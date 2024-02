L’Ukraine détruit un navire de guerre russe en mer Noire, selon un responsable ukrainien de la défense

CNN

L’Ukraine Les renseignements militaires affirment avoir coulé mercredi un navire de guerre russe au large des côtes de Crimée, le dernier d’une série d’incidents. attaques de drones maritimes sur la flotte russe de la mer Noire.

Le navire de débarquement russe Caesar Kunikov a été attaqué avec Drones « MAGURA » V5 qui a percé des « trous critiques » sur son côté gauche avant de couler, a indiqué l’agence ukrainienne sur Telegram.

L’attaque a été menée par l’unité des forces spéciales « Groupe 13 » de l’agence en coopération avec les forces de sécurité et de défense ukrainiennes, indique le communiqué.

La nuit images fourni par l’Ukraine montrait un drone maritime se dirigeant vers le Caesar Kunikov, avant qu’un énorme panache de fumée ne s’élève du navire.

CNN n’a pas pu vérifier de manière indépendante les affirmations de l’Ukraine. Il n’y a eu aucun commentaire officiel de la part de la Russie sur les affirmations de l’Ukraine.

L’attaque de mercredi est la dernière d’une série de frappes ukrainiennes contre la marine russe, qui tente de porter des coups à la fois stratégiques et symboliques contre les forces russes qui ont annexé la Crimée en 2014.

Alors que l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie approche de son deuxième anniversaire, les lignes de front sont restées pour l’essentiel statiques pendant des mois. Mais depuis l’année dernière, l’Ukraine a pivoté en mer Noire, affirmant que ses frappes contre la Crimée et les navires russes visent à isoler la péninsule et à rendre plus difficile pour la Russie le maintien de ses opérations militaires sur le continent ukrainien.

Yoruk Isik/Reuters L’Ukraine a déclaré que le Caesar Kunikov, photographié ici à Istanbul, en Turquie, en 2020, avait été détruit lors d’une attaque de drone maritime.

Plus tôt ce mois-ci, l’Ukraine a déclaré avoir coulé le Ivanovets, un navire lance-missiles russe, également en mer Noire. Sa grève la plus notable a eu lieu sur le Moskova en avril 2022, ce qui a contraint la Russie à modifier sa manière d’opérer à proximité des zones contrôlées par l’Ukraine.

Les drones « MAGURA » ne mesurent que quelques mètres de long et sont propulsés par des jet-skis, a déclaré à CNN un pilote d’une unité spéciale de l’agence ukrainienne de renseignement de défense plus tôt cette année.

Mais ils ont une large portée d’environ 800 kilomètres (près de 500 miles), ce qui permet aux unités militaires de lancer des drones depuis de vastes étendues de la côte ukrainienne pour des missions contre des cibles de Crimée.

Il s’agit d’une histoire en développement et sera mise à jour.