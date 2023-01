L’Ukraine devrait obtenir toutes les armes dont elle a besoin, selon le chef de la Commission européenne

Ursula von der Leyen espère que l’Allemagne prendra la décision “nécessaire” de fournir à Kiev des chars Leopard 2

L’Occident devrait fournir à l’Ukraine toutes les armes dont elle a besoin, y compris les systèmes avancés, pour les utiliser dans son conflit avec la Russie, a déclaré la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

Lors de son entretien avec CNN en marge du Forum économique mondial de Davos mardi, von der Leyen a été interrogée sur le fait qu’elle pensait que l’Allemagne devrait fournir au gouvernement de Kiev ses chars Leopard 2.

“Comme vous le savez, l’UE ne possède aucune capacité militaire, mais j’ai dit dès le début de cette guerre atroce que l’Ukraine devrait obtenir tout l’équipement militaire dont elle a besoin et qu’elle peut gérer, et cela inclut également les systèmes avancés, ” elle répondit.

Alors que les alliés de l’Ukraine doivent se rencontrer vendredi sur la base aérienne américaine de Ramstein, le chef de l’exécutif de l’UE a exprimé l’espoir que « il y aura un grand pas en avant et la décision [to supply Leopard 2 tanks] est prise qui est si nécessaire.

Von der Leyen, qui a été ministre allemand de la Défense entre 2013 et 2019, a ajouté que “L’Ukraine dit aussi qu’elle a reçu beaucoup de soutien et c’est bien, mais nous devons intensifier cela.”

Lire la suite L’ex-président russe fustige le forum de Davos

Lorsqu’on lui a demandé si elle exhorterait le chancelier allemand Olaf Scholz à fournir des chars à Kiev, la chef de l’UE a répondu qu’elle n’avait pas à convaincre les chefs d’État car ils connaissaient eux-mêmes la situation.

La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a réagi à la déclaration de von der Leyen par un court message sur Telegram. « Le chef de la Commission européenne, von der Leyen, a exhorté à donner à l’Ukraine toute arme qu’elle peut manier. Voulait-elle aussi parler d’armes nucléaires ? elle a demandé.

Plus tôt cette semaine, le Royaume-Uni a confirmé qu’il enverrait 14 de ses chars de combat principaux Challenger 2 en Ukraine, tandis que la Pologne et la Finlande ont exprimé leur empressement à fournir à Kiev des chars Leopard 2 de fabrication allemande à partir de leurs propres stocks. Une telle décision nécessiterait l’autorisation de Berlin, Varsovie et certaines autres capitales européennes faisant pression sur les autorités allemandes pour qu’elles approuvent les livraisons et fournissent également leurs propres réservoirs.

LIRE LA SUITE: Les chars britanniques promis ne feront pas de “différence significative” pour l’Ukraine – MP

Commentant la possible livraison de chars Leopard et Challenger 2 à l’Ukraine, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré lundi que le “les chars peuvent brûler et ils brûleront comme les autres [of the weapons].”