L’Ukraine cite le succès de l’abattage de drones alors que Kyiv et Moscou échangent des accusations de “bombe sale”

Les autorités ukrainiennes ont tenté d’apaiser les craintes du public concernant l’utilisation par la Russie de drones iraniens en revendiquant un succès croissant lundi en les abattant, tandis que le discours du Kremlin sur une éventuelle attaque à la “bombe sale” a ajouté une autre dimension inquiétante alors que la guerre entre dans son neuvième mois.

Les Ukrainiens se préparent à moins d’électricité cet hiver à la suite d’un barrage russe soutenu sur leur infrastructure ces dernières semaines. Les citoyens de la ville de Mykolaïv, dans le sud de l’Ukraine, ont fait la queue pour obtenir de l’eau et des fournitures essentielles alors que les forces ukrainiennes poursuivaient leur avance sur la ville voisine de Kherson, occupée par la Russie.

Les forces ukrainiennes ont abattu plus des deux tiers des quelque 330 drones Shahed sur lesquels la Russie a tiré samedi, a déclaré lundi le chef des services de renseignement ukrainiens, Kyrylo Budanov, dans une interview. Budanov a déclaré que l’armée russe avait commandé environ 1 700 différents types de drones et déployait un deuxième lot d’environ 300 Shaheds.

“La terreur avec l’utilisation de ‘Shaheds’ peut en fait durer longtemps”, a-t-il déclaré dans le journal Ukrainska Pravda, ajoutant: “La défense aérienne fait face, 70% sont abattus.”

Olha Fedorivna, 83 ans, attend de remplir ses bouteilles en plastique avec de l’eau potable provenant d’un réservoir dans le centre de Mykolaïv, dans le sud de l’Ukraine, lundi. Depuis la mi-avril, les citoyens de Mykolaïv vivent sans approvisionnement centralisé en eau potable après que les forces russes ont coupé le pipeline par lequel la ville recevait de l’eau potable. (Emilio Morenatti/Associated Press)

La Russie et l’Iran nient que des drones de fabrication iranienne aient été utilisés pendant la guerre, mais les Shahed-136 en forme de triangle se sont abattus sur des civils à Kyiv et ailleurs en Ukraine.

Avertissements de “bombe sale”

Cette évaluation est venue s’ajouter à un avertissement sévère du ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, aux principaux homologues britanniques, français, turcs et américains au cours du week-end, selon lequel les forces ukrainiennes préparaient une “provocation” impliquant un engin radioactif – une soi-disant “bombe sale”. ” La Grande-Bretagne, la France et les États-Unis ont rejeté cette affirmation comme « manifestement fausse ».

Une bombe sale utilise des explosifs pour disperser des déchets radioactifs dans le but de semer la terreur. De telles armes n’ont pas la destruction dévastatrice d’une explosion nucléaire, mais pourraient exposer de vastes zones à une contamination radioactive.

Les autorités russes ont doublé lundi l’avertissement de Choïgou.

Le lieutenant-général Igor Kirillov, chef des forces de protection contre les rayonnements, les produits chimiques et biologiques de l’armée russe, a déclaré que les ressources militaires russes étaient très prêtes à faire face à une éventuelle contamination radioactive. Il a déclaré aux journalistes qu’une explosion de “bombe sale” pourrait contaminer des milliers de kilomètres carrés et cracher des radiations mortelles jusqu’à 1 500 kilomètres.

Lors d’une conférence de presse lundi, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a déclaré : “Ce n’est pas un soupçon infondé, nous avons de sérieuses raisons de croire que de telles choses pourraient être planifiées”.

Un nettoyeur de rue balaie les feuilles d’automne près de graffitis représentant un soldat ukrainien tirant un missile antichar à Kyiv, en Ukraine, lundi. L’écriture sur le missile se lit comme suit : ‘Le but est un.’ (Efrem Lukatsky/Associated Press)

L’Ukraine a rejeté les affirmations de Moscou comme une tentative de détourner l’attention de ses propres plans pour faire exploser une bombe sale. La ministre allemande de la Défense, Christine Lambrecht, a rejeté lundi comme “scandaleux” l’affirmation selon laquelle l’Ukraine pourrait utiliser une bombe sale, affirmant qu’il n’y avait “aucune indication” de cela.

Dans une allocution télévisée dimanche soir, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a laissé entendre que Moscou préparait elle-même le terrain pour déployer un dispositif radioactif sur le sol ukrainien.

La Russie renforce Kherson, dit l’Ukraine

Sur le champ de bataille lundi, son bureau a déclaré qu’au moins six civils avaient été tués et cinq autres blessés par les bombardements russes de plusieurs régions ukrainiennes au cours des dernières 24 heures, dont Mykolaïv – où des installations énergétiques étaient visées – et la ville de Bakhmut dans l’est de Donetsk. Région.

Les autorités russes ont déclaré que les troupes ukrainiennes avaient tiré des roquettes sur une importante centrale hydroélectrique de la région de Kherson. Selon les agences de presse russes, les services d’urgence régionaux ont déclaré que l’armée ukrainienne avait tiré 19 roquettes sur l’usine de Kakhovka et marqué trois coups sûrs.

Vladimir Rogov, un haut responsable de l’administration régionale de Kherson, a déclaré que l’usine n’avait pas subi de dommages graves et continuait de fonctionner. La Russie et l’Ukraine se sont mutuellement accusées d’avoir comploté pour faire sauter le barrage de l’usine afin d’inonder la région alors que les forces ukrainiennes poussaient une offensive sur Kherson, qui a été capturée par les troupes russes au début de la guerre.

Les frappes d’artillerie incessantes de l’Ukraine sur Kherson ont coupé les principaux points de passage sur le fleuve Dnipro, qui traverse le sud de l’Ukraine, et ont laissé les troupes russes sur la rive ouest à court de ravitaillement et vulnérables à l’encerclement. La région est l’une des quatre que le président russe Vladimir Poutine a illégalement annexées le mois dernier et soumises à la loi martiale russe la semaine dernière.

Budanov, le chef du renseignement ukrainien, a minimisé les spéculations selon lesquelles les forces russes préparaient une sortie immédiate de Kherson.

Alors que les forces russes aidaient des centaines de fonctionnaires et d’habitants à évacuer, “en même temps, elles font venir de nouvelles unités militaires et préparent les rues de la ville pour la défense”, a-t-il déclaré.

Des civils évacués de la région ukrainienne de Kherson sous contrôle russe sont assis à l’intérieur d’un bus à leur arrivée à la gare de la ville de Dzhankoi, en Crimée, lundi. (Alexeï Pavlishak/Reuters)

Pendant ce temps, les autorités russes ont enlevé les monuments des chefs militaires russes du XVIIIe siècle Alexandre Souvorov et Fiodor Ouchakov de Kherson pour les sauver des bombardements ukrainiens.

Samedi, les autorités installées par la Russie ont dit à tous les habitants de Kherson de partir “immédiatement” avant une avancée attendue des troupes ukrainiennes menant une contre-offensive pour reprendre la ville, qui se trouve sur une route clé vers la péninsule de la mer Noire occupée par la Russie en Crimée.

Des pannes continues prévues

Un sondage publié lundi par l’Institut international de sociologie de Kyiv a montré que 86% des Ukrainiens interrogés étaient d’accord pour que la lutte armée de l’Ukraine contre la Russie se poursuive. Quelque 10 % pensent qu’il est nécessaire d’entamer des négociations avec la Russie même si l’Ukraine doit faire des concessions. Le sondage téléphonique auprès de 1 000 adultes de toute l’Ukraine a été réalisé du vendredi au dimanche, a-t-il précisé.

Les habitants de Mykolaïv, au nord-ouest de Kherson, ont fait écho à la détermination de continuer à se battre – alors même que leur ville subit des bombardements presque toutes les nuits et que les habitants doivent faire la queue pendant la journée pour de la nourriture et de l’eau.

“L’Ukraine fait ce qu’il faut. Les Russes nous ont attaqués, et ils doivent être battus pour cela”, a déclaré Mykola Kovalenko, 76 ans. “Bien sûr, ma vie a changé. Je vis avec une pression constante.”

Un militaire ukrainien embrasse son partenaire alors qu’ils se disent au revoir avant son départ à côté d’une caserne militaire à Mykolaïv lundi. (Emilio Morenatti/Associated Press)

En vue de l’hiver à venir, Kyiv et sept autres régions ukrainiennes ont prévu lundi des pannes d’électricité alors que les autorités s’efforçaient de réparer les dommages aux installations énergétiques causés par les bombardements russes.

Zelenskyy a déclaré que les équipes de réparation s’efforçaient de rétablir l’approvisionnement en électricité coupé par les frappes de missiles russes à grande échelle samedi, et a appelé les autorités locales à s’assurer que les Ukrainiens tiennent compte de l’appel à économiser l’énergie.

“Ce n’est certainement pas le moment d’avoir des vitrines et des enseignes lumineuses”, a-t-il déclaré.