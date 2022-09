L’Ukraine demande aux personnes près de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia d’évacuer, déclare la Russie tenant des citoyens “en otage”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Un jour après que l’Agence internationale de l’énergie atomique (IAEI) a conclu sa mission d’enquête à la centrale nucléaire de Zaporizhzhia (ZNPP), de hauts responsables ukrainiens ont exhorté mercredi ses citoyens à évacuer la zone au milieu de nouveaux bombardements.

Le maire d’Enerhodar, la ville la plus proche de la centrale nucléaire, s’est adressé à Telegram pour dire que sa ville avait de nouveau perdu le pouvoir et a accusé la Russie de tirer sur la centrale.

“Les intervalles entre les attaques sont de plus en plus courts. C’est la deuxième fois en une journée que l’électricité est coupée dans toute la ville”, a-t-il déclaré dans un message traduit par la Pravda, notant qu’il n’était pas possible de déterminer quand les équipes de réparation serait en mesure de remettre le courant.

La vice-première ministre Iryna Vereshchuk a exhorté tous les Ukrainiens encore dans la région de Zaporizhzhia à évacuer dès que possible et a déclaré que les appels à un couloir humanitaire se sont heurtés au “silence cynique” de la Russie.

“J’appelle les habitants des districts temporairement non contrôlés par le gouvernement ukrainien, adjacents au ZNPP : évacuez ! Trouvez un moyen de vous rendre dans le territoire contrôlé”, a-t-elle déclaré dans un message de Telegram.

Vereshchuk a accusé la Russie de tenir en otage le personnel du ZNPP et “des dizaines de milliers” de citoyens environnants alors qu’ils continueraient à frapper la centrale électrique.

Le directeur général de l’AIEA, Rafael Grossi, a averti mardi dans un discours au Conseil de sécurité des Nations unies que “quelque chose de très, très catastrophique pourrait se produire” si des mesures ne sont pas prises pour protéger la centrale.

L’Ukraine et la Russie se sont mutuellement accusées d’avoir mené des attaques sur ou à proximité de la centrale électrique. Grossi n’a pas fait la lumière sur qui était responsable du bombardement, mais a plutôt exhorté l’ONU à prendre des mesures pour empêcher une catastrophe nucléaire.

On ne sait pas si le personnel du ZNPP est retenu en otage en ce moment.

Fox News Digital a été informé à la fin du mois dernier par un ancien employé de l’usine, parti en août, que le personnel n’était pas obligé de rester à son poste.

Grossi, cependant, a noté les conditions extrêmes auxquelles les membres du personnel ukrainiens sont confrontés à l’usine, ainsi que les longues heures de travail auxquelles ils sont tenus de travailler en raison du manque de personnel.

“Ce n’est pas durable et pourrait conduire à une augmentation des erreurs humaines avec des implications pour la sûreté nucléaire”, a-t-il averti.

L’ONU a demandé à plusieurs reprises à la Russie de démilitariser la centrale et de permettre au personnel ukrainien de reprendre son travail et d’assurer la sécurité nucléaire non seulement de l’Ukraine mais aussi de l’Europe.

“Le bon sens et la coopération doivent guider la voie à suivre. Toute action susceptible de mettre en danger l’intégrité physique, la sûreté ou la sécurité de la centrale nucléaire est inacceptable”, a déclaré mardi le secrétaire général de l’ONU, António Guterres.

António Guterres a appelé la Russie à retirer ses troupes et son équipement militaire de la centrale nucléaire et l’Ukraine à s’engager à ne pas y déplacer ses troupes par la suite.

Deux responsables de l’AIEA sont restés sur le site de Zaporizhzhia après la mission historique qui s’y est déroulée cette semaine.