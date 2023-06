L’Ukraine dit avoir repris trois villages après avoir lancé une contre-offensive | Nouvelles du monde

Le drapeau ukrainien a été hissé à l’extérieur des bâtiments que les troupes ont repris du contrôle russe (Photo : via Reuters) L’Ukraine a déclaré avoir libéré trois villages – affirmant qu’il s’agissait des premières victoires de l’armée depuis le début de sa contre-offensive. Des images sur les réseaux sociaux montrent des troupes ukrainiennes en train de célébrer à Blahodatne et Neskuchne – ce qui signifierait qu’elles ont repris le contrôle des petits villages. La vice-ministre de la Défense de Kiev, Hannah Maliar, a déclaré que la ville voisine de Makarivka avait également été prise. Cela vient après que la Russie a annoncé hier qu’elle voulait reprendre le contrôle du groupe Wagner après des mois de luttes intestines. Sur des photographies publiées en ligne, on peut voir des soldats regardant par les fenêtres d’un bâtiment dont ils ont apparemment pris le contrôle. Pour visionner cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisager de passer à une version Web

D'autres images partagées par les troupes des comptes pro-ukrainiens ont pu être vues hissant le drapeau ukrainien devant un bâtiment incendié à Blahodatne. Et le garde-frontière de l'État a publié des vidéos montrant les forces de Kiev annonçant que « Neskuchne de la région de Donetsk est à nouveau sous le drapeau ukrainien », avant de crier le cri de guerre désormais standard de « Gloire à l'Ukraine ». Alors que la prise des trois villages marque les plus grandes avancées de ces derniers jours, les colonies sont relativement petites. Des soldats à Blahodatne, dans la région de Donetsk, où l'Ukraine revendique sa première victoire depuis le début de la contre-offensive (Photo : via REUTERS) Samedi, Le président Zelensky a reconnu que la contre-offensive tant attendue était en cours. La vice-ministre de la Défense, Hanna Maliar, a affirmé dans une vidéo de Telegram que les forces ukrainiennes avaient également pris le village de Makarivka. Un porte-parole de l'armée a déclaré que les gains étaient les premières victoires localisées de la contre-offensive. Alors que la prise des trois villages marque les plus grandes avancées de ces derniers jours, les colonies sont relativement petites. Blahodatne avait une population d'avant-guerre de seulement 1 000 habitants. Aussi petites que soient les victoires, il s'agit de la première de l'Ukraine depuis que le président Zelensky a annoncé la contre-offensive ce week-end (Photo : via Reuters)



D’autres ont émis l’hypothèse que Kiev veut briser le pont terrestre entre la Crimée occupée et Donetsk, isolant les troupes russes sur la péninsule. Plus à l’est, les troupes ukrainiennes auraient également avancé près de la ville en ruine de Bakhmut, théâtre d’une longue et sanglante bataille entre les forces ukrainiennes et les troupes russes. Je suis collé à l’écran, regardant les drapeaux ukrainiens se lever. Neskuchne 🇺🇦

Makarivka 🇺🇦

Blahodatne 🇺🇦 pic.twitter.com/XPEGE35Bsa — Maria Avdeeva (@maria_avdv) 11 juin 2023 Ces trois colonies seraient les premières libérées depuis ses propos, mais pas les premières que l'Ukraine a repris depuis lundi, lorsque des poches de ses forces ont commencé à avancer dans le sud du pays. Moscou n'a pas encore confirmé la chute de l'un des villages, parlant plutôt de repousser les assauts ukrainiens dans la région. Ailleurs, l'Ukraine affirme que la Russie a fait sauter un autre barrage dans la région de Zaporizhzhia, après la destruction lundi du principal barrage de Kakhovka. Cela a provoqué des inondations généralisées et des évacuations massives. Dimanche, le président Zelensky a déclaré que 4 000 personnes avaient maintenant été évacuées. L'Ukraine affirme que le barrage a été détruit par les forces russes, qui le contrôlent depuis février 2022. Valeriy Shershen, porte-parole de l'armée ukrainienne, a déclaré que les forces de Moscou avaient choisi de faire sauter un deuxième barrage près du village de Novodarivka, ce qui « a provoqué des inondations sur les deux rives de la rivière Mokri Yaly ». M. Shershen a déclaré que la Russie faisait délibérément sauter des barrages dans la région pour stopper l'avancée de l'Ukraine vers les zones occupées. La Russie a nié avoir fait sauter le barrage de Kakhovka et a plutôt accusé l'Ukraine.

