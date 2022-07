L’Ukraine critique le Canada pour le retour des turbines Nord Stream

OTTAWA –

Le gouvernement ukrainien appelle le Canada à reconsidérer sa décision d’autoriser la livraison de turbines à partir d’un gazoduc Russie-Europe vers l’Allemagne, affirmant que cela crée un “précédent dangereux” en matière de sanctions contre le régime russe.

Le ministre des Services naturels du Canada, Jonathan Wilkinson, a annoncé samedi sur les réseaux sociaux que les turbines du gazoduc Nord Stream 1 – qui fournit du gaz naturel de la Russie à l’Allemagne – qui avaient été envoyées à Montréal pour des réparations prévues seraient autorisées à être retournées.

En juin, Siemens Energy a déclaré que les sanctions canadiennes imposées à la Russie suite à son invasion de l’Ukraine signifiaient que l’entreprise ne pouvait pas restituer les turbines.

Dans sa récente annonce, Wilkinson a déclaré que le fabricant de turbines Siemens Canada se verrait accorder un “permis limité dans le temps et révocable” pour retourner l’équipement, ce qui lui accorderait essentiellement une exemption.

Il a déclaré que la livraison était nécessaire pour soutenir “la capacité de l’Europe à accéder à une énergie fiable et abordable” alors qu’elle tente de s’éloigner de la dépendance au pétrole et au gaz russes. Le gouvernement dit qu’il envisage de restituer six turbines.

Dans un communiqué publié dimanche, les ministères ukrainiens des Affaires étrangères et de l’Énergie ont exprimé leur “profonde déception” face à la décision du Canada.

“Ce dangereux précédent viole la solidarité internationale, va à l’encontre du principe de l’Etat de droit et n’aura qu’une conséquence : il renforcera le sentiment d’impunité de Moscou”, lit-on.

Avant la décision du Canada, le vice-chancelier allemand Robert Habeck avait exprimé des inquiétudes que la Russie pourrait interrompre les livraisons de gaz naturel vers l’Europe après la maintenance prévue. L’avertissement faisait suite à la précédente réduction par la Russie du flux de gaz naturel vers l’Allemagne, ainsi que vers l’Italie, l’Autriche, la République tchèque et la Slovaquie.

Alors que Gazprom, le géant russe de l’énergie, a imputé la réduction du gazoduc vers l’Allemagne aux réparations au Canada, les dirigeants allemands ont mis en doute l’explication des problèmes techniques et l’ont plutôt qualifiée de décision politique.

Le gouvernement ukrainien a exprimé des préoccupations similaires dans sa déclaration, affirmant que les menaces de la Russie équivalaient à “un chantage sans justification technique”.

“La Russie est en mesure de continuer à fournir du gaz à l’Allemagne dans son intégralité sans cette turbine”, a-t-il déclaré.

L’Allemagne, qui est la plus grande économie d’Europe, a averti le mois dernier qu’elle était en crise suite à la décision de la Russie de réduire de 60% la quantité de gaz transitant par le gazoduc Nord Stream 1.

Alexandra Chyczij, présidente du Congrès ukrainien canadien, a exprimé sa déception face à la décision du Canada, affirmant qu’Ottawa s’incline devant les menaces russes de couper l’approvisionnement en gaz en répondant à la demande de l’Allemagne.

“Le Canada ne fera pas que contrevenir à sa politique d’isolement de la Russie, il créera un dangereux précédent qui conduira à l’affaiblissement du régime de sanctions imposé à la Russie”, a déclaré Chyczij dans un communiqué.

“Cette décision garantira que les caisses du budget de l’Etat russe continueront d’être remplies d’argent européen qui servira à financer le génocide de la Russie contre le peuple ukrainien.”

Chyczij a déclaré que le Canada a été mis en position de décider s’il devait répondre à la demande d’un allié ou “tenir ferme sur les sanctions imposées à Gazprom et Nordstream 1”.

Trois députés conservateurs ont également publié dimanche une déclaration disant que permettre le retour de l’équipement sape les sanctions que le Canada a imposées à la Russie à un moment où elle devrait plutôt devenir un fournisseur alternatif de gaz pour l’Europe.

“Autoriser le retour de la turbine à gaz crée un dangereux précédent de repli sur le chantage de Poutine à l’Europe et aura un impact négatif sur la position du Canada sur la scène mondiale”, lit-on dans une déclaration conjointe des conservateurs Michael Chong, James Bezan et Pierre Paul-Hus.

À la lumière des critiques sur la décision du Canada, le bureau de Wilkinson a souligné la déclaration antérieure du ministre. Il a déclaré que non seulement l’économie allemande était vulnérable, mais que “les Allemands eux-mêmes risquent de ne pas pouvoir chauffer leurs maisons à l’approche de l’hiver”.

Le communiqué note également que le Canada a imposé des sanctions contre plus de 1 600 personnes depuis que la Russie a annexé la péninsule ukrainienne de Crimée en 2014.

Le jour même où Wilkinson a annoncé que les turbines seraient rendues, la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a annoncé que le Canada prévoyait d’appliquer une nouvelle série de sanctions visant les secteurs russes du transport terrestre et par pipeline et de la fabrication.



