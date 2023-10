L’Ukraine demande à la FIFA et à l’UEFA de réexaminer la décision autorisant les Russes à concourir

L’Ukraine a demandé jeudi à la FIFA et à l’UEFA de revoir leurs décisions autorisant les équipes de jeunes russes à participer à des compétitions internationales.

La FIFA, l’instance dirigeante du football mondial, a levé mercredi la suspension des équipes russes des moins de 17 ans, suivant les traces de l’UEFA, ouvrant ainsi la voie à leur participation à la Coupe du monde.

L’UEFA a réintégré la semaine dernière les équipes de jeunes russes dans ses compétitions, mais a maintenu l’interdiction des équipes seniors du pays en raison de la guerre en cours en Ukraine.

La décision est conditionnée à ce que les équipes russes jouent sous le nom de « l’Union russe de football », tandis que le drapeau, l’hymne et l’équipement national du pays ne seraient pas non plus autorisés, a indiqué la FIFA.

La FIFA a annoncé hier qu’elle avait décidé de suivre la décision de l’UEFA et de permettre aux équipes nationales de football russes jusqu’aux moins de 17 ans de revenir aux compétitions internationales. annonce qu’il boycottera les matches contre la Russie. Les alliés proches de l’Ukraine les rejoindront-ils ? Et ? pic.twitter.com/Iw77KfsWJt – Visegrad 24 (@visegrad24) 5 octobre 2023

Jeudi, le ministère ukrainien de la Jeunesse et des Sports a condamné « les décisions de la FIFA et de l’UEFA permettant aux citoyens russes de participer aux compétitions internationales ».

« Nous appelons la FIFA et l’UEFA à s’opposer à la violence et à l’agression de la fédération russe », a déclaré le ministère ukrainien des Sports dans un communiqué.

« Nous exigeons que les décisions de la FIFA et de l’UEFA portent atteinte aux droits des enfants ukrainiens qui ont été privés par la Russie du droit de s’entraîner en toute sécurité et de vivre simplement dans leur pays sans risquer d’être kidnappés, violés ou tués.

« Le régime occupant russe continue de tuer et d’enlever des enfants ukrainiens, détruisant les infrastructures civiles, notamment les stades et les écoles de sport, ne laissant aux enfants ukrainiens aucune possibilité de faire du sport ou de mener une vie normale.

«Cela a privé de la vie des centaines de nos enfants.

« Dans le même temps, l’UEFA et la FIFA ramènent des enfants russes pour concourir et, par la faute de ces organisations, ils seront convaincus que leur pays a le droit de tuer les autres et qu’il fait ce qu’il faut. »

La Russie a été exclue de tous les tournois internationaux de football après son invasion de l’Ukraine en février 2022.

