L’Ukraine coule les navires de la flotte de la mer Noire plus vite que la Russie ne peut les construire

« Tsyklon » dans des jours plus heureux. Photo du ministère russe de la Défense

La corvette lance-missiles de la marine russe Tsyklon est entré en service dans la flotte de la mer Noire en juillet 2023, trois ans après son lancement au chantier naval de Zalyv, en Crimée occupée par la Russie.

Dix mois plus tard, dimanche, une frappe ukrainienne a coulé le navire de 220 pieds. Karakurt-classe à Sébastopol, en Crimée, à 150 milles de la ligne de front de la guerre russe contre l’Ukraine qui dure 27 mois. Imagerie satellite de lundi a confirmé que Tsyklon repose sur le fond marin.

Les responsables de la marine russe devraient être très inquiets quant à l’avenir de la flotte de la mer Noire. L’Ukraine retire les navires de guerre de sa flotte plus rapidement que la Russie ne peut les construire ou les renforcer avec des navires d’autres flottes régionales.

La flotte de la mer Noire reçoit sept missiles de croisière armés Karakurts. Tsyklon a été le premier à être mis en service en première ligne. Un autre Karakurtl’incomplet Demander, a été endommagé lors d’un raid de missiles ukrainiens en novembre sur un chantier naval à Kertch en Crimée.

Depuis que la Russie a élargi sa guerre contre l’Ukraine en février 2022, les forces ukrainiennes ont progressivement dégradé la flotte de la mer Noire, coulant une quinzaine de ses forces d’avant-guerre, soit environ trois douzaines de grands navires de guerre, et en endommageant plusieurs autres.

Tant que la Turquie empêchera les navires de guerre de passer par le détroit du Bosphore reliant la mer Méditerranée à la mer Noire, la seule façon pour les Russes de renforcer la flotte de la mer Noire en diminution est de transférer des navires plus petits vers la mer Noire par voie fluviale – ou de les construire. dans les chantiers navals de la mer Noire.

Ce n’est pas pour rien qu’en avril, les commandos ukrainiens saboté la corvette lance-missiles russe Serpoukhov à Kaliningrad, sur la mer Baltique. Le AcheteranLa corvette de classe était l’un des rares navires de guerre russes suffisamment petits pour voyager vers la mer Noire via les canaux, la Volga, le Don, puis la mer d’Azov.

En plus des dégâts Demander et les naufragés Tsyklon, cinq de plus Karakurts sont en construction dans des chantiers navals en Crimée ou sur la Volga, qui se connecte à la mer Noire par le Don. Il y a tout lieu de penser que ces corvettes seront également attaquées lorsqu’elles rejoindront la flotte dans un avenir proche.

Après tout, les Ukrainiens ont développé – ou acquis auprès de leurs alliés étrangers – une gamme de munitions antinavires à longue portée.

Ils disposent de drones aériens et de bateaux-drones fabriqués localement. De plus, ils disposent de missiles de croisière Neptune lancés au sol avec une portée d’au moins 120 milles ainsi que de Long Neptune d’une portée de 225 milles, tous deux aussi fabriqué localement.

Le Royaume-Uni et la France ont fourni à l’Ukraine des missiles de croisière à lancement aérien Storm Shadow et SCALP-EG qui parcourent jusqu’à 155 milles ; les États-Unis ont fait don de plusieurs modèles de fusées de systèmes de missiles tactiques de l’armée lancées au sol, dont apparemment des modèles M48 de 170 milles ou M57 de 190 milles avec des ogives de 470 livres et une précision suffisante pour frapper les navires au port.

Le raid du dimanche qui a coulé Tsyklon et aurait également fait exploser un dragueur de mines de la flotte de la mer Noire, impliquant apparemment un barrage de M48 ou de M57. L’Ukraine a reçu plus de 120 ATACMS en deux lots – un l’automne dernier, un autre en avril – et a dirigé les missiles à guidage inertiel vers des bases aériennes russes, des installations de défense aérienne, des terrains d’entraînement et maintenant des bases navales.

Les défenses aériennes russes ont été impuissantes à arrêter l’arrivée des ATACMS. Il s’agit d’une évolution inquiétante pour les commandants de la marine russe qui luttent pour préserver ce qui reste de la flotte de la mer Noire.

« Si l’ATACMS détruit des navires de guerre russes à Sébastopol, il est difficile d’imaginer que la base puisse encore être utile aux Russes », souligné Phillips O’Brien, professeur d’études stratégiques à l’Université de St. Andrews en Écosse. Les commandants russes n’auront peut-être pas d’autre choix que de retirer tous les navires survivants vers des ports du sud de la Russie qui se trouvent hors de portée des ATACMS ukrainiens.

Ces ports sont cependant toujours à portée des drones aériens ukrainiens et ne sont donc pas vraiment sûrs. Mais comparés à l’ATACMS, les drones sont des cibles faciles pour la défense aérienne russe. Ce qui reste de la flotte de la mer Noire pourrait tenir un peu plus longtemps contre les drones que contre l’ATACMS.