev s’arrêtent à moins de le reconnaître publiquement.

La 68e brigade de chasse séparée des forces armées ukrainiennes a publié une vidéo sur Facebook montrant des soldats installant un drapeau ukrainien sur un bâtiment endommagé dans ce qui, selon le message, était le village de Blahodatne, dans la région orientale partiellement occupée de Donetsk. Dans un article séparé sur les réseaux sociaux, les forces terrestres ukrainiennes ont confirmé que la brigade avait repris Blahodatne.

Myroslav Semeniuk, porte-parole de la brigade, a déclaré à l’Associated Press qu’une équipe d’assaut a capturé six soldats russes après être entré dans plusieurs bâtiments où une soixantaine de soldats étaient enfermés. « L’ennemi continue de nous bombarder, mais cela ne nous arrêtera pas », a déclaré Semeniuk. « Le prochain village que nous prévoyons de récupérer est Urozhayne. Après cela, (nous continuerons) plus au sud.

Alors que la reprise de Blahodatne indiquait une petite avancée ukrainienne, les dirigeants occidentaux et ukrainiens ont averti à plusieurs reprises que les efforts visant à expulser plus largement les troupes russes devraient prendre du temps. La Russie a fait grand cas de la façon dont ses troupes ont tenu bon ailleurs.

Dimanche, le ministère russe de la Défense a continué d’insister sur le fait qu’il repoussait les attaques ukrainiennes dans la région. Il a déclaré dans un communiqué que les tentatives ukrainiennes d’opérations offensives sur les axes sud de Donetsk et Zaporizhzhia de la ligne de front au cours des dernières 24 heures ont été « infructueuses ».

Vladimir Rogov, un responsable installé par la Russie dans la région de Zaporizhzhia, a insisté sur le fait que Blahodatne, ainsi que deux autres villages de Zaporizhzhia, se trouvent dans une « zone grise » quant à savoir qui les contrôle. Selon Rogov, les forces ukrainiennes se sont brièvement emparées d’un autre village de la région voisine de Donetsk, mais ont été rapidement mises en déroute par les troupes russes.

« La situation évolue. Rien d’extraordinaire ne se passe », a déclaré Rogov dans un article de Telegram.

L’armée russe a également accusé les forces ukrainiennes d’avoir attaqué, mais sans succès, l’un de ses navires en mer Noire.

Selon un communiqué du ministère russe de la Défense, la tentative d’attaque a eu lieu dimanche lorsque six vedettes rapides sans pilote ont pris pour cible le navire de reconnaissance russe Priazovye qui « surveillait la situation et assurait la sécurité le long des tracés des gazoducs TurkStream et Blue Stream dans la partie sud-est de la Russie ». la mer Noire. »

Tous les hors-bords ont été détruits par l’armée russe et le navire n’a subi aucun dommage, a indiqué le ministère. L’affirmation n’a pas pu être vérifiée de manière indépendante et les responsables ukrainiens n’ont fait aucun commentaire immédiat.

Moscou a fait une allégation similaire le mois dernier et a rapporté que des vedettes rapides ukrainiennes sans pilote visaient un autre navire de reconnaissance en mer Noire, l’Ivan Khurs. Plusieurs jours plus tard, le ministère ukrainien de la Défense a publié une vidéo qui semblait montrer un drone marin se dirigeant vers l’Ivan Khurs, mais ne montrait pas le drone heurtant le navire.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déclaré samedi que « des actions contre-offensives et défensives » étaient en cours contre les forces russes. Il a refusé de divulguer des détails, mais a demandé de transmettre au président russe Vladimir Poutine que ses principaux commandants étaient dans un état d’esprit « positif » alors que leurs troupes se livraient à des combats intenses le long de la ligne de front.

Zelenskyy a fait ces remarques lors d’une conférence de presse à Kiev aux côtés du Premier ministre canadien Justin Trudeau en réponse à une question sur le commentaire de Poutine un jour plus tôt selon lequel la contre-offensive de l’Ukraine avait commencé – et les forces ukrainiennes subissaient « des pertes importantes ».

Les hautes autorités ukrainiennes se sont abstenues d’annoncer qu’une contre-offensive à grande échelle était en cours, bien que certains analystes occidentaux aient déclaré que des combats plus féroces et l’utilisation signalée de troupes de réserve le suggéraient.

Jamey Keaten, Associated Press