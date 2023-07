L’Ukraine commence à tirer des armes à sous-munitions fournies par les États-Unis sur les forces russes

Commentez cette histoire Commentaire

KYIV, Ukraine – L’Ukraine a commencé à tirer des armes à sous-munitions fournies par les États-Unis contre les forces russes dans le sud-est de l’Ukraine dans le but de briser les positions russes bien fortifiées qui ont ralenti l’offensive estivale de l’Ukraine, selon des responsables ukrainiens familiers avec le sujet. L’utilisation des armes controversées de fabrication américaine, qui n’a pas été signalée auparavant, fait suite à la « difficile décision » du président Biden d’ordonner la livraison des munitions largement interdites la semaine dernière, une décision que des groupes de défense des droits de l’homme, des alliés européens et certains démocrates ont critiquée en raison du risque de victimes civiles.

Le président russe Vladimir Poutine, faisant référence aux armes à sous-munitions dimanche, a menacé de riposter contre l’Ukraine « si elles sont utilisées contre nous », bien que la Russie ait déjà utilisé des armes à sous-munitions dans des zones peuplées d’Ukraine au moins 24 fois depuis le début de l’invasion de Moscou le 24 février 2022, selon les Nations Unies.

Les bombes à fragmentation, interdites dans plus de 120 pays, explosent en l’air au-dessus d’une cible, libérant des dizaines à des centaines de petites bombes sur une zone potentiellement aussi grande que plusieurs terrains de football. Les enfants sont particulièrement vulnérables, car les sous-munitions peuvent ne pas exploser tant qu’elles ne sont pas ramassées, potentiellement des années après la fin d’un conflit.

Mais les responsables ukrainiens demandent depuis longtemps les munitions, qui, selon eux, compenseront leur désavantage important en termes d’artillerie, d’armement et de nombre de troupes.

Plus tôt cette semaine, le colonel Oleksandr Bakulin, commandant de la 57e brigade, a déclaré à BBC News que les armes à sous-munitions étaient nécessaires pour « infliger un maximum de dégâts à l’infanterie ennemie », bien qu’il ait reconnu qu’elles ne « résoudraient pas tous nos problèmes sur le champ de bataille ».

En plus des positions de première ligne dans le sud-est de l’Ukraine, les armes à sous-munitions devraient également être utilisées près de la ville de Bakhmut sous contrôle russe, le site de la bataille la plus longue et la plus sanglante de la guerre,

Les bastions de la Russie à l’est et au sud ont été densément minés avec des mines antichars et antipersonnel et des fils-pièges dans des zones entre trois et 10 milles de profondeur. Les défenses ont réussi à bloquer la contre-offensive de l’Ukraine, qui a commencé il y a environ un mois.

Un responsable ukrainien a déclaré au Washington Post que les munitions ont été tirées sur des positions russes pour briser les tranchées, ralentissant les forces ukrainiennes cherchant à reprendre le territoire. Le responsable, comme d’autres, s’est exprimé sous couvert d’anonymat pour discuter d’opérations militaires sensibles.

La décision de Biden d’envoyer les munitions fait suite à des mois de débat au sein de l’administration. La décision du président a contourné la loi américaine interdisant la production, l’utilisation ou le transfert d’armes à sous-munitions avec un « taux de ratés » de plus de 1 %. Le taux de ratés fait référence à la part des munitions qui restent non explosées.

Biden a contourné la loi en vertu d’une disposition rare du Foreign Assistance Act, qui permet au président de fournir une aide, quelles que soient les restrictions à l’exportation d’armes, tant qu’il détermine que cela est dans l’intérêt vital de la sécurité nationale des États-Unis.

Le secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, a défendu la décision la semaine dernière, affirmant que les armes à sous-munitions offraient une « capacité de pont » pour maintenir la pression sur les Russes jusqu’à ce que la production d’armes occidentales reprenne et que Kiev n’ait plus besoin de l’arme dangereuse. Austin a déclaré que l’Ukraine s’était engagée « par écrit » à ne pas utiliser les munitions contre les centres de population et que des efforts seraient faits pour essayer de nettoyer les zones où les armes sont déployées.

« Ils enregistreront les endroits où ils les utilisent, et ils donneront la priorité aux efforts de déminage et nous les aiderons à le faire dans les endroits où ils les ont utilisés », a déclaré Austin.

Alors que la Russie a utilisé beaucoup plus d’armes à sous-munitions, l’Ukraine aurait également déployé ces armes pendant la guerre, en utilisant ses stocks de l’ère soviétique ou des obus obtenus d’autres pays. Un rapport de Human Rights Watch publié plus tôt ce mois-ci a déclaré que leur utilisation par l’Ukraine « a causé de nombreux morts et blessés graves parmi les civils » lors d’attaques dans la ville d’Izyum et d’autres endroits en 2022. L’Ukraine a nié avoir utilisé les munitions.

La plupart des alliés de l’OTAN de Washington ont signé la Convention sur les armes à sous-munitions, un pacte qui interdit leur utilisation et leur production, mais les États-Unis, la Russie et l’Ukraine n’ont jamais signé le traité.

Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan, a repoussé l’idée que l’envoi de munitions remettait en question l’autorité morale des États-Unis.

« Notre autorité morale et l’autorité morale de l’Ukraine dans ce conflit viennent du fait que nous soutenons un pays soumis à une attaque brutale et vicieuse de son voisin avec des missiles et des bombes qui pleuvent sur ses villes, tuant ses civils, détruisant ses écoles, ses églises, ses hôpitaux », a déclaré Sullivan. « Et l’idée que fournir à l’Ukraine une arme pour qu’elle puisse défendre sa patrie, protéger ses civils, est en quelque sorte un défi à notre autorité morale – je trouve discutable. »

Khurshudyan a rapporté de Kramatorsk, en Ukraine.

