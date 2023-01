L’Ukraine continue d’abattre les drones russes, mais le prix est élevé

Les drones explosifs sont lourds et bruyants et relativement faciles à tirer depuis le ciel et, au cours du week-end du Nouvel An, selon l’Ukraine, son armée a abattu chacun des quelque 80 que la Russie a envoyés dans le pays.

“De tels résultats n’ont jamais été obtenus auparavant”, a déclaré mardi un porte-parole de l’armée de l’air ukrainienne.

Mais certains experts militaires se demandent si les succès sont durables.

L’Ukraine devient de plus en plus habile à abattre les drones, mais il y a un déséquilibre croissant : nombre de ses armes défensives comme les missiles sol-air coûtent beaucoup plus cher que les drones. Et cela, selon certains experts militaires, pourrait favoriser Moscou à long terme.

Artem Starosiek, le chef de Molfar, un cabinet de conseil ukrainien qui soutient l’effort de guerre du pays, a estimé qu’il en coûte jusqu’à sept fois plus pour abattre un drone avec un missile que pour en lancer un. C’est une équation sur laquelle le Kremlin pourrait miser, selon certains analystes.