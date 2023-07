L’Ukraine déplace les vacances officielles de Noël au 25 décembre, dénonçant les traditions imposées par la Russie

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a signé vendredi une loi déplaçant le jour férié officiel de Noël du 25 décembre au 7 janvier, jour où l’Église orthodoxe russe l’observe.

La note explicative jointe à la loi indique que son objectif est « d’abandonner l’héritage russe », y compris celui d' »imposer la célébration de Noël » le 7 janvier, et cite la « lutte acharnée et victorieuse des Ukrainiens pour leur identité » et « la désir de tous les Ukrainiens de vivre leur vie avec leurs propres traditions, leurs vacances », alimentée par l’agression russe de 17 mois contre le pays.

L’année dernière, certains Ukrainiens ont déjà célébré Noël le 25 décembre, dans un geste qui représentait la séparation d’avec la Russie, sa culture et ses traditions religieuses.

La loi déplace également la Journée de l’État ukrainien au 15 juillet à partir du 28 juillet et la Journée des défenseurs de l’Ukraine au 1er octobre à partir du 14 octobre.

L’Église orthodoxe russe, qui revendique la souveraineté sur l’orthodoxie en Ukraine, et certaines autres églises orthodoxes orientales continuent d’utiliser l’ancien calendrier julien. Noël tombe 13 jours plus tard sur ce calendrier, ou le 7 janvier, que sur le calendrier grégorien utilisé par la plupart des églises et des groupes laïques.

L’Église catholique a adopté pour la première fois le calendrier grégorien moderne, plus précis sur le plan astronomique, au XVIe siècle. Les protestants et certaines églises orthodoxes ont depuis aligné leurs propres calendriers dans le but de calculer Noël et Pâques.

Le paysage religieux ukrainien s’est fracturé pendant des années. Il existe deux branches du christianisme orthodoxe dans le pays, l’une alignée sur l’Église russe, même si elle jouit d’une large autonomie, l’autre complètement indépendante de celle-ci.

L’Église orthodoxe d’Ukraine, la branche distincte de l’Église russe, a annoncé plus tôt cette année qu’elle passait au calendrier julien révisé, qui marque Noël le 25 décembre.

Son leadership l’année dernière a permis aux croyants de célébrer la fête le 25 décembre. L’agence de presse d’État russe RIA Novosti a rapporté samedi que l’Église orthodoxe rivale, qui est alignée sur l’Église orthodoxe russe, s’était engagée à continuer d’observer Noël le 7 janvier.

MONTRE | Les nouveaux arrivants ukrainiens changent leurs traditions de Noël : Ces nouveaux arrivants ukrainiens changent leurs traditions de Noël Le père Taras Kinash de l’Assomption de la Sainte Vierge a déclaré que le jour où les gens décident de célébrer Noël n’a pas d’importance. Ce qui importe, dit-il, c’est l’esprit de la fête.

Un an après l’attaque « ignoble et cruelle »

Zelenskyy s’est rendu samedi dans la région déchirée par la guerre de Donetsk, dans l’est de l’Ukraine, que la Russie a illégalement annexée, mais n’occupe que partiellement, et a rencontré des membres des forces d’opérations spéciales du pays.

Zelenskyy a noté dans une déclaration en ligne que samedi marque leur journée officielle de reconnaissance et aussi l’anniversaire de l’attaque meurtrière contre la prison d’Olenivka dans la partie russe de la région dans laquelle des dizaines de prisonniers de guerre ont été tués.

La Russie et l’Ukraine se sont mutuellement accusées de l’attaque, les deux parties affirmant que l’agression était préméditée dans le but de dissimuler les atrocités.

Une mission d’enquête des Nations Unies demandée par la Russie et l’Ukraine a été envoyée pour enquêter sur les meurtres, mais l’équipe a été dissoute en janvier 2023 en raison de problèmes de sécurité.

Zelenskyy a décrit l’attaque comme l’un des « crimes les plus ignobles et les plus cruels » de Russie dans une déclaration vidéo samedi.