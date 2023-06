L’Ukraine déclare qu’un quart des abris anti-aériens sont verrouillés ou inutilisables

Kyiv, Ukraine –

Les inquiétudes concernant la sécurité des civils ont augmenté samedi en Ukraine, alors que des responsables ont annoncé qu’une inspection avait révélé que près d’un quart des abris anti-aériens du pays étaient verrouillés ou inutilisables, quelques jours seulement après la mort d’une femme à Kiev qui aurait attendu devant un abri fermé lors d’un missile russe. barrage.

Le ministère ukrainien de l’Intérieur a déclaré samedi par l’intermédiaire de son service de presse que sur les « plus de 4 800 » abris qu’il avait inspectés, 252 étaient fermés à clé et 893 autres « impropres à l’usage ».

Le même jour, le bureau du procureur régional de Kiev a signalé que quatre personnes avaient été arrêtées dans le cadre d’une enquête criminelle sur la mort de l’homme de 33 ans jeudi devant l’abri verrouillé. Le parquet a indiqué qu’une personne, un agent de sécurité qui n’avait pas déverrouillé les portes, restait en état d’arrestation, tandis que trois autres, dont un responsable local, avaient été assignées à résidence.

Selon le bureau du procureur, les suspects risquent jusqu’à huit ans de prison pour négligence officielle ayant entraîné la mort d’une personne.

Samedi également, le maire de Kiev, Vitali Klitschko, a déclaré que les autorités de la ville avaient reçu « plus d’un millier » de plaintes concernant des abris anti-aériens verrouillés, délabrés ou insuffisants dans la journée suivant le lancement d’un service de retour d’information en ligne.

Dans une mise à jour de Telegram, Klitschko a rapporté que « presque la moitié » des plaintes concernaient des installations verrouillées, tandis qu’environ un quart concernaient leur mauvais état. Quelque 250 habitants de Kiev ont écrit pour se plaindre du manque d’abris à proximité.

Le ministère de l’Intérieur a déclaré que plus de 5 300 volontaires, dont des secouristes, des policiers et des responsables locaux, continueraient d’inspecter les abris à travers l’Ukraine.

La Russie a lancé jeudi un barrage de missiles avant l’aube sur la capitale ukrainienne, tuant une fillette de 9 ans, sa mère et une autre femme, dans ce qui a été le bilan le plus élevé d’une seule attaque contre Kiev au cours du mois dernier. Une femme de 33 ans est décédée alors qu’elle et d’autres attendaient d’entrer dans un abri verrouillé, ce qui a laissé le groupe à la merci de la chute de fragments de missiles, a déclaré son mari aux médias ukrainiens.

Ailleurs, des responsables régionaux ukrainiens ont rapporté samedi matin que les bombardements russes avaient tué au moins quatre civils à travers le pays au cours des dernières 24 heures. Un homme de 67 ans est mort aux premières heures de samedi alors que les forces russes bombardaient la région du nord-est de Kharkiv, a déclaré le gouverneur local Oleh Syniehubov sur Telegram. Selon Syniehubov, deux autres civils ont été tués vendredi et dans la nuit, tandis que six autres, dont un garçon de 3 ans, ont été blessés.

Dans la région de front de Kherson, dans le sud, deux garçons âgés de 10 et 13 ans ont été hospitalisés pour des blessures « graves » après qu’un engin explosif a explosé samedi dans une aire de jeux du village, a rapporté le gouverneur régional Oleksandr Prokudin. Prokudin a également déclaré que cinq autres personnes, dont deux enfants, avaient été blessées par des bombardements russes la veille.

Dans la province de Soumy plus à l’ouest, un obus de mortier russe a tué un homme de 85 ans alors qu’il était assis près du verger devant sa maison, a rapporté samedi le bureau du procureur général ukrainien. Les bombardements ont également tué deux personnes dans la région russe de Belgorod, juste de l’autre côté de la frontière, dont une femme âgée décédée sur place, selon le gouverneur local Vyacheslav Gladkov. Gladkov a ajouté qu’une autre femme avait été hospitalisée pour des blessures et a blâmé l’Ukraine pour l’attaque.

Il n’a pas été possible dans l’immédiat de vérifier les affirmations ci-dessus des autorités régionales en Ukraine et en Russie.