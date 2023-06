L’Ukraine dit 10 morts à Dnipro alors que la Russie attaque des civils avec une contre-offensive en avant

Dnipro, Ukraine — Des missiles et drones russes ont de nouveau ciblé des villes Ukraine du jour au lendemain, avec au moins 10 personnes tuées et des dizaines de blessés dans une attaque contre la ville centrale de Kryvvi Rih – la ville natale du président Volodymyr Zelenskyy – selon son maire. L’Ukraine accuse la Russie de cibler délibérément des civils pour détourner l’attention des gains réalisés par les forces ukrainiennes alors qu’elles poussent une contre-offensive sur les lignes de front.

Des missiles et des drones russes ont plu sur la ville, une roquette frappant un immeuble alors que les gens dormaient. Les pompiers ont combattu l’incendie jusqu’à mardi matin, mais le travail s’est rapidement transformé en la sombre tâche de rechercher les disparus et les morts.

La police se tient près des corps des victimes à l’extérieur d’un immeuble fortement endommagé qui, selon les responsables, a été touché par une attaque de missiles russes à Kryvyi Rih, en Ukraine, le 13 juin 2023. Andriy Dubtchak/AP

« Le premier coup m’a réveillé et je suis allé directement sur mon balcon », a déclaré Ihor Avrenenko, 60 ans. « La deuxième explosion a rugi au-dessus de ma tête alors que des débris chauds tombaient et j’ai vu le bâtiment en feu. »

La dernière attaque aérienne a eu lieu alors que la contre-offensive ukrainienne progressait lentement. Les troupes ukrainiennes se battent avec acharnement pour récupérer le terrain occupé petit à petit, nettoyant méticuleusement les petites villes et villages alors qu’elles poussent vers les forces russes retranchées plus au sud et à l’est. Jusqu’à présent, les responsables ukrainiens disent avoir repris au moins sept colonies.

Mais les gains, jusqu’ici stables mais modestes, ont un coût en vies et en matériel. L’Ukraine n’a pas publié de nouveaux chiffres sur les victimes, mais la Russie a détruit et prétend avoir capturé des équipements fournis par l’Occident, notamment des chars allemands Leopard et des véhicules de combat blindés américains Bradley.



L’Ukraine affirme avoir repris plusieurs villages en contre-offensive 02:08

Les civils paient également un lourd tribut.

Askold et Tetiana ont fui leur domicile à Soledar, non loin de la ville de première ligne anéantie de Bakhmut. Leur appartement est maintenant une coquille incendiée de la maison qu’ils connaissaient.

« Nous n’avons pas de maison », a déclaré Tetiana à CBS News en larmes. « Qui sait où nous habiterons… dans la rue ?

Les larmes ne manquent pas dans l’est de l’Ukraine. Le couple a toujours des membres de sa famille portés disparus.

« Nous ne savons pas où ils sont », nous a-t-elle dit. « Nous prions pour les trouver, et aussi pour que nous trouvions un endroit où vivre en paix. »

L’Ukraine continue de demander aux États-Unis et à ses autres partenaires occidentaux davantage d’armes lourdes pour poursuivre sa contre-offensive, et le secrétaire d’État Antony Blinken a annoncé mardi un nouveau programme d’aide militaire de 325 millions de dollars, s’appuyant sur les fournitures américaines existantes, qui comprendront davantage de véhicules de combat d’infanterie Bradley. et les véhicules blindés de transport de troupes Stryker, en plus des munitions et des obus d’artillerie.

