L’Ukraine DEVRAIT-ELLE rejoindre l’OTAN ? Des experts expliquent pourquoi accorder la nation déchirée par la guerre pourrait rétablir la paix en Europe… ou inciter Poutine à frapper Kiev avec une arme nucléaire tactique

Alors que les chefs des pays de l’OTAN se rendent à Vilnius aujourd’hui pour deux jours de pourparlers, la guerre de la Russie en Ukraine – et la perspective que la nation déchirée par la guerre rejoigne l’alliance de sécurité – est en tête de l’ordre du jour.

Kiev considère l’adhésion comme le moyen de dissuasion ultime contre une nouvelle attaque de la Russie contre l’Ukraine, après qu’elle ait illégalement annexé la Crimée en 2014 et lancé une invasion à grande échelle en février de l’année dernière.

Mais Poutine et le Kremlin ont longtemps affirmé que l’expansion de l’OTAN vers l’est était l’un des facteurs qui ont déclenché la décision d’envahir en premier lieu.

Le président américain Joe Biden a déclaré ce week-end que l’Ukraine n’était pas encore prête pour l’adhésion à l’OTAN, affirmant que la guerre avec la Russie devait être conclue avant que l’alliance de sécurité puisse inviter Kiev.

Mais les pays d’Europe de l’Est et de la Baltique – dont les frontières sont beaucoup plus proches des horreurs du conflit – ont l’intention d’offrir à l’Ukraine une feuille de route claire pour l’entrée au sommet en Lituanie.

Dans cet esprit, MailOnline s’est entretenu avec plusieurs experts pour explorer à quoi ressemblerait l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN, et si cela aiderait l’Ukraine à parvenir à la paix… ou entraînerait des conséquences catastrophiques.

Le président américain Joe Biden quitte Marine One pour monter à bord d’Air Force One à l’aéroport de Stansted le 10 juillet 2023

Le président polonais Andrzej Duda (L) et le président ukrainien Volodymyr Zelensky (R) sont photographiés avant le sommet de l’OTAN les 11 et 12 juillet

Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, s’adresse aux médias avant le sommet de l’OTAN de 2023, le 10 juillet 2023 à Vilnius, en Lituanie.

John Kennedy, expert russe et chercheur principal à RAND Europe, a expliqué pourquoi il est si important de présenter une opposition unie à l’invasion violente de Poutine.

« Une partie de la justification de la Russie pour sa guerre en Ukraine – l’argument selon lequel elle a envahi l’Ukraine en réponse à l’expansionnisme de l’OTAN – comporte un défaut majeur.

« Bien que l’OTAN se soit évidemment considérablement élargie depuis sa création – plus récemment avec l’ajout de la Finlande et, espérons-le, de la Suède – elle l’a fait de manière démocratique, chaque État membre acceptant de son propre gré de rejoindre le bloc.

« En revanche, l’expansionnisme russe est historiquement impérialiste, antidémocratique et conduit par la force.

« L’OTAN et l’Occident doivent continuer à soutenir l’Ukraine dans sa guerre contre la Russie pour démontrer que l’expansionnisme armé dans des pays souverains ne sera pas toléré et que l’avenir de l’Europe doit être déterminé par ces pays – et non par le Kremlin. »

Mais plusieurs experts ont convenu qu’il est très peu probable que l’OTAN adresse une invitation à l’Ukraine tant que la guerre n’est pas terminée.

Le Dr Gavin Hall, expert de l’OTAN et des institutions de sécurité à l’Université de Strathclyde, a déclaré: » Quelle que soit la décision prise par l’OTAN, il y a des risques importants – bien que je soupçonne qu’elle cherchera à trouver un langage qui permette une marge de manœuvre suffisante, sans engagement ferme, mais réaffirmant que l’Ukraine rejoindra l’OTAN.

«Pour que l’Ukraine soit admise ou que son adhésion soit annoncée à Vilnius, il faudrait qu’il y ait suffisamment de conviction que la Russie cesserait immédiatement toute action hostile en Ukraine. Je doute que.’

Kennedy a ajouté que Biden et les chefs des autres États membres ne peuvent pas proposer de manière réaliste l’adhésion à l’OTAN alors qu’une grande partie du territoire ukrainien a été annexée, affirmant qu’une telle décision serait un scénario « la charrue avant les boeufs ».

« Accorder l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN alors que quatre régions de l’Ukraine sont de facto sous contrôle russe compromettrait la sécurité du bloc… Dans ce scénario, la Russie occuperait activement des parties d’un pays de l’OTAN, et l’OTAN serait à son tour considérée comme incapable de garantir la sécurité de ses frontières.’

Et le Dr Martin Smith, maître de conférences en défense et affaires internationales à l’Académie royale militaire de Sandhurst, a déclaré: « Tout au long de la guerre actuelle, la Russie a pris soin d’éviter les actions (contre la Pologne et les États baltes, par exemple) qui pourraient courir le risque de l’OTAN invoquant ses dispositions de défense collective.

« Amener l’Ukraine dans l’OTAN après une fin négociée de la guerre devrait étendre cet effet dissuasif pour couvrir son propre territoire et sa sécurité. »

Cependant, le stratège géopolitique Alp Sevimlisoy était plus optimiste quant à l’adhésion prochaine de l’Ukraine à l’OTAN, que la guerre se termine ou non.

« Lorsque vous examinez tous les facteurs, ce que nous voyons, ce sont les fondations d’un nouveau partenaire de l’OTAN et d’une nation qui sera admise dans l’OTAN non seulement pour la sécurité de l’Ukraine, mais pour la sécurité nationale de nous tous au sein de la trans- alliance atlantique.

‘Je pense que c’est certainement dans un futur proche [Ukraine joining NATO]… Je définis le futur proche dans les 12 à 16 prochains mois.’

Accorder l’adhésion à l’Ukraine avant la fin de la guerre pourrait faire courir le risque que la Russie soit coincée et, face à une guerre totale contre la puissance combinée de tous les États de l’OTAN, pousse Poutine (photo) à ouvrir la mallette nucléaire

Un militaire ukrainien de la 10e brigade d’assaut Edelweiss tire un mortier de 122 mm vers des positions russes sur la ligne de front, près de Bakhmut, région de Donetsk, Ukraine, mercredi 5 juillet 2023

Un militaire ukrainien de la 10e brigade d’assaut Edelweiss tire un canon D-30 vers des positions russes sur la ligne de front, près de Bakhmut, région de Donetsk, Ukraine, mercredi 5 juillet 2023

Lorsqu’on lui a demandé ce qui se passerait si l’OTAN accordait d’une manière ou d’une autre l’adhésion à l’Ukraine alors que des combats actifs avec les troupes de Poutine faisaient rage sur le sol ukrainien, le Dr Hall a déclaré: « Dans le meilleur des cas, l’Ukraine se joint et la Russie cesse ses opérations militaires… mais la probabilité que cela se produise est de 0,01%. ‘

Au lieu de cela, accorder l’adhésion à l’Ukraine avant la fin de la guerre pourrait faire courir le risque que la Russie soit acculé dans un coin et, face à une guerre totale contre la puissance combinée de tous les États de l’OTAN, pousse Poutine à ouvrir la mallette nucléaire.

« Le pire des cas – la Russie est tellement menacée par l’Ukraine au sein de l’OTAN qu’elle lance une frappe nucléaire tactique sur Kiev… mais encore une fois, la probabilité est de 0,01 % », a conclu le Dr Hall.

« La réalité est qu’il n’y a pas de meilleur ou de pire scénario – juste une situation confuse, où les déclarations passées limitent effectivement les actions futures. »

Sevimlisoy a toutefois offert une vision plus optimiste : « Je ne suis pas préoccupé par la réponse russe en ce qui concerne l’Ukraine… parce que l’Ukraine est soutenue de manière plutôt appropriée par les pays membres de l’OTAN.

‘[Ukraine joining NATO] sera une formalisation de l’assistance, du soutien et de la coopération militaire que nous leur apportons dans un cadre plus structuré. Je suis sûr que tous ceux qui vivent à proximité de l’Ukraine, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, accueilleraient très favorablement une paix soutenue par l’OTAN.

Pendant ce temps, Kennedy a écarté la possibilité que l’OTAN offre l’adhésion à l’Ukraine pendant une guerre active.

Au lieu de cela, il pense que le pire scénario verrait l’OTAN et le soutien de l’Occident à l’Ukraine s’évaporer progressivement au fil des mois et des années de guerre, permettant à Poutine de resserrer lentement son emprise sur l’est du pays.

« Cela saperait la position internationale de l’OTAN et signalerait à la Russie que les autres membres non membres de l’OTAN sont un jeu équitable », a-t-il déclaré.

« Alors que la guerre s’éternise et que les pertes continuent d’augmenter, le calcul en Occident sera de savoir s’il faut essayer de pousser à une conclusion favorable – c’est-à-dire la victoire ukrainienne et l’intégrité territoriale – ou opter pour une sorte de règlement.

« Cela mettrait potentiellement fin au conflit – mais au prix de l’intégrité territoriale de l’Ukraine et en signalant que la Russie peut utiliser l’agression pour atteindre ses objectifs. »

Selon lui, dans le meilleur des cas, l’Ukraine – avec le soutien de l’Occident – ​​repousserait éventuellement les forces russes, reprendrait son territoire perdu après février 2022 et s’engagerait dans des réformes démocratiques pour parvenir à l’adhésion à l’OTAN plus tard.

Cela, a-t-il dit, renforcerait la viabilité de l’OTAN, démontrerait que l’Europe n’est pas disposée à soutenir l’expansionnisme russe, consoliderait la sécurité européenne et présenterait une dissuasion unifiée contre une future agression russe.

Le Dr Smith a ajouté: « Je pense que cela dépend beaucoup de la date d’adhésion de l’Ukraine. Il est clair que ce ne sera pas avant la fin de la guerre, soit à la suite de la reprise par l’Ukraine de tous les territoires occupés, soit par le biais d’un accord négocié, de sorte que l’OTAN ne se retrouvera pas à combattre directement la Russie.

« Le meilleur résultat à mon avis serait d’accélérer l’adhésion de l’Ukraine à l’adhésion après la fin de la guerre, étendant ainsi les avantages dissuasifs de l’adhésion contre toute future agression russe.

« Le pire résultat serait une continuation de la situation depuis 2008, où l’Ukraine est promise à l’adhésion, mais rien n’est fait pour que cela se produise.

« Dans ces circonstances, la Russie, sous Poutine ou un successeur, pourrait potentiellement être tentée de régénérer sa capacité militaire et de tenter un autre assaut. »