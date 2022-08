L’Ukraine démantèle le chemin de fer de munitions russe reliant Kherson à la Crimée

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Les forces ukrainiennes ont détruit un chemin de fer de munitions russe reliant Kherson à la Crimée et bloquant davantage les lignes d’approvisionnement russes, a déclaré mercredi le ministère britannique de la Défense.

La mise à jour des renseignements a indiqué que les forces russes seraient probablement en mesure de réparer la ligne qui relie logistiquement les forces d’occupation du sud à des approvisionnements plus robustes sur la péninsule de Crimée, mais a noté qu’elle “restera une vulnérabilité”.

La Russie a construit au moins deux traversées de pontons capables de transporter des civils, des véhicules et des fournitures à ses forces après que les troupes ukrainiennes ont endommagé le pont Antonovsky stratégiquement important la semaine dernière en utilisant le HIMARS fourni par les États-Unis.

LA RUSSE VISE L’ANNEXE KHERSON ALORS QUE LA CONTRE-OFFENSIVE UKRAINIENNE AVANCE

Les combats à Kherson se sont intensifiés ces dernières semaines alors que les forces ukrainiennes progressent pour chasser les troupes russes de ce que le ministère britannique de la Défense a décrit comme « le centre de population le plus politiquement important occupé par la Russie ».

“Il est probable que nous verrons une augmentation du nombre de civils tentant de fuir Kherson et ses environs alors que les hostilités se poursuivent et que les pénuries alimentaires s’aggravent”, a déclaré mercredi le ministère.

Les civils en fuite augmenteront probablement la pression sur les routes de transport de Kherson et forceront Moscou à imposer des restrictions de circulation, ont suggéré les services de renseignement britanniques.

KHERSON CUT OFF: LA CONTRE-OFFENSIVE UKRAINIENNE GAGNE DE L’ELAN DANS LE SUD DE LA VILLE

Mardi, les autorités régionales ont déclaré que les troupes ukrainiennes avaient repris 53 colonies dans la région, occupée depuis début mars, alors que Kyiv poursuit une offensive à grande échelle dans le sud.

Repousser les forces russes de Kherson serait une victoire majeure pour l’Ukraine, car la région constitue la première ligne de défense sur le Dniepr et sépare l’ouest et le sud de l’Ukraine de la péninsule de Crimée – que la Russie occupe depuis 2014.

Cependant, alors que l’Ukraine progresse à l’ouest du Dniepr, les forces combattant dans la région du Donbass au nord de la Crimée continuent d’endurer des conditions « infernales ».

Le président Volodymyr Zelenskyy a déclaré que la situation sur le champ de bataille est “juste l’enfer” dans le Donbass malgré les systèmes d’artillerie lourde fournis par les États-Unis.

“Le mot ‘HIMARS’ est devenu presque synonyme du mot ‘justice’ pour notre pays, et les forces de défense ukrainiennes feront tout pour que les occupants subissent chaque semaine des pertes de plus en plus douloureuses grâce à ces systèmes très efficaces”, a déclaré Zelenskyy. a déclaré dans son discours du soir mardi.

“Nous ne pouvons toujours pas complètement casser l’avantage de l’armée russe en artillerie et en effectifs, et cela est très tangible dans les combats, notamment dans le Donbass”, a-t-il poursuivi. “C’est juste l’enfer là-bas.

“Cela ne peut même pas être décrit avec des mots”, a-t-il ajouté.

Le ministère britannique de la Défense estime que les forces russes contrôlent à peu près toute la région de Louhansk dans le nord du Donbass, tandis que Donetsk est toujours farouchement disputée, la Russie occupant environ la moitié de la région.