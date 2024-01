L’Ukraine découvre un stratagème de détournement de fonds dans le domaine de la défense de 40 millions de dollars

Des responsables de la défense et des dirigeants d’entreprises ukrainiens ont cherché à voler environ 40 millions de dollars grâce à un système frauduleux d’achat d’armes, a déclaré samedi la principale agence de renseignement et de sécurité du pays.

Les allégations de corruption ont été confirmées par le ministère ukrainien de la Défense, qui a notifié des soupçons aux responsables impliqués.

Ils surviennent alors que les Républicains aux États-Unis résistent aux efforts du président Joe Biden d’envoyer davantage d’aide à l’Ukraine, et que l’ancien président Donald Trump, qui s’est prononcé contre le soutien militaire américain à Kiev, semble être sur la voie de l’investiture républicaine.

Le service de sécurité ukrainien du SBU a déclaré que des hauts responsables actuels et anciens du ministère de la Défense et des chefs d’entreprises affiliées “avaient tenté de voler près de 1,5 milliard d’UAH (40 millions de dollars) du budget en achetant 100 000 obus de mortier pour les forces armées”.

Ils auraient signé un contrat pour acheter les obus auprès du fournisseur d’armes Lviv Arsenal en août 2022, après quoi le ministère de la Défense “a transféré l’intégralité du montant stipulé dans le document signé sur les comptes de l’entreprise”.

De là, les fonds sont allés à une entité commerciale étrangère qui était censée livrer les munitions, mais « pas un seul obus d’artillerie » n’a jamais été envoyé en Ukraine, selon le SBU.

Parmi les responsables accusés d’avoir participé à ce projet figurent les anciens et actuels chefs du Département de la politique militaire et technique, du développement des armements et des équipements militaires du ministère de la Défense, ainsi que le chef de l’Arsenal de Lviv.

L’un des suspects a été arrêté par le SBU alors qu’il tentait de quitter l’Ukraine et est actuellement en détention.

Selon le procureur général ukrainien, les fonds volés ont été saisis et seront reversés au budget de la défense.

L’Ukraine a été confrontée à une série de scandales de corruption ces derniers mois, dont plusieurs autres au sein du ministère de la Défense.

En août 2023, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a limogé tous les responsables du recrutement militaire dans les régions pour mettre fin à un système permettant à certaines personnes d’échapper à la conscription.

La lutte contre la corruption est l’une des conditions que l’Union européenne a fixées à l’Ukraine dans sa démarche d’adhésion.

