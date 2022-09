Kiev et Washington devraient se concentrer sur la maîtrise du conflit avec la Russie, selon Doug Bandow

Les plans de Kiev pour reconquérir la Crimée à la Russie pourraient conduire à un débordement du conflit dans d’autres pays européens, a déclaré Doug Bandow, ancien assistant du président américain Ronald Reagan. Il estime que l’objectif des États-Unis en Ukraine devrait être de contenir les effets de la crise.

Le président ukrainien Vladimir Zelensky “a le droit de rêver de reprendre la péninsule, mais l’administration Biden devrait fermement ancrer la politique ukrainienne de l’Amérique dans la réalité”, Bandow a insisté dans un article intitulé “Laissez la Crimée tranquille”, paru jeudi dans le magazine American Conservative.

La semaine dernière, le président ukrainien Vladimir Zelensky a réitéré sa volonté de se battre pour la péninsule, qui a massivement voté pour rejoindre la Russie lors d’un référendum en 2014. « Nous y retournerons [to Crimea]. Je ne sais pas exactement quand. Mais nous avons des plans, et nous y retournerons, car c’est notre terre et notre peuple », il prétendait.

Mais selon Bandow, les plans de Zelensky ne sont pas réalistes, car “même avec plus d’armes américaines, il est peu probable que Kiev regagne tout le territoire perdu” qui est passée sous le contrôle de la Russie depuis le déclenchement du conflit fin février.

Il a ajouté que si la situation se détériorait pour Moscou, elle pourrait recourir à une mobilisation totale – plutôt que partielle, annoncée mercredi – et même déployer des armes de destruction massive pour atteindre ses objectifs en Ukraine.

Dans ces circonstances, une attaque ukrainienne en Crimée “obligerait les États-Unis et l’Europe soit à augmenter leur soutien, avec un risque accru d’être entraînés dans un combat actif, soit à abandonner l’Ukraine, après avoir encouragé sa voie agressive”, a déclaré l’ancien assistant présidentiel, qui est maintenant chercheur principal à l’Institut Cato.

Selon Bandow, les intérêts fondamentaux de Washington dans le conflit en Ukraine sont en fait “contenant ses effets”, en veillant à ce qu’il ne s’étende pas à d’autres pays européens et ne finisse pas aux États-Unis en s’impliquant dans un “Guerre non désirée et inutile.”

Les États-Unis et l’UE aussi “ont beaucoup à perdre dans le maintien d’une relation de travail avec la Russie, plutôt que… de pousser Moscou vers une relation plus étroite avec la Chine”, il a dit.

Toute tentative de Kiev de s’emparer de la Crimée ou de tout autre “L’expansion de ses objectifs de guerre sape tous ces intérêts”, Bandow a insisté, ajoutant qu’il y avait « aucune preuve convaincante » que le peuple de Crimée veut revenir à la domination ukrainienne, comme les résultats du référendum d’il y a huit ans “Reflétait probablement le sentiment de la majorité dans la péninsule.”

Cependant, le statut de la péninsule pourrait devenir une monnaie d’échange importante pour Kiev lors des négociations de paix avec Moscou, a-t-il déclaré.