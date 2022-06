L’Ukraine décroche la victoire lors du vote de l’UE sur le statut de candidat

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Les dirigeants de l’Union européenne ont voté jeudi pour accorder à l’Ukraine et à la Moldavie le statut de candidat à l’adhésion au bloc des 27 pays membres, une étape importante vers l’adhésion à part entière.

La décision est la première des nombreuses étapes nécessaires pour accorder aux nations l’adhésion à l’UE, ce qui leur permettra de partager une intégration économique et une coopération politique plus profondes.

Bien que l’UE ne soit pas une alliance militaire, elle permettra également de renforcer les liens de sécurité et de cimenter l’Ukraine en tant que nation démocratique indépendante à la suite des efforts de guerre de la Russie.

BIDEN PARTICIPANT AU G7 ET AUX SOMMETS DE L’OTAN AU MILIEU DE « LA SITUATION DE SÉCURITÉ LA PLUS GRAVE DEPUIS DES DÉCENNIES »

Le président du Conseil européen, Charles Michel, a qualifié cette décision « d’historique » et a déclaré : « Aujourd’hui marque une étape cruciale sur votre chemin vers l’UE ».

« Toutes nos félicitations [President Volodymyr Zelenskyy] et [President Maia Sandu] et les peuples d’Ukraine et de Moldavie », a-t-il ajouté. « Notre avenir est ensemble.

Le vote de jeudi a eu lieu un peu moins d’une semaine après que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s’est prononcée en faveur de Kyiv et l’a recommandé pour le statut de candidat.

Mais l’Ukraine est toujours confrontée à plusieurs obstacles qu’elle doit franchir avant de pouvoir officiellement rejoindre le bloc des nations de l’UE.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a officiellement demandé l’adhésion à l’UE quelques jours après l’invasion de la Russie le 24 février.

Mais la nation déchirée par la guerre devra maintenant prouver qu’elle respecte les normes économiques et démocratiques requises par l’union qui a été créée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale.

On ne sait pas si l’UE s’attendra à ce que l’Ukraine prouve le même niveau de stabilité économique qu’elle a exigé des autres pays candidats à l’adhésion, mais certains ont mis en garde contre la priorité accordée à Kyiv par rapport aux autres candidats.

Les ministres autrichiens Alexander Schallenberg et Karoline Edtstadler auraient envoyé une lettre le mois dernier au haut diplomate de l’UE, Joseph Borrell, mettant en garde contre un traitement préférentiel pour l’Ukraine.

LES DIRIGEANTS EUROPÉENS CONVIENNENT D’UN EMBARGO PARTIEL SUR LES IMPORTATIONS DE PÉTROLE RUSSE DANS LA DERNIÈRE SÉRIE DE SANCTIONS

« Particulièrement dans le contexte de la guerre en Ukraine, nous devons rester vigilants et donner la même priorité aux Balkans occidentaux qu’à l’Ukraine », ont écrit les deux hommes selon un rapport de CNBC. « Nous ne pouvons pas nous permettre de créer des candidats de première et de seconde classe. »

Plusieurs nations comme l’Albanie, la Macédoine du Nord, le Monténégro et la Serbie sont candidates à l’UE depuis des années.

La Turquie a également cherché à rejoindre le bloc de l’UE depuis 1999, bien que les préoccupations concernant son bilan en matière de droits de l’homme l’aient empêchée de rejoindre l’union.

La Géorgie, qui a également demandé à adhérer à l’UE, a été informée jeudi qu’une fois qu’elle aura satisfait aux exigences spécifiques, les pays membres auront également accepté de lui accorder le statut de candidat.

Il a fallu plus d’une décennie à certains pays pour satisfaire aux normes d’adhésion à l’UE, notamment la Bulgarie, la Roumanie et la Croatie, qui auraient adhéré une décennie après la soumission de leurs candidatures officielles.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Le chef de l’UE a déclaré la semaine dernière que l’Ukraine avait déjà mis en œuvre environ 70% des « règles, normes et standards » de l’UE, mais a noté que Kyiv avait encore du travail à faire en ce qui concerne « l’état de droit, les oligarques, la lutte contre la corruption et les principes fondamentaux ». droits. »

L’Ukraine devra solidifier environ 80 000 pages valeur des réglementations de l’UE avant de pouvoir être considérée comme un candidat digne de rejoindre officiellement le bloc.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.