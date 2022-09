L’Ukraine découvre un nouveau cimetière de chars rempli de véhicules russes détruits près du massacre d’Izyum alors que les soldats de Poutine s’enfuient

L’UKRAINE a trouvé un nouveau cimetière de chars rempli de véhicules russes détruits près du site du massacre d’Izyum alors que les troupes de Vladimir Poutine fuient pour sauver leur vie.

L’équipement militaire “impressionnant” de Mad Vlad a été abandonné près de la brousse après que l’Ukraine a pris un nouveau territoire lors de sa contre-offensive éclair.

L’Ukraine a trouvé un cimetière russe près d’Izyum Crédit : Reddit

La ville a pris cinq mois aux Russes pour être capturée et a récemment été reprise par l’Ukraine Crédit : AP

Un enregistrement téléchargé sur Reddit montre un certain nombre de chars incendiés et de véhicules militaires rouillés dans un bourbier de boue.

Cela survient alors que les combattants ukrainiens ont capturé leur premier village à Louhansk et ne montrent aucun signe de ralentissement.

Les braves du président Vladimir Zelensky ont repris le contrôle de Kreminna et du village de Bilohorivka près de la ville de Lysychansk.

La ville stratégiquement importante est tombée en juillet et sa reprise est considérée comme une étape vers la “désoccupation” de la région de Louhansk par les troupes russes envahissantes.

Serhiy Gaidai, gouverneur ukrainien de Louhansk, a lancé un avertissement sévère aux troupes de Poutine dans Telegram.

“La région de Louhansk est juste à côté. La désoccupation n’est pas loin.”

Bilohorivka est à une dizaine de kilomètres de Lysychansk et Severdonestsk – des régions qui ont mis cinq mois à conquérir les Russes.

La vitesse de l’éclair des avancées ukrainiennes a incité les hommes de main de Poutine dans les territoires occupés à appeler à des référendums urgents sur l’annexion des régions à la Russie.

Louhansk et Donetsk voisin se sont rebellés contre l’Ukraine en 2014 et ont mené une guerre pour se séparer de Kyiv et mettre en place des républiques pro-russes autonomes.

“Les occupants sont clairement paniqués”, a déclaré le président Zelensky dans une allocution télévisée lundi soir.

“La vitesse à laquelle nos troupes se déplacent. La vitesse de restauration d’une vie normale.”

Cela survient alors que Haidai a également confirmé que l’Ukraine contrôlait désormais la rive est de la rivière Oskil, position clé sur la ligne de front, ajoutant que la prochaine cible de l’armée serait la ville voisine de Lougansk.

Une vidéo partagée par a_shtirlitz montre ce qui semblait être un char ukrainien traversant l’Oskil, un pont submergé alors que des troupes en treillis regardent de l’autre côté de la rive.

L’armée russe a été presque totalement chassée de la région de Kharkiv, au nord-est de l’Ukraine, depuis que l’Ukraine a lancé sa dernière contre-offensive pour regagner du territoire.

Ce dernier développement signifie également que l’Ukraine a exposé l’une des principales routes d’approvisionnement restantes de Moscou.

Samedi, des informations ont rapporté que les troupes ukrainiennes avaient intercepté la “logistique” sur l’autoroute clé P-66.

Cela, a déclaré le président Zelensky, ouvrirait la voie à un assaut contre les forces russes dans la région orientale du Donbass.

En effet, l’Oskil coule vers le sud dans la rivière Siversky Donets, qui à son tour serpente à travers le Donbass.

Le Donbass est le territoire prisé de Moscou et le principal foyer de l’invasion.

Dans la ville d’Izyum, dans la région de Kharkiv, dans l’est de l’Ukraine, qui a été reprise la semaine dernière, des fosses communes contenant au moins 450 corps ont été découvertes.

De nombreux corps exhumés montrent des signes de torture et d’exécution – des récits probables de la retraite chaotique de la Russie.

Un tweet publié dimanche par le ministère ukrainien de la Défense a montré que le char T-90M de 4,5 millions de livres sterling le plus avancé de Poutine avait été retrouvé abandonné après le retrait des troupes.

“Le nouveau russe [sic] Le char T-90M a été retrouvé dans la région de Kharkiv en parfait état. Nous demandons à son(ses) propriétaire(s) de contacter le #UAarmy . Veuillez vous identifier par un signe : un drapeau blanc”, a tweeté le compte des forces armées ukrainiennes.

Dans le sud du pays, l’Ukraine a quant à elle accusé Moscou d’avoir bombardé tôt ce matin la centrale nucléaire de Pivdennoukrayinska dans la région de Mykolaïv.

Pendant ce temps, l’ambassadrice américaine en Ukraine, Bridget Brink, a déclaré à la presse locale que Washington DC avait un plan en place si Mad Vlad lançait une frappe nucléaire sur l’Ukraine.

“Nous y travaillons aux États-Unis et discutons avec des partenaires de la manière dont nous pourrions agir en réponse à ces actions qui seraient totalement inacceptables. Et le président l’a dit très clairement”, a-t-elle déclaré à Evropeyska Pravda.

Elle a déclaré que le président Biden avait clairement indiqué que toute utilisation d’armes nucléaires serait “absolument inacceptable” et aurait de “graves conséquences”.

Un char ukrainien traverse un pont submergé sur la rivière Oskil