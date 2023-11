L’Ukraine défie les attaques russes pour poursuivre ses exportations vers la mer Noire – POLITICO

KIEV — L’Ukraine continue d’expédier des centaines de milliers de tonnes de céréales et d’autres produits agricoles via ses voies navigables autoproclamées sûres de la mer Noire, malgré les lourdes frappes russes sur le port d’Odessa.

Selon Kiev ministère des infrastructures, six navires ont quitté jeudi la ville de la côte sud de l’Ukraine à destination du détroit du Bosphore, en Turquie, à la suite d’une attaque au missile contre un navire marchand par l’armée moscovite qui a tué un marin et blessé trois membres d’équipage étrangers. Ensemble, les navires transportent 231 000 tonnes de produits alimentaires destinés au marché international, tandis que cinq autres navires attendent d’être chargés avant de prendre la mer.

“Les mouvements le long du corridor maritime ukrainien ne se sont pas arrêtés malgré les attaques systématiques de la Russie contre les infrastructures portuaires”, ont indiqué des responsables dans un communiqué.

Un accord négocié par l’ONU, selon lequel la Russie s’engageait à ne pas attaquer les navires céréaliers ou les infrastructures portuaires, s’est effondré en juillet, sous un puissant barrage de roquettes. détruire des entrepôts remplis de produits quelques heures seulement après le retrait unilatéral du Kremlin de l’accord.

Cependant, Kiev a depuis décidé de contester le contrôle de Moscou sur la mer Noire et a établi un « couloir humanitaire » offrant un passage sûr aux porte-conteneurs empruntant des routes navigables jonchées de mines.

Depuis le 8 août, 3,3 millions de tonnes de produits agricoles et de métaux ont été exportés malgré les menaces persistantes de la Russie, selon les statistiques officielles. L’itinéraire évite les eaux internationales et longe les côtes des États membres de l’OTAN, la Roumanie et la Bulgarie, pour atteindre la Turquie. Cette initiative s’est accompagnée de plusieurs frappes ukrainiennes contre la flotte russe de la mer Noire et les forces de défense aérienne basées dans la péninsule de Crimée occupée.

Un navire marchand heurté

Cependant, mercredi, un missile a frappé un porte-conteneurs battant pavillon libérien, tuant un pilote du port et blessant trois autres civils – des citoyens philippins – qui se trouvaient à bord, ont indiqué les forces armées ukrainiennes.

L’incident du 8 novembre marque la première attaque russe contre un navire civil faisant route vers un port ukrainien ; deux navires avaient déjà heurté des mines marines dans le couloir sans subir de dommages importants. Moscou s’était engagé à considérer tout navire en route vers l’Ukraine comme une cible.

“Maintenant, l’Ukraine doit fournir une indemnisation rapide et efficace à partir du fonds d’assurance établi pour la famille des défunts et des blessés, ainsi qu’une indemnisation pour les dommages causés au propriétaire du navire”, a déclaré Andrii Klymenko, chef de projet à l’Institut d’études stratégiques de la mer Noire. . “Cela sera apprécié par tous les participants au processus et par la communauté maritime du monde entier.”

La route de la mer Noire, autrefois une artère majeure pour les exportations maritimes de pétrole et de gaz, est devenue de plus en plus dangereuse à naviguer en raison de la guerre qui fait rage sur terre. En août, l’Ukraine a heurté un navire russe soupçonné de transporter du carburant pour les forces armées, lors d’une démonstration de force majeure qui a contraint Moscou à relocaliser ses navires de guerre plus à l’est.

“Tout ce que les Russes font dans les deux sens sur la mer Noire constitue nos cibles militaires valables”, a déclaré à l’époque à POLITICO Oleg Ustenko, conseiller principal du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, arguant que son pays avait le devoir d’aider à mettre fin à la guerre. plus rapidement en ciblant les exportations et les chaînes d’approvisionnement de Moscou.

Le même mois, James Stavridis, ancien commandant suprême des forces alliées en Europe et ancien amiral américain, a déclaré que la poursuite des frappes russes contre les navires pourrait pousser l’Alliance à s’impliquer dans la protection des navires. L’Occident, a-t-il soutenu, « ne fournira pas toutes les armes et tous les fonds à l’Ukraine, simplement pour voir la Russie étouffer son économie avec un blocus illégal ».

Veronika Melkozerova a rapporté de Kiev, en Ukraine. Gabriel Gavin a rapporté d’Erevan, en Arménie.