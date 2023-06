L’Ukraine devrait surveiller très attentivement le patron exilé du groupe Wagner, Yevgeny Prigozhin, prévient l’ancien chef de l’armée britannique | Nouvelles du monde

L’Ukraine est en position de force sur le champ de bataille contre l’invasion des forces russes, mais l’exil d’un chef mercenaire rebelle vers la Biélorussie voisine constitue une nouvelle menace potentielle, a déclaré un ancien chef de l’armée britannique à Sky News.

Alors que le dirigeant russe Vladimir Poutine a été « blessé » par le rébellion de courte durée et ses troupes de première ligne sont démoralisées, Lord Dannatt a déclaré que le gouvernement de Kiev devrait se prémunir contre une attaque transfrontalière de Evgueni Prigojine et son groupe Wagner.

L’ancien chef d’état-major s’adressait à l’émission Sophy Ridge On Sunday après les troubles qui ont secoué Russie qui a vu l’armée privée de Prigozhin avancer sur Moscou.

Dernière guerre entre l’Ukraine et la Russie : « quelque chose ne va pas » avec l’accord de paix

Les troupes de Wagner ont joué un rôle crucial dans la guerre d’Ukraine, capturant la ville orientale de Bakhmut, mais Prigozhin a de plus en plus critiqué les hauts gradés militaires, l’accusant d’incompétence et privant ses troupes de munitions.

La brève révolte a pris fin après que Prigozhin a conclu un accord avec le Kremlin qui le verra déménager en Biélorussiequi a soutenu l’invasion russe de Ukraine.

Bien que Poutine ait accusé son ancien allié de trahison et de mutinerie, les accusations portées contre lui pour avoir organisé une rébellion armée ont été abandonnées.

Moscou a également déclaré qu’il ne poursuivrait pas les combattants de Wagner qui ont pris part à l’insurrection.

En permettant à Prigozhin et à ses forces de se libérer, le Kremlin a déclaré que « l’objectif le plus élevé » de Poutine était « d’éviter l’effusion de sang ».

Les Ukrainiens avaient espéré que les combats internes russes créeraient des opportunités pour leur armée de reprendre le territoire saisi par les forces russes.

Mais Lord Dannatt a déclaré: « Apparemment, il a quitté la scène pour aller en Biélorussie, mais est-ce la fin de Prigozhin et du groupe Wagner? Le fait qu’il soit allé en Biélorussie est, je pense, un sujet de préoccupation.

« Ce que nous ne savons pas, ce que nous découvrirons dans les prochaines heures et les prochains jours, c’est… combien de ses combattants sont réellement partis avec lui.

« S’il est allé en Biélorussie et a gardé une force de combat efficace autour de lui, il représente alors à nouveau une menace pour le flanc ukrainien le plus proche de Kiev, là où tout a commencé le 24 février de l’année dernière.

« Bien qu’il semblerait que cette affaire soit close, je pense qu’elle est loin d’être close et que les répliques se répercuteront pendant un certain temps.

« Ils (l’Ukraine) doivent surveiller ce flanc de très près et s’assurer qu’ils disposent d’unités de manœuvre leur permettant de repousser une nouvelle attaque venant de la Biélorussie. »

Image:

Les troupes de Wagner auraient avancé vers le nord à 200 km de Moscou lorsque leur convoi a fait demi-tour





Sur le conflit plus large, le pair indépendant a ajouté: « Les Ukrainiens, j’en suis sûr, ont le moral de leurs adversaires en tête, le soldat russe moyen est assez bas.

« Et c’est pourquoi s’ils peuvent trouver des points de faiblesse le long des lignes défensives russes et exploiter ceux-ci avec un ou deux coups décisifs, cela pourrait avoir un effet disproportionné en brisant le moral et l’épine dorsale de l’armée russe et produire des succès assez significatifs. .

« L’Ukraine reste en position de force contre un ennemi, bien que dans des positions défensives préparées, avec un moral bas et une structure de commandement et de contrôle décousue à l’heure actuelle, dont le chef politique a sans aucun doute été blessé par des événements du passé. »

Mais il a averti: « Je pense que nous devons surveiller de très près ce que Prigozhin et ses troupes de Wagner font. Et il y a une menace possible qu’ils pourraient représenter de la Biélorussie à Kiev. Si j’étais le commandant en chef ukrainien , je surveillerais ce front très attentivement. »

Pendant ce temps, l’ancien officier du MI6, Christopher Steele, a déclaré à Sky News que le bref soulèvement avait nui au dirigeant russe.

Il a déclaré à Sky News: « Ce qui a changé, je pense, c’est que Vladimir Poutine a perdu son autorité et sa légitimité en Russie et a été défié d’une certaine manière, oui, il a réussi à s’en sortir pour le moment.

« Voir les événements se dérouler en Russie hier et la vitesse à laquelle la situation a semblé devenir incontrôlable doit être très préoccupant pour Poutine et les gens qui l’entourent. »

Le secrétaire en chef du Trésor, John Glen, a déclaré au programme Ridge : « C’est évidemment une situation très instable en Russie, mais c’est fondamentalement une affaire interne.

« Ce n’est pas une question dans laquelle nous interviendrons, mais évidemment nous observons et surveillons la situation de manière très attentive. »