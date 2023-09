L’Ukraine dévoile un drone kamikaze sous-marin « invisible » transportant 1 000 livres d’explosifs pour viser la flotte de Poutine sur la mer Noire

Le nouveau cauchemar de VLADIMIR Poutine concerne les drones kamikaze sous-marins « invisibles » ukrainiens, capables de transporter 1 000 livres d’explosifs.

La nouvelle arme Marichka de 20 pieds, semblable à une torpille, sera bientôt lancée contre la redoutable flotte russe de la mer Noire.

Le Marichka devrait pouvoir frapper les navires de guerre, les sous-marins et les ponts de Poutine en mer Noire Crédit : East2West

Les troupes de la marine ukrainienne testent le drone suicide Crédit : East2West

Kiev a dévoilé des images du drone sous-marin suicide effectué pour un test de natation alors que le pays continue de développer des armes d’assaut maritimes sans pilote pour menacer la marine russe.

La redoutable arme noire, d’une valeur de 355 000 £, était mise à l’épreuve par des militaires aux visages flous dans un endroit top secret.

Il s’agit de la dernière création d’Ammo.Ukraine, une organisation bénévole qui contribue à inverser la tendance dans ce qu’on appelle la « guerre des drones ».

Ils affirment que Marichka est immunisée contre les systèmes de guerre radioélectronique russes, ce qui signifie que cette arme coûteuse est « invisible pour l’ennemi ».

Le Marichka a une portée de plus de 620 milles, ce qui signifie qu’il devrait bientôt pouvoir facilement cibler les navires de guerre, les sous-marins et les fortifications côtières russes dans et autour de la mer Noire, y compris la Crimée annexée.

Il visera probablement le pont de Kertch, estimé à 3 milliards de livres sterling, qui a déjà été touché à deux reprises lors d’attaques audacieuses de Kiev utilisant des drones navals semi-submersibles expérimentaux en juillet et en septembre.

La deuxième attaque a fait des ravages sur le précieux passage de 19 kilomètres de Poutine, non encore réparé, qui relie la Russie à la péninsule occupée et constitue une voie d’approvisionnement majeure pour les troupes de Vlad.

L’Ukraine a annoncé que son nouveau drone naval dispose « d’un système de communication unique avec l’opérateur, qui permet de contrôler le submersible à de grandes distances et profondeurs ».

Cette arme de haute technologie dispose également de fonctions de reconnaissance et a la capacité de se cacher en mode veille avant d’être lâchée sur des cibles.

Il est différent du drone « Sea Baby », qui peut parcourir 500 milles et transporter 600 livres d’explosifs et est responsable d’une série d’attaques audacieuses contre des navires russes ces derniers mois.

Le Marichka rejoint un arsenal de drones ambitieux et expérimentaux produits localement et mis au point en Ukraine après que Kiev ait considérablement intensifié la fabrication d’armes de bricolage.

La révolution nationale des drones a produit jusqu’à présent certaines des armes les plus dévastatrices de la guerre et a fourni une réponse cruciale aux missiles à longue portée supérieurs de Moscou.

Partout en Ukraine, dans les chambres à coucher, les garages et les usines secrètes, les armes révolutionnaires sont fabriquées à l’aide d’imprimantes 3D, de pièces disponibles dans le commerce et de matériaux donnés.

Et dernièrement, les drones marins de conception nouvelle ont occupé le devant de la scène dans la guerre, semant la peur dans les eaux de la mer Noire, autrefois dominées par la Russie.

Les pilotes de drones maritimes ukrainiens ont même été surnommés les « nouveaux Dambusters » dans leur campagne spectaculaire visant à mettre fin à la suprématie navale de Poutine.

Le 16 septembre, un drone « Sea Baby » a brutalement heurté un aéroglisseur lance-missiles russe, ce qui en fait le quatrième navire russe à être endommagé en trois jours.

Le navire de la mer Noire, appelé Samum, a dû être remorqué jusqu’au port de Sébastopol après la frappe qui lui a infligé des « dégâts importants ».

C’est exactement ce modèle qui est crédité des frappes paralysantes sur le pont de Crimée, tandis que d’autres drones continuent de terroriser Sébastopol.

Et le mois d’août a été marqué par deux raids audacieux contre deux navires de renseignement et des frappes qui ont fait exploser un transport militaire et un pétrolier.

Une vidéo PoV dramatique montre le moment où un drone « Sea Baby » a heurté un navire de guerre russe en août

À bord du drone marin alors qu’il heurte un deuxième navire russe 24 heures plus tard