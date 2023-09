L’Ukraine déclare que le gaz de la mer Noire et les plates-formes pétrolières ont été récupérées du contrôle russe | Guerre Russie-Ukraine

L’armée ukrainienne a déclaré avoir repris à la Russie plusieurs plates-formes stratégiques de forage de gaz et de pétrole dans la mer Noire, près de la Crimée, que les forces de Moscou occupaient depuis 2015.

La reprise des plates-formes dites Boyko Towers, annoncée lundi, reprend un atout que la Russie s’était emparée de la Russie lors de l’annexion de la Crimée et rapproche Kiev de la reconquête de la péninsule occupée, selon les renseignements militaires ukrainiens (GUR).

Le GUR a déclaré sur l’application de messagerie Telegram que les forces ukrainiennes avaient repris les plates-formes de forage dans le cadre d’une « opération unique ».

« Pour l’Ukraine, reprendre le contrôle des tours Boyko était d’une importance stratégique et, par conséquent, la Russie a perdu la capacité de les utiliser à des fins militaires », a déclaré le GUR sur Telegram.

« La Russie a été privée de la capacité de contrôler pleinement les eaux de la mer Noire, ce qui rapproche l’Ukraine de la reconquête de la Crimée », a ajouté l’agence.

Au cours de l’opération, il y a eu un affrontement entre les forces spéciales ukrainiennes à bord de bateaux et un avion de combat russe, qui a été endommagé et contraint de battre en retraite, a indiqué le GUR, ajoutant que des « trophées précieux », tels que des munitions pour hélicoptères et un système radar capable de suivre l’attaque, ont été récupérés. le mouvement des navires dans la mer Noire a été saisi sur les plates-formes.

Le ministère russe de la Défense n’a fait aucun commentaire dans l’immédiat sur les affirmations ukrainiennes, mais le ministère a précédemment rapporté que des avions militaires russes avaient détruit plusieurs vedettes rapides ukrainiennes dans la région ces derniers jours.

Anton Gerashchenko, conseiller du ministère ukrainien de l’Intérieur, a déclaré mardi matin qu’il était important de reprendre le contrôle des tours Boyko, car les structures étaient utilisées par les forces russes pour « toutes sortes de capteurs de surveillance, de contrôle et de surveillance, élargissant ainsi le champ opérationnel russe. capacités » en mer Noire.

L’Ukraine a repris le contrôle des soi-disant « tours Boyko » – le renseignement de défense ukrainien. Les « Boyko Towers » sont des plates-formes de forage de gaz et de pétrole au large des côtes de Crimée occupée, dans la mer Noire. La Russie les a occupés en 2015 et les a utilisés à des fins militaires lorsque… pic.twitter.com/11h27ysI03 – Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) 11 septembre 2023

« Les services de renseignement de défense ukrainiens ont privé les Russes de nombreuses capacités de surveillance et de renseignement en les faisant tomber de ces tours. Cette étape était cruciale non seulement dans la lutte de l’Ukraine pour la mer Noire, mais aussi pour obtenir plus d’espace pour ses opérations côtières et aériennes », a-t-il écrit.

Des blogueurs militaires russes ont affirmé lundi que les plates-formes étaient inhabitées depuis plus d’un an et qu’une opération ukrainienne visant à déposer brièvement des troupes sur les structures le mois dernier n’avait pas été suivie d’une présence militaire permanente et avait coûté cher aux forces ukrainiennes.

Avant que la Russie ne s’empare de la péninsule de Crimée, l’Ukraine extrayait une partie importante de son gaz naturel du plateau de la mer Noire, fournissant ainsi du gaz non seulement à la Crimée mais également aux régions continentales de l’Ukraine.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a promis de faire tout son possible pour libérer la Crimée, que la Russie a annexée à l’Ukraine en 2014. Le dirigeant ukrainien a exhorté ses alliés internationaux à soutenir les efforts de Kiev pour reprendre la péninsule.

La reprise des plates-formes gazières et pétrolières de la mer Noire fait suite à un rapport du ministère britannique de la Défense faisant état d’escarmouches navales et aériennes entre les forces russes et ukrainiennes en mer il y a deux semaines.

L’Ukraine a frappé plusieurs plates-formes sous contrôle russe lors des combats pendant la guerre et les soldats des deux pays ont occupé les structures périodiquement, a déclaré le Royaume-Uni dans un point militaire sur la guerre.

Outre le forage, les plates-formes peuvent être utilisées pour faire atterrir des hélicoptères, comme bases de déploiement et pour positionner des systèmes de missiles à longue portée.