L’Ukraine dément les affirmations russes selon lesquelles “une frappe massive de missiles” a tué 600 soldats ukrainiens | Nouvelles du monde

Une affirmation russe selon laquelle ses forces ont effectué une “attaque massive de missiles” tuant 600 soldats ukrainiens a été purement et simplement rejetée par Kyiv.

Le Kremlin a déclaré qu’une attaque à Kramatorsk avait touché une caserne temporaire avec “plus de 700 militaires ukrainiens dans le dortoir 28 et plus de 600 militaires ukrainiens dans le dortoir 47”.

La Russie dit avoir tué 600 soldats ukrainiens – Dernières mises à jour de la guerre en Ukraine

“Les informations russes ne sont pas vraies”, a déclaré Serhii Cherevatyi, porte-parole des forces conjointes ukrainiennes.

“L’armée russe a attaqué Kramatorsk avec sept missiles à 23h30 hier. Mais cela n’a aucun impact sur l’armée ukrainienne.”

Les gens regardent le site d’une frappe de missile qui s’est produite pendant la nuit à Kramatorsk



Un journaliste finlandais qui s’est rendu sur le site de la grève présumée à Kramatorsk a déclaré qu’il était peu probable qu’il s’agisse d’un coup direct.

Antii Kuronen a déclaré: “Je suis là et c’est un peu étrange que le bâtiment ne soit même pas isolé. Les habitants n’ont pas vu d’ambulances ici le matin non plus.

“J’ai entendu les explosions la nuit dernière lorsque cette cible a également été touchée. Grand cratère (peut-être S-300) devant l’école. Aucun coup direct. Des contacts militaires se sont rendus sur les lieux le matin et selon eux, l’école était vide.”

Des journalistes de Reuters ont également visité les deux dortoirs et ont découvert qu’aucun ne semblait avoir été directement touché par des missiles ou gravement endommagé.

L’agence a rapporté qu’il n’y avait aucun signe évident que des soldats aient vécu là et aucun signe de corps ou de traces de sang.

Des images de Reuters de la scène à Kramatorsk montrent un grand cratère devant un bâtiment sans fenêtres et des devantures de magasins brisées.

Le correspondant international de Sky News, Alex Rossi, en Ukraine, a déclaré que l’armée ukrainienne est d’avis que cette dernière affirmation du Kremlin est un autre acte de propagande russe.

“Maintenant, que ce soit vrai ou non, en ce qui concerne les Russes, cela n’a pas vraiment d’importance.

“C’est insidieux. Ça s’immisce dans la conscience des gens.

“Je pense qu’il n’en reste pas moins que toutes les preuves et d’après ce que nous avons réussi à glaner dans la zone où cela se serait produit… les rapports qui circulent maintenant sur les réseaux sociaux suggèrent que cette attaque n’a pas eu lieu. vraiment arriver du tout de la manière dont il a été façonné par le ministère russe de la Défense. »

Le ministère russe de la Défense a déclaré que la frappe présumée était une vengeance pour une attaque meurtrière ukrainienne contre un bâtiment à Makiivka le soir du Nouvel An.

L’une des plus grandes pertes de vies humaines pour la Russie pendant la guerre, elle a été imputée par certains à l’utilisation du téléphone portable par les soldats stationnés dans le bâtiment.

Un homme passe devant un bâtiment endommagé à Kramatorsk



Le nombre de morts pour cette attaque reste contesté, Moscou affirmant que des dizaines de personnes sont mortes tandis que l’Ukraine affirme que le nombre atteignait 400.

Pendant ce temps, dans l’est de l’Ukraine, des responsables ont déclaré qu’au moins deux personnes avaient été tuées dans des combats, dont une dans des frappes contre Bakhmut, huit autres blessées dans la région élargie de Donetsk et une autre tuée dans la ville de Merefa, dans la région de Kharkiv.

Et avec des températures nocturnes tombant à -17 ° C (1 ° F), le gouverneur de Lougansk, Serhiy Haidai, a déclaré qu’il y avait de violents combats dans la région et que les forces russes avaient déployé leurs unités et équipements lourds les plus prêts au combat dans la ville de Kreminna qu’ils occupent, qu’il a dit signifiait que les Russes se retiraient lentement.