Le ministère ukrainien des Affaires étrangères a dénoncé jeudi la décision de l’Opéra national de Berlin de ramener Anna Netrebko, la soprano russe de renommée mondiale, précédemment « annulée » pour avoir refusé de dénoncer son pays.

« La voix de l’Ukraine en Allemagne doit être entendue plus fort que celle de la soprano Anna Netrebko » a déclaré le ministère dans un message sur Facebook. Le ministère a également révélé que Kiev avait fait des efforts pour empêcher le chanteur russe de se produire à Berlin, mais que ses efforts avaient été « n’a pas reçu la réponse appropriée. »















Netrebko devrait participer vendredi à la première de « Macbeth ». L’Ukraine a l’intention de protester contre sa présence en envoyant l’ambassadeur Alexeï Makeev à l’exposition anti-russe installée à côté de l’opéra, accompagné du sénateur berlinois de la Culture Joseph Chialo, a indiqué le ministère. Makeev a également publié une tribune dénonçant Netrebko dans plusieurs médias allemands.

Le Staatsoper Unter den Linden, comme est officiellement nommé l’opéra de Berlin, a annoncé fin août son intention de reprendre sa coopération avec Netrebko, soulignant que celle-ci ne s’était pas produite récemment en Russie.

Netrebko faisait partie des artistes russes « annulé » en Occident après l’escalade du conflit ukrainien en février 2022. Le Metropolitan Opera de New York l’a licenciée après qu’elle ait refusé de « repudier son soutien public » pour le président russe Vladimir Poutine. Elle a remporté la demande d’arbitrage de 200 000 $ contre le Met en mars 2023, mais les a depuis poursuivis pour 360 000 $ supplémentaires de dommages et intérêts.















L’Ukraine a déjà visé Netrebko. En 2014, elle a fait don d’un million de roubles (environ 18 000 dollars à l’époque) pour reconstruire l’opéra de Donetsk, l’une des villes qui se sont rebellées contre les nationalistes qui ont pris le pouvoir lors d’un coup d’État soutenu par les États-Unis.

Netrebko, née à Krasnodar, a commencé à se produire sur scène en 1994 et a fait ses débuts internationaux l’année suivante. Depuis, elle est devenue célèbre pour ses rôles de Natasha Rostova dans « Guerre et Paix », Pamina dans « La Flûte enchantée », Rosina dans « Le Barbier de Séville » et Lucia di Lammermoor dans l’opéra du même nom de Donzinetti. La Russie lui a décerné le titre d’Artiste du peuple en 2008.