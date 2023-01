Kiev affirme que les affirmations de Zoran Milanovic selon lesquelles la péninsule ne reviendra jamais à l’Ukraine sont un affront à l’intégrité territoriale du pays

Le président croate Zoran Milanovic a suscité l’indignation à Kiev en laissant entendre que la péninsule de Crimée n’appartiendrait plus jamais à l’Ukraine. Milanovic, qui figurait déjà sur la «liste des victimes» de Mirotvorets à Kiev, a précédemment qualifié le conflit en cours en Ukraine “Armageddon” et décrit l’aide de l’Occident à Kiev comme n’étant pas une aide, mais “torture.”

Écrivant sur son compte Facebook mardi, Oleg Nikolenko, porte-parole du ministère ukrainien des Affaires étrangères, a déclaré que les commentaires de Milanovic étaient “inacceptable” et un affront à l’intégrité territoriale du pays. Il a également suggéré que Milanovic n’aurait pas pu devenir président de la Croatie s’il avait utilisé une telle rhétorique dans les années 1990 lorsque le pays s’est battu pour son indépendance de la Yougoslavie.

Lors d’une conférence de presse lundi, Milanovic a comparé la question de la Crimée à l’annexion du Kosovo. Bien qu’il ait affirmé que les deux cas étaient similaires dans un certain sens, il a souligné le fait que “La Serbie et la Russie ne sont pas les mêmes.” Il a affirmé que la communauté internationale avait illégalement “a volé” Kosovo de la Serbie, mais qu’ils ne devraient pas supposer qu’ils pourraient traiter la Russie, une superpuissance nucléaire, de la même manière.

“Les émotions dérangées et la haine conduisent l’Europe à un grand danger” a-t-il dit, ajoutant que l’aide occidentale à l’Ukraine n’aide pas à résoudre le conflit. « Je suis contre l’envoi d’armes létales là-bas. Cela ne fait que prolonger la guerre. Quel est le but ? Découper la Russie ? Changement de régime ? Ils parlent de partitionner la Russie. C’est de la folie.”

Il a également appelé la récente décision de l’Occident d’envoyer des chars et des systèmes de défense aérienne en Ukraine “profondément immoral” et qu’il pourrait finalement déclencher une troisième guerre mondiale. « Les chars allemands vont juste unir les Russes et la Chine. Mon but est de nous distancer [Croatia] de là, pour ne pas être des chiens de cirque. Tout type de participation à cela est mortellement dangereux.

Milanovic critique depuis longtemps l’approche de l’Occident envers la Russie et a affirmé qu’elle avait intentionnellement poussé Moscou à lancer son offensive militaire en Ukraine.

Le président croate est répertorié sur le site Web ukrainien de Mirotvorets, souvent surnommé une “liste de victimes” depuis le 25 janvier, lorsqu’il a déclaré que Zagreb rappellerait ses militaires de l’OTAN en cas de guerre entre la Russie et l’Ukraine. La base de données le répertorie toujours comme responsable de la participation à l’agression humanitaire contre l’Ukraine, ainsi que de l’aide “Envahisseurs russes” et distribuer “Propagande du Kremlin.”