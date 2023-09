L’Ukraine critique les « fausses élections » russes dans les régions occupées

Le Kremlin organise des votes dans les régions occupées d’Ukraine dans le cadre d’un processus qui a été qualifié de « fausses élections » et de « imposture » par Kiev et les capitales occidentales.

Le vote intervient alors que 54 régions russes organisent également des votes, et les scrutins ukrainiens visent à renforcer les revendications de Vladimir Poutine sur les zones occupées. Certains votes concernent des territoires sur lesquels le Kremlin n’exerce pas de contrôle de facto malgré la déclaration de Poutine en septembre dernier sur leur annexion.

Le Kremlin devrait remporter une large victoire dans les votes pour Russie Unie, proche du Kremlin, ou pour les partis d’opposition nominaux.

Le ministère ukrainien des Affaires étrangères a qualifié les votes de « pseudo-élections », a appelé les autres gouvernements à ne pas reconnaître leurs résultats et a déclaré qu’il ferait pression pour de nouvelles sanctions internationales contre tous ceux impliqués dans l’organisation du vote.

«Les pseudo-élections russes dans les territoires temporairement occupés sont négligeables. Elles n’auront aucune conséquence juridique et n’entraîneront pas de changement dans le statut des territoires ukrainiens conquis par l’armée russe. En organisant de fausses élections dans les régions ukrainiennes et en Crimée, le Kremlin continue de délégitimer le système judiciaire russe », a déclaré le ministère.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré jeudi à Kiev que « les élections simulées par la Russie dans les zones occupées d’Ukraine sont illégitimes », et le Conseil de l’Europe les a qualifiées de « violation flagrante du droit international ».

Le vote pour les législatures contrôlées par la Russie aura lieu dans les régions ukrainiennes de Donetsk, Luhansk, Kherson et Zaporizhzhia, où la Russie n’a qu’un contrôle partiel sur le terrain. Ces législatures nommeront ensuite des gouverneurs locaux fidèles au Kremlin.

Des scrutins ont également lieu dans 50 régions de Russie, notamment à Moscou où le puissant maire Sergueï Sobianine devrait rester en poste car il bénéficie du soutien du Kremlin.

Ben Noble, professeur agrégé de politique russe à l’University College de Londres, a déclaré : « Les « élections » illégales organisées dans les territoires occupés d’Ukraine peuvent être considérées comme une tentative du Kremlin de démontrer son contrôle sur ces territoires alors que ce contrôle est contestée sur bien d’autres fronts. L’intention est de projeter une image de normalité.

Il a déclaré qu’orchestrer des élections faisait « partie du pain quotidien de la gouvernance locale, régionale et fédérale en Russie, donc l’organisation d’élections dans les territoires occupés fait également partie de la tentative de Moscou d’établir la manière russe de faire les choses, notamment en formant des chaînes de commandement ». , les lignes de responsabilité et les attentes concernant le vote et les résultats.

Le vote pourrait s’avérer être une répétition générale pour les élections présidentielles de 2024, au cours desquelles Poutine briguera un nouveau mandat de six ans après avoir déclenché une guerre qui a fait des centaines de milliers de victimes russes, un ralentissement économique et un isolement international.

Des représentants du ministère russe des Affaires étrangères ont déclaré que les critiques à l’égard des élections étaient considérées comme une ingérence dans la politique intérieure russe.

Le manque de contrôle de la Russie sur le territoire ukrainien s’est encore manifesté vendredi lorsque trois personnes ont été tuées lors d’une frappe aérienne russe dans le village d’Odradakamianka, dans la région de Kherson. Poutine a théoriquement annexé la région en septembre dernier, mais l’armée russe a depuis abandonné de grandes parties du territoire en raison d’une contre-offensive ukrainienne.

Ivan Fedorov, le maire ukrainien de Melitopol en exil dans un territoire contrôlé par le gouvernement, a déclaré sur Telegram qu’il y avait eu deux explosions dans un bureau de vote installé par les Russes dans la ville occupée de Berdiansk.

Askad Ashurbekov, conseiller municipal de la ville de Zaporizhzhia, a déclaré à une chaîne de télévision ukrainienne que les soi-disant élections avaient deux objectifs : fournir des images de propagande destinées à la consommation interne de la Russie et dénoncer les résidents pro-ukrainiens des zones occupées, qui refuseraient de vote.

« La situation est totalement absurde. Ils publient sur leurs sites officiels des photographies montrant les membres des soi-disant « commissions électorales » accompagnés de gardes armés », a déclaré Ashurbekov.

La Russie a déployé de nouvelles technologies, notamment le vote électronique, qui, selon les observateurs, permettront au Kremlin de falsifier plus facilement les votes. Le Kremlin pourrait utiliser les scrutins de cette semaine pour calibrer la technologie avant le vote de 2024.

« D’un point de vue technique, ces élections sont également utilisées par la Commission électorale centrale russe pour tester davantage le vote en ligne, dont les manipulations sont beaucoup plus délicates à détecter, avant l’élection présidentielle de mars 2024 », a déclaré Noble.

L’Ukraine devait organiser des élections législatives nationales le mois prochain et une élection présidentielle au printemps de l’année prochaine, mais selon la constitution, les élections ne peuvent pas avoir lieu tant que la loi martiale est en vigueur. Il y a un débat dans la société ukrainienne sur la date à laquelle les élections devraient avoir lieu, certaines voix suggérant que même en temps de guerre, des élections sont nécessaires pour maintenir le fonctionnement de la démocratie.

Le mois dernier, le sénateur américain Lindsey Graham a appelé Kiev à organiser des élections malgré la guerre. Volodymyr Zelenskiy a déclaré que la tenue d’élections à l’heure actuelle pose plusieurs problèmes, notamment la manière de garantir que les Ukrainiens vivant dans les territoires occupés puissent voter et le casse-tête organisationnel que représente l’organisation du vote pour les millions d’Ukrainiens qui ont quitté le pays depuis le début de la guerre.

« Nous sommes prêts, cela ne fait aucun doute », a déclaré Zelenskiy lors d’une conférence à Kiev. « Ce n’est pas une question de démocratie, c’est exclusivement une question de sécurité. Nous devons faire tout notre possible pour que nos militaires, ceux qui sont dans les tranchées, sur la ligne de front, puissent voter, car ils se battent pour les droits de notre peuple et il est hors de question qu’ils soient privés de leurs droits.»