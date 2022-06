L’Ukraine construit son propre dôme de fer. Cette entreprise américaine est la clé

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Une société américaine aide l’Ukraine à construire un système de défense antimissile – sa propre version du dôme de fer israélien – pour empêcher les roquettes russes de frapper sa population.

Selon des responsables israéliens, le dôme de fer, qui détecte et détruit les missiles entrants, a un plus de 90% de taux de réussite. Le système de défense ukrainien, quant à lui, n’intercepte que 20 % des missiles et roquettes russes, MarketWatch a rapporté.

« La technologie ukrainienne est ancienne et lente », a déclaré le PDG de JustAnswer, Andy Kurtzig, à Fox News. « Si nous pouvions fermer le ciel au-dessus de l’Ukraine, les Ukrainiens auront de bien meilleures chances de gagner cette guerre et de faire triompher la démocratie. »

« Quand un missile est en route, avoir un ordinateur lent n’est pas très utile », a ajouté Kurtzig.

LES SÉPARATISTES RUSSES DEMANDENT À MOSCOU DES MISSILES BALISTIQUES POUR CONTRER L’ARTILLERIE UKRAINIENNE

Le plan de modernisation du système ukrainien, surnommé « Sky Project », vise à créer un système mobile de défense aérienne par tous les temps conçu pour intercepter et détruire les roquettes et les obus d’artillerie, protégeant huit régions de l’Ukraine, selon JustAnswer, basé en Californie. Le projet est une initiative conjointe de l’administration militaire de Lviv et de l’Ukraine Air Command West, ainsi que d’autres partenaires, dont la Software Association of Japan, itSMF Japan et d’autres.

UKRAINE : LES DIRIGEANTS DE LA FRANCE, DE L’ALLEMAGNE, DE L’ITALIE ET ​​DE LA POLOGNE S’ATTENDENT À RENCONTRER ZELENSKYY À KYIV ALORS QUE LES SIRÈNES DU RAID AÉRIEN SONNENT

RAPPORT DE SURVEILLANCE DU DÉPARTEMENT D’ÉTAT SUR LES COMBATTANTS AMÉRICAINS CAPTURÉS EN UKRAINE

« Nous les aidons à mettre à niveau leurs systèmes informatiques et leurs systèmes et logiciels de mise en réseau », a déclaré Kurtzig. L’Ukraine « peut être beaucoup plus rapide et beaucoup plus précise pour tenter d’écraser ces missiles entrants en provenance de Russie ».

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

La guerre en Ukraine, qui approche de quatre mois, a fait 10 094 victimes civiles dans le pays, avec 4 509 tués et 5 585 blessés, selon le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme. La plupart d’entre eux provenaient d’explosifs comme des missiles ou des frappes aériennes.

« Une partie de la stratégie de la Russie consiste à bombarder partout et à créer la peur, l’incertitude et le doute parmi le peuple ukrainien », a ajouté Kurtzig. « Nous essayons d’écraser cette stratégie. »