L’Ukraine demande plus d’armes alors que les États-Unis et leurs alliés se réunissent pour discuter de l’aide

BRUXELLES – L’Ukraine redouble d’appels pour des armes plus avancées comme des chars et des missiles de défense aérienne au cours d’une semaine charnière de diplomatie impliquant ses alliés américains et européens, alors qu’ils débattent de la meilleure façon d’aider les forces de Kyiv à prendre l’initiative du champ de bataille avant une nouvelle offensive russe attendue .

La nouvelle poussée de l’Ukraine a véritablement commencé mardi, lorsque le général Mark A. Milley, président de l’état-major interarmées américain, a tenu sa première rencontre en face à face avec son homologue ukrainien, en Pologne, près de 11 mois après l’invasion russe. Et à Davos, en Suisse, des responsables ukrainiens et Olena Zelenska, épouse du président ukrainien Volodymyr Zelensky, ont assisté au Forum économique mondial pour faire pression sur les dirigeants mondiaux et les faiseurs d’opinion afin qu’ils usent de leur influence pour aider leur pays.

Mercredi et jeudi, les ministres de la défense de l’OTAN se réuniront à Bruxelles pour faire le point sur la lutte pour aider l’Ukraine, et vendredi, ils seront rejoints à la base aérienne de Ramstein en Allemagne par des responsables d’un groupe plus large de nations qui a coordonné l’aide à Ukraine. Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd J. Austin III, dirigera ces discussions, en se concentrant sur les types et les quantités d’armes à fournir, y compris la question cruciale de savoir s’il faut envoyer des chars occidentaux.

Il y a un consensus croissant parmi les principaux partisans occidentaux de Kyiv sur le fait que le temps est perdu pour permettre à l’armée ukrainienne de sortir de l’impasse sanglante et brutale avec les forces russes à l’est et au sud et de les repousser, tout en se défendant contre les attaques de missiles russes qui ont dévasté beaucoup de l’infrastructure de l’Ukraine.