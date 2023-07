L’Ukraine déplace le jour de Noël du 7 janvier au 25 décembre | Nouvelles du monde

L’Ukraine veut « abandonner l’héritage russe » (Photo : Getty) L’Ukraine a officiellement déplacé son jour de Noël du 7 janvier au 25 décembre dans un pied de nez à la Russie. Le président Volodymyr Zelensky a déclaré vouloir « abandonner l’héritage russe » alors que le pays « imposait la célébration de Noël » le 7 janvier en Ukraine. L’Église orthodoxe russe revendique la souveraineté sur l’orthodoxie en Ukraine. Zelensky a également cité la « lutte incessante et réussie des Ukrainiens pour leur identité » et « le désir de tous les Ukrainiens de vivre leur vie avec leurs propres traditions, leurs vacances ». L’année dernière, certains habitants de ce pays déchiré par la guerre ont observé la fête chrétienne le 25 décembre dans un geste représentant la séparation des traditions religieuses de la Russie. La loi déplace également la Journée de l’État ukrainien au 15 juillet à partir du 28 juillet et la Journée des défenseurs de l’Ukraine au 1er octobre à partir du 14 octobre. L’Église orthodoxe russe et certaines autres églises orthodoxes orientales continuent d’utiliser l’ancien calendrier julien. Certains Ukrainiens ont observé la fête chrétienne le 25 décembre de l’année dernière (Photo : STR/NurPhoto via Getty Images) Noël tombe 13 jours plus tard sur ce calendrier que sur le calendrier grégorien utilisé par la plupart des églises et des groupes laïques. Plus: Tendance

L’Église catholique a adopté pour la première fois le calendrier grégorien moderne, plus précis sur le plan astronomique, au XVIe siècle. Les protestants et certaines églises orthodoxes ont depuis aligné leurs propres calendriers dans le but de calculer Noël et Pâques. Le paysage religieux ukrainien est fracturé depuis des années. L’Église orthodoxe russe revendique la souveraineté sur l’orthodoxie en Ukraine (Photo: AFP) Il existe deux branches du christianisme orthodoxe dans le pays, l’une alignée sur l’Église russe, même si elle jouit d’une large autonomie, l’autre complètement indépendante de celle-ci. L’Église orthodoxe d’Ukraine, la branche distincte de l’Église russe, a annoncé plus tôt cette année qu’elle passait au calendrier julien révisé, qui marque Noël le 25 décembre. Son leadership l’année dernière a permis aux croyants de célébrer la fête le 25 décembre. L’agence de presse d’État russe RIA Novosti a déclaré samedi que l’Église orthodoxe rivale, alignée sur l’Église orthodoxe russe, s’était engagée à continuer d’observer Noël le 7 janvier. Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected]. Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités. Obtenez votre besoin de savoir

