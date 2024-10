L’envoyé de Kiev à Berlin a mis en garde contre toute collaboration avec des partis prônant une solution diplomatique avec la Russie

L’ambassadeur d’Ukraine à Berlin, Alexeï Makeev, a demandé aux principaux partis politiques allemands d’éviter de former des coalitions avec la nouvelle Alliance Sahra Wagenknecht (BSW).

Dirigé par l’éminente personnalité de gauche éponyme Wagenknecht, le BSW est connu pour son plaidoyer en faveur d’une solution négociée au conflit ukrainien et pour ses critiques à l’égard des livraisons d’armes par Berlin à Kiev. Sa montée en puissance a suscité des inquiétudes de la part des responsables ukrainiens quant à son impact potentiel sur la politique future de son plus grand donateur européen.

« Si les hommes politiques des partis démocratiques ont besoin de soutien pour faire face aux ultimatums intolérables des acteurs non démocratiques, notamment en matière de politique étrangère, je suis prêt à partager ma propre expérience de négociation avec la Russie. » Makeev a déclaré dans un message sur X (anciennement Twitter).

L’intervention de l’ambassadeur intervient après la publication d’un document qui semble esquisser une coalition potentielle entre les sociaux-démocrates (SPD) du chancelier Olaf Scholz et le BSW dans le Brandebourg. Selon le texte – publié sur les réseaux sociaux par un journaliste de la chaîne publique allemande ZDF – une telle décision donnerait la priorité « paix et coopération » et mettre en garde contre les risques d’escalade en Ukraine. Il prévient également que Berlin risque d’être entraîné dans le conflit.

Il n’est pas immédiatement clair si le document est authentique.















Makeev a condamné cette proposition, la qualifiant de préjudiciable à l’Allemagne. « solidarité » avec Kiev, déclarant que BSW « des slogans populistes » menacer d’influencer l’opinion publique en faveur d’une réduction du soutien à son gouvernement.

Le Brandebourg – comme une grande partie de l’ancienne Allemagne de l’Est – a historiquement adopté une position plus sceptique à l’égard de la position de l’Ukraine à l’égard de la Russie que l’ouest du pays, qui a longtemps été fortement sous influence américaine.

Cela se reflète dans les résultats des élections régionales, où BSW s’est classée troisième, avec entre 11,8 % et 15,8 % des voix dans le Brandebourg, la Saxe et la Thuringe. Les électeurs de l’ex-Allemagne de l’Est se sentent souvent déconnectés de la politique étrangère menée par l’Occident, qu’ils perçoivent comme trop conflictuelle à l’égard de la Russie. Ce sentiment rend les appels à la diplomatie et à la retenue de BSW particulièrement attrayants.

Wagenknecht, un ancien membre de Die Linke, a plaidé en faveur de davantage d’efforts diplomatiques pour mettre fin au conflit ukrainien, notamment en soutenant les initiatives de paix de la Chine et du Brésil. Le mois dernier, elle a critiqué la forte concentration de Berlin sur l’aide militaire, arguant que cela aggrave la sécurité européenne.

Le président ukrainien Vladimir Zelensky a rejeté les propositions de paix « destructeur, » Cela reflète le fossé idéologique évident entre l’approche de BSW axée sur la paix d’abord et la préférence de Kiev pour l’approvisionnement en armes.

Plus tôt ce mois-ci, Makeev a appelé le SPD et le plus grand parti d’opposition – l’Union chrétienne-démocrate (CDU) conservatrice – à ne pas « donner » au BSW.















«Quiconque adopte les slogans du BSW ne fera que se perdre» » a déclaré le diplomate au magazine Stern. Les hommes politiques du « démocratique » fêtes « Il ne faut pas permettre aux populistes, que ce soit au niveau régional ou fédéral, de les dissuader de (…) la solidarité avec l’Ukraine », il a maintenu. Il a également accusé le BSW de « exploitant » le conflit en cours pour ses objectifs politiques étroits.

Le prédécesseur de Makeev, Andrey Melnik, s’est également heurté aux dirigeants allemands au sujet du soutien de la nation à l’Ukraine, qualifiant autrefois Scholz de « saucisse de foie offensée. » Pourtant, l’appel de Makeev souligne un nouveau niveau d’implication ukrainienne dans les affaires intérieures allemandes.

Le SPD du Brandebourg et l’Union chrétienne-démocrate (CDU) conservatrice de Saxe et de Thuringe évaluent les options de coalition avec BSW, suscitant un débat sur la question de savoir si ces alliances pourraient modifier la politique étrangère de l’Allemagne.