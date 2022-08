L’Ukraine demande au Canada d’annuler la levée des sanctions sur les turbines à gaz alors que la chancelière allemande s’apprête à se rendre

Alors que le chancelier allemand Olaf Scholz doit arriver au Canada dimanche, le premier ministre Justin Trudeau fait face à de nouveaux appels de l’Ukraine pour annuler un permis permettant de renvoyer des turbines réparées à Montréal à un géant russe de l’énergie.

Scholz, qui a succédé à Angela Merkel en décembre de l’année dernière, devrait atterrir à Montréal dimanche soir pour une visite de trois jours qui comprend également des arrêts prévus à Toronto et Stephenville, T.-N.-L.

Il sera accompagné du vice-chancelier Robert Habeck, en charge du dossier énergétique du pays.

Un communiqué du bureau du premier ministre a déclaré que la visite fera progresser les priorités partagées entre le Canada et l’Allemagne “y compris notre soutien indéfectible à l’Ukraine, la protection de la paix et de la sécurité en Europe et dans le monde, et la lutte contre les impacts mondiaux plus larges de l’invasion illégale et injustifiable de la Russie. “

L’Ukraine a critiqué Trudeau et son gouvernement pour avoir accepté le mois dernier une demande de l’Allemagne d’exempter Siemens Canada des sanctions contre la Russie afin qu’elle puisse restituer une turbine à utiliser dans le gazoduc Nord Stream 1 qui fournit du gaz naturel à l’Allemagne.

La turbine était en réparation dans les installations de Siemens à Montréal, le seul endroit au monde capable d’entretenir l’équipement. Il a été livré en Allemagne et devait partir de là pour la Russie, mais les autorités russes ont jusqu’à présent refusé de l’accepter.

La Russie n’a pas ramené l’approvisionnement à des niveaux normaux

La Russie a également réduit les flux de gaz dans le gazoduc à 20% de sa capacité et a récemment annoncé qu’elle fermerait entièrement la ligne pendant trois jours à la fin du mois, invoquant la nécessité d’une maintenance imprévue.

Le permis du Canada permet également à Siemens d’importer, de réparer et de retourner cinq autres turbines utilisées dans Nord Stream 1, selon leur calendrier de maintenance, et est valable jusqu’à la fin de 2024.

Les ministres ont défendu cette décision comme nécessaire pour sécuriser l’approvisionnement en gaz de l’Allemagne, ainsi que pour appeler le bluff du président russe Vladimir Poutine.

Dans une entrevue, l’ambassadrice ukrainienne au Canada, Yulia Kovaliv, a de nouveau appelé à l’annulation de la dérogation.

Elle a déclaré qu’il était clair que la Russie n’accepterait pas la turbine que Siemens a livrée à l’Allemagne et a accusé la Russie d’utiliser l’approvisionnement en gaz pour terroriser l’Europe.

Les partisans de l’Ukraine organisent un rassemblement à Ottawa le 17 juillet pour protester contre la décision du gouvernement canadien de renvoyer en Allemagne des pièces réparées d’un gazoduc russe. (Justin Tang/La Presse Canadienne)

“Notre position est assez claire : nous pensons que cette dérogation devrait être annulée et maintenant”, a-t-elle déclaré.

“Si c’était un argument pour appeler le bluff de Poutine, tout le monde voit depuis quelques semaines qu’il est maintenant tout à fait évident qu’il s’agit de jeux russes.”

Orest Zakydalsky, du Congrès ukrainien canadien, a déclaré que la visite du chancelier « sera une chance pour eux de renverser la politique et d’annuler le permis ».

Les ministres canadiens soutiennent que le Kremlin aurait utilisé le refus du Canada de restituer la turbine pour blâmer les sanctions pour les pénuries d’énergie en Europe, ce qui pourrait saper le soutien public à l’Ukraine.

Le ministre des Ressources naturelles, Jonathan Wilkinson, a déclaré dans une entrevue que le Canada continuera d'”évaluer” sa décision d’autoriser le retour de la turbine à Gazprom, le géant russe de l’énergie qui exploite Nord Stream 1.

“C’était évidemment une décision difficile et c’est une décision que nous avons prise sur la base du fait que nous pensons que le fait de ne pas renvoyer la turbine aurait donné une excuse à Poutine”, a-t-il déclaré.

REGARDER | Le PM Trudeau défend la décision de rendre la turbine clé : Trudeau défend sa décision de rendre les turbines à gaz naturel à l’Allemagne Le premier ministre Justin Trudeau affirme que la décision de rendre les turbines n’affecte pas le soutien du Canada à l’Ukraine.

“Cela aurait potentiellement eu pour effet de saper le soutien dont bénéficie l’Ukraine de la part de certaines populations européennes.”

Wilkinson a déclaré qu’il sentait maintenant que la position de la Russie avait été exposée et qu’il y avait une pression croissante sur Gazprom et sur le gouvernement russe.

“Notre attente et notre espoir sont que la turbine reviendra effectivement à Gazprom, et qu’elle finira par entrer en service.”

Wilkinson a déclaré que le gouvernement s’en tenait à sa décision et estimait qu’il était beaucoup trop tôt pour envisager de modifier son exemption, mais a déclaré qu’il verrait comment la situation évoluerait au cours des prochains mois.

“Nous continuerons évidemment à avoir un dialogue avec nos partenaires européens et nos partenaires allemands”, a-t-il déclaré.

Accord sur l’hydrogène attendu

Scholz et Trudeau prévoient de discuter de la sécurité énergétique et de la transition vers une énergie propre, « notamment grâce à un accès sécurisé à des ressources clés comme l’hydrogène propre et les minéraux essentiels », selon le cabinet du Premier ministre.

À Stephenville, les dirigeants devraient signer un pacte qui fixera des délais et des objectifs agressifs pour l’exportation d’hydrogène vers l’Allemagne, bien que certains experts préviennent que l’accord ne servira qu’une petite partie, lointaine et coûteuse, de la solution à la crise énergétique de l’Europe. .

Un consortium de quatre partenaires se faisant appeler World Energy GH2 prévoit de construire une usine à zéro émission dans la communauté de Terre-Neuve qui utilisera l’énergie éolienne pour produire de l’hydrogène et de l’ammoniac destinés à l’exportation.

S’il est approuvé, le projet serait le premier du genre au Canada.

Le consortium a déclaré que la première phase de la proposition prévoit la construction de 164 éoliennes terrestres pour alimenter une installation de production d’hydrogène dans un port en eau profonde. Les plans à long terme prévoient de tripler la taille du projet.

Scholz a également reçu un message de soutien de la société gazière publique ukrainienne Naftogaz concernant l’offre de l’Allemagne d’utiliser le gaz naturel canadien pour réduire sa dépendance au carburant russe.

Les responsables canadiens et allemands reconnaissent toutefois que la réorientation des approvisionnements canadiens vers l’Allemagne est un défi de taille.