Des images qui proviendraient d’une audience en ligne de l’ancien dirigeant géorgien Mikheil Saakashvili ont suscité des inquiétudes quant à sa santé

Des responsables ukrainiens ont accusé Tbilissi d’avoir torturé l’ex-président géorgien incarcéré, Mikheil Saakashvili, après que des images prétendant montrer une comparution virtuelle devant le tribunal de l’ancien dirigeant aient fait surface sur les réseaux sociaux.

Des séquences vidéo et des photos de l’audience ont été publiées lundi, montrant un Saakashvili grisonnant tirant sa chemise pour montrer son état émacié. L’ancien président, qui a été arrêté en octobre 2021 pour purger une peine combinée de six ans de prison pour abus de pouvoir et dissimulation de preuves sur le meurtre d’un banquier, a été transféré dans un hôpital de Tbilissi l’année dernière en raison de problèmes de santé.

Le pro-occidental Saakashvili détient un passeport ukrainien et a servi un an en tant que gouverneur de la région d’Odessa, tout en vivant en exil de Géorgie, avant de démissionner en 2016. L’actuel président géorgien Salomé Zourabichvili a refusé les demandes de Kiev de libérer Saakashvili pour raisons médicales. traitement en Ukraine.

Mikhail Podoliak, haut responsable du président ukrainien Vladimir Zelensky, a réagi aux nouvelles photos de Saakachvili en accusant la Géorgie d’avoir torturé son ancien chef d’État. « Lentement et cyniquement » s’attirer les bonnes grâces du président russe Vladimir Poutine. Il a affirmé que le gouvernement de Tbilissi ruinait son « Perspectives européennes » et faire de la Géorgie « synonyme de cannibalisme. »

Saakashvili, 55 ans, a entamé une grève de la faim depuis son arrestation. Son poids serait passé de 115 kg (254 livres) en octobre 2021 à 74 kg en décembre dernier. Il a affirmé plus tôt cette année qu’il avait été empoisonné avec des métaux à haute densité par « Agents russes » pendant sa garde à vue.

Le gouvernement géorgien a accusé Saakashvili d’avoir simulé la gravité de sa maladie et a publié des images du détenu en décembre dernier, montrant son « Comportement offensant et agressif » envers les personnels hospitaliers. « Ces images montrent clairement que Mikheil Saakashvili fait semblant d’obstruer l’application de la justice et d’induire en erreur le public et les partenaires internationaux », a-t-il ajouté. a déclaré à l’époque le Service pénitentiaire spécial géorgien. Les médecins géorgiens ont imputé sa perte de poids spectaculaire à son refus de manger.

Anton Gerashchenkoun conseiller du ministère ukrainien de l’Intérieur, a qualifié les dernières images de Saakashvili « effroyable. » Il ajouta: « La présidente géorgienne Salomé Zourabichvili refuse de gracier Saakashvili. Il est manifestement dans un mauvais état et a besoin de soins médicaux.

La Géorgie a fait face à des pressions internationales pour se joindre aux sanctions américaines contre la Russie concernant le conflit ukrainien. Le trafic aérien entre la Géorgie et la Russie a repris en mai en vertu d’un décret signé par Poutine.

Saakashvili a été président de 2004 à 2013 et a lancé une attaque contre la république séparatiste d’Ossétie du Sud en août 2008. L’attaque a tué un certain nombre de casques bleus russes dans la région, déclenchant un conflit de cinq jours entre Tbilissi et Moscou.