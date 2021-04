L’Ukraine a commencé à vacciner les athlètes nationaux des équipes olympiques et paralympiques avec le vaccin CoronaVac produit par la société chinoise Sinovac Biotech, a déclaré le ministère de la Santé du pays. «Nous voulons que tous les athlètes participent aux compétitions sans aucune restriction, (et) nous voulons voir le drapeau ukrainien, entendre l’hymne national ukrainien et être fiers des victoires de nos athlètes. Les paralympiens et les olympiens sont la fierté et l’espoir du pays. Notre tâche est de protéger leur santé et leur vie », a déclaré jeudi le ministre de la Santé Maksym Stepanov, a rapporté Xinhua. La vaccination est volontaire et les athlètes se sentent bien après la vaccination, a ajouté Stepanov.

Le chef du Centre national de médecine sportive d’Ukraine, Viacheslav Chernenko, a déclaré que les athlètes mettaient beaucoup d’espoir à CoronaVac et pensaient que cela aiderait à arrêter le virus.

«Nous avons le projet de vacciner 750 personnes des délégations olympiques et paralympiques se rendant aux Jeux Olympiques de Tokyo. Nous avons 1 500 doses du vaccin CoronaVac synthétisées par Sinovac Biotech China », a déclaré jeudi Chernenko à Xinhua.

«La Chine se porte très bien en termes de financement des activités du laboratoire. Et il a vacciné les gens avec une pâte élevée. J’espère que l’Ukraine pourra faire de même », a déclaré Tchernenko.

Les vaccinations avec le vaccin CoronaVac ont commencé mardi en Ukraine après son enregistrement officiel le 9 mars.

Stepanov a déclaré que le premier lot de vaccins CoronaVac est arrivé dans le pays le 25 mars, tandis que les doses restantes seront livrées en avril-mai.

Les cas de Covid-19 ont augmenté en Ukraine au cours du mois dernier dans le contexte de la campagne de vaccination qui a débuté le 24 février.

Jeudi, 1 903 765 cas de Covid-19 et 38 658 décès ont été enregistrés en Ukraine, tandis que 1 453 766 patients se sont rétablis, selon les autorités sanitaires.

