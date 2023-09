L’Ukraine dit à ceux qui critiquent la lente contre-offensive de « se taire »

L’Ukraine a demandé jeudi à ceux qui critiquent le rythme de sa contre-offensive vieille de trois mois de « se taire », le signal le plus clair de la frustration de Kiev face aux fuites des responsables occidentaux affirmant que ses forces avancent trop lentement.

Près de trois mois après le lancement d’une contre-offensive tant vantée utilisant des centaines de milliards de dollars de matériel militaire occidental, l’Ukraine a reconquis plus d’une douzaine de villages mais n’a pas encore pénétré les principales défenses russes.

Des articles parus la semaine dernière dans le New York Times, le Washington Post et d’autres organes de presse ont cité des responsables américains et occidentaux suggérant que l’offensive n’avait pas répondu aux attentes. Certains ont critiqué la stratégie ukrainienne, lui reprochant notamment de concentrer ses forces aux mauvais endroits.

Moscou affirme que la campagne ukrainienne a déjà échoué. Les commandants ukrainiens affirment qu’ils avancent délibérément lentement, dégradant les défenses et la logistique russes afin de réduire les pertes lorsqu’ils attaquent finalement à pleine puissance.

« Critiquer la lenteur de la contre-offensive équivaut à cracher au visage du soldat ukrainien qui sacrifie sa vie chaque jour, avançant et libérant un kilomètre de sol ukrainien après l’autre », a déclaré le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmitro Kuleba. journalistes jeudi.

« Je recommanderais à tous les critiques de se taire, de venir en Ukraine et d’essayer de libérer un centimètre carré par eux-mêmes », a-t-il déclaré lors d’une réunion des ministres des Affaires étrangères de l’UE en Espagne.

Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré à CNN que les commandants ukrainiens méritaient le bénéfice du doute.

« Les Ukrainiens ont dépassé à maintes reprises les attentes », a-t-il déclaré. « Nous devons leur faire confiance. Nous conseillons, nous aidons, nous soutenons. Mais… ce sont les Ukrainiens qui doivent prendre ces décisions. »

Lignes défensives

Après des mois de combat à travers d’épais champs de mines, les forces ukrainiennes ont finalement atteint les principales lignes défensives russes ces derniers jours, au sud du village de Robotyne qu’elles ont capturé la semaine dernière dans la région occidentale de Zaporizhzhia.

Ils avancent maintenant dans une zone située entre les villages voisins de Novopokropivka et Verbove, à la recherche d’un moyen de contourner les fossés antichar et les rangées de pyramides en béton connues sous le nom de dents de dragon qui forment les principales fortifications russes visibles depuis l’espace.

Une percée dans cette zone constituerait le premier test des défenses russes les plus profondes, dont l’Ukraine espère qu’elles seront plus vulnérables et moins lourdement minées que les zones que ses troupes ont traversées jusqu’à présent.

Un commandant ukrainien présent dans la région a déclaré à Reuters la semaine dernière que ses hommes avaient déjà franchi la ligne la plus difficile, atteignant des zones moins fortement défendues, et qu’ils s’attendaient désormais à avancer plus rapidement. Reuters n’a pas pu le vérifier de manière indépendante.

Kiev donne rarement des détails sur ses opérations offensives. Dans un communiqué publié jeudi, la vice-ministre de la Défense Hanna Maliar a fait état de succès non précisés près de Novopokropivka, sans donner de détails.

Oleksandr Syrskyi, commandant des forces terrestres ukrainiennes, a également signalé une « dynamique positive » dans l’est, près de Bakhmut, où les forces ukrainiennes ont progressé autour de la seule ville capturée par la Russie lors de sa propre offensive plus tôt cette année.

Attaques de drones en Russie

L’Ukraine a également intensifié ses attaques à l’aide de drones contre des cibles situées au plus profond de la Russie et sur le territoire ukrainien contrôlé par la Russie. La Russie a signalé mercredi soir des attaques de drones dans la région voisine de Briansk et a déclaré avoir abattu un missile tiré sur la Crimée occupée.

La nuit précédente, Moscou avait fait état de tentatives de frappes de drones ukrainiens dans six régions russes, dont une qui avait provoqué un énorme incendie sur une base aérienne militaire de Pskov, dans le nord de la Russie, endommageant plusieurs avions de transport militaires géants sur le tarmac.

Alors que l’Ukraine commente rarement directement des attaques spécifiques en Russie, le président Volodymyr Zelenskiy a semblé se vanter de l’attaque de Pskov jeudi.

« Utilisation réussie de nos armes à longue portée : la cible a été touchée à 700 kilomètres ! » a-t-il déclaré dans un message en ligne.

Les alliés occidentaux de l’Ukraine interdisent généralement à Kiev d’utiliser les armes qu’ils fournissent pour attaquer le territoire russe, mais affirment que l’Ukraine a le droit de mener de telles attaques contre des cibles militaires avec ses propres armes.

Les attaques de ces dernières semaines, dont plusieurs dans le centre de Moscou au cours du mois dernier, ont ramené la guerre chez de nombreux Russes pour la première fois après 18 mois au cours desquels la Russie a soumis l’Ukraine à des frappes aériennes à l’échelle nationale.

La Russie est également confrontée aux conséquences d’une mutinerie survenue il y a deux mois par Wagner, une armée privée qui avait constitué la principale force d’attaque de sa propre offensive hivernale au début de cette année. Le leader de Wagner, Eugène Prigojine, et ses principaux lieutenants ont été tués dans un accident d’avion la semaine dernière.

Le Kremlin a nié être à l’origine du crash. Le président Vladimir Poutine a qualifié la mutinerie de Prigojine de trahison mais a promis de ne pas le punir pour cela.

Jeudi, le bras droit de Prigojine, Dmitri Outkine, un ancien officier du renseignement militaire néo-nazi dont l’indicatif d’appel Wagner a donné son nom à la force mercenaire, a été enterré dans un cimetière près de Moscou sous la haute surveillance de la police militaire russe. Prigozhin a également été enterré mardi dans la banlieue de Saint-Pétersbourg.