L’Ukraine coule deux bateaux de débarquement russes en Crimée (armée)

KIEV, 10 novembre (Reuters) – Des drones navals ukrainiens ont coulé deux petits bateaux de débarquement russes en Crimée, a annoncé vendredi l’agence de renseignement militaire ukrainienne, tandis que les troupes se préparaient à de nouvelles attaques russes dans l’est, en particulier contre la ville détruite d’Avdiivka.

Reuters n’a pas pu vérifier de manière indépendante les informations faisant état de l’attaque dans la baie de Vuzka, à l’ouest de la Crimée, qui, selon un analyste militaire ukrainien, a constitué une frappe et une perte importante pour la Russie.

Il n’y a eu aucun commentaire dans l’immédiat de la part de la Russie, qui a saisi et annexé la péninsule de Crimée à l’Ukraine en 2014 et dont la flotte de la mer Noire a son siège dans la ville criméenne de Sébastopol.

Un premier rapport des renseignements militaires ukrainiens indiquait que les deux petits navires amphibies russes avaient été touchés dans la nuit.

Une mise à jour de vendredi soir a indiqué que l’attaque avait été menée par des drones navals. Il a identifié une péniche de débarquement comme étant un navire de classe Akula, l’autre comme étant de classe Serna.

“Les résultats des renseignements menés le 10 novembre 2023 près de la baie de Vuzka, en Crimée temporairement occupée, montrent qu’après une attaque de drones navals, deux petits navires de débarquement russes ont été détruits”, indique le rapport.

“À la suite de l’attaque, les deux navires ont coulé au fond, l’Akula immédiatement et le Serna après avoir tenté de le sauver.”

L’armée ukrainienne a déclaré que les navires étaient dotés d’un équipage et chargés de véhicules blindés.

“Des bateaux comme celui-ci représentent une perte assez importante…”, a déclaré à Radio NV Andriy Ryzhenko, analyste militaire et officier de réserve.

“Ils ont permis le transport d’une force de débarquement tactique et d’équipements de manière relativement discrète.”

Le président Volodymyr Zelenskiy a déclaré que les attaques contre des cibles navales ont affaibli la force militaire de Moscou dans la région. L’Ukraine affirme que certains navires russes ont quitté Sébastopol.

AVDIIVKA SOUS ATTAQUE CONSTANTE

Dans l’est de l’Ukraine, les responsables d’Avdiivka, sous le feu des Russes depuis la mi-octobre, s’attendaient à une nouvelle tentative d’avancée vers la ville une fois que le sol serait sec après plusieurs jours de fortes pluies.

“La situation est toujours aussi chaude. L’ennemi tire 24 heures sur 24 dans la ville et autour de nos positions”, a déclaré Vitaliy Barabash, chef de l’administration militaire d’Avdiivka, à la chaîne publique Suspilne.

Barabash a déclaré qu’un plus grand nombre de 1 500 habitants restants de ce qui était autrefois une ville de 32 000 habitants se préparaient à évacuer. Les forces russes ont commencé à utiliser des drones pour repérer et tirer sur la fumée des poêles de fortune alors que le temps devenait plus froid, a-t-il déclaré.

L’analyste militaire Serhiy Zgurets, écrivant sur le site Internet d’Espreso TV, a déclaré que les forces russes cherchaient à exploiter la concentration de l’Ukraine sur Avdiivka en tentant de reprendre les zones qu’elles avaient perdues près de Bakhmut, au nord-est. Les forces russes ont pris Bakhmut en mai, mais les troupes ukrainiennes ont depuis repris les villages voisins.

La Russie a commencé son invasion à grande échelle de l’Ukraine en février 2022. L’Ukraine a lancé une contre-offensive dans le sud et l’est début juin, mais s’est heurtée à une forte résistance.

Le ministre russe de la Défense a déclaré samedi matin que ses unités anti-aériennes avaient abattu des drones ukrainiens au-dessus de la région de Moscou et près de Smolensk, près de la frontière avec la Biélorussie.

La chaîne de télégrammes russe non officielle Baza a rapporté qu’un drone avait été abattu près d’une usine de machines à Kolomna, à 100 km (60 miles) au sud-est de Moscou et a publié une photo de ce qu’elle dit être un incendie dans une usine d’explosifs à Kotovsk, plus au sud-est.

Reuters n’a pas pu établir si les incidents rapportés par Baza étaient liés à ceux du ministère de la Défense et n’a pu vérifier de manière indépendante aucun des rapports.

Reportage de Pavel Polityuk; Montage par Ron Popeski et Grant McCool

Nos normes : Les principes de confiance de Thomson Reuters.