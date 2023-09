L’Ukraine déchaîne « l’enfer » sur la Russie alors que la bataille de Bakhmut fait rage | Monde | Nouvelles

Un commandant d’unité ukrainienne nommé Oleksandr a déclaré à Reuters : « Ils [the Russians[ hate our hardware. That’s what we gather from our intercepts.

« We hear that we keep giving them hell. They keep wondering how much ammunition we have left.”

Last week, Ukraine recaptured the village of Klishchiivka – which Oleksandr said was « one of the places they [the Russians] auxquels nous nous accrochions ».

« Nous verrons la suite. Nous développerons notre succès », a-t-il promis.