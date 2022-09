Berlin offre des “excuses” irrationnelles pour expliquer pourquoi il ne peut pas envoyer de chars de combat à Kiev, a déclaré le ministre des Affaires étrangères Dmitry Kuleba

L’Allemagne n’a pas présenté un seul argument de fond justifiant son “décevant” décision de ne pas envoyer de chars de combat en Ukraine, a déclaré mardi le ministre des Affaires étrangères Dmitry Kuleba.

Écrire sur Twitterle ministre des Affaires étrangères a déclaré que l’Allemagne n’avait pas donné “un seul argument rationnel pour expliquer pourquoi ces armes ne peuvent pas être fournies” et accusé l’Allemagne d’offrir “seulement des peurs abstraites et des excuses.”

Le tweet de Kuleba intervient après que la ministre allemande de la Défense, Christine Lambrecht, a déclaré lundi que les capacités d’aide militaire de l’armée allemande avaient atteint leur limite après avoir déjà “a remis un montant incroyable des réserves de la Bundeswehr.”

Kuleba a fustigé les mots de Lambrecht comme “signaux décevants” et a insisté sur l’Ukraine “a besoin de Léopards et de Marders maintenant,” faisant référence au char de combat allemand Leopard 2 et aux véhicules de combat d’infanterie Marder.

Berlin a soutenu Kiev presque depuis le début de l’offensive militaire russe en Ukraine, fournissant des systèmes de missiles antiaériens Stinger, des obusiers automoteurs PzH 2000 et des chars antiaériens Gepard, entre autres armes.















Lambrecht a déclaré qu’aucune autre nation n’avait jusqu’à présent fourni à l’Ukraine des chars de combat ou des véhicules de combat d’infanterie de fabrication occidentale, ajoutant que l’Allemagne ne serait pas la première à le faire.

Le gouvernement du chancelier Olaf Scholz a été critiqué chez lui par ceux qui pensent que Berlin n’a pas fait assez pour soutenir Kiev. Ancien ambassadeur d’Ukraine à Berlin, Andrey Melnik est allé jusqu’à appeler Scholz un “sauce de foie offensée” suite à son refus de se rendre à Kiev en mai.

Scholz insiste sur le fait qu’il reste concentré sur “en veillant à ce qu’il n’y ait pas d’escalade de la guerre”, mais a été accusé par le général de l’armée allemande, Klaus Wittmann, d’avoir semblé être “intimidé” par le président russe Vladimir Poutine.

Kuleba a laissé entendre la même chose dans son tweet de mardi, demandant « De quoi Berlin a-t-il peur que Kyiv ne l’est pas ?

La Russie a critiqué à plusieurs reprises l’Allemagne pour ses livraisons d’armes à l’Ukraine. Lundi, l’ambassadeur de Moscou à Berlin, Sergey Nechaev, a accusé l’Allemagne de traverser une “ligne rouge” et saper des décennies de réconciliation depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale en fournissant des armes utilisées pour tuer des soldats russes et “la population civile du Donbass”.