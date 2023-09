L’Ukraine cible une ville clé de Crimée un jour après avoir frappé le quartier général de la flotte russe de la mer Noire

KIEV, Ukraine (AP) — L’Ukraine a lancé samedi matin une autre attaque de missiles sur Sébastopol en Crimée occupée, a déclaré un responsable installé par la Russie, un jour après qu’une attaque contre le quartier général de la flotte russe de la mer Noire a laissé un militaire porté disparu et le bâtiment principal en feu. .

Sébastopol a été mis en alerte aérienne pendant environ une heure après que des débris de missiles interceptés soient tombés près d’une jetée, a écrit le gouverneur Mikhaïl Razvozhayev sur l’application de messagerie Telegram. Le trafic des ferries dans la région a également été interrompu, puis repris.

De fortes explosions ont également été entendues près de Vilne, dans le nord de la Crimée, suivies de nuages ​​de fumée montants, selon la chaîne d’information pro-ukrainienne Telegram qui rend compte de l’évolution de la situation dans la péninsule. La Crimée, illégalement annexée par la Russie en 2014, a été une cible fréquente pour les forces ukrainiennes depuis la Russie Le président Vladimir Poutine a ordonné une invasion à grande échelle du pays voisin il y a près de 19 mois.

Le chef des renseignements ukrainiens, Kyrylo Budanov, a déclaré samedi à Voice of America qu’au moins neuf personnes avaient été tuées et 16 blessées à la suite de l’attaque de Kiev contre la flotte de la mer Noire vendredi. Il a affirmé qu’Alexandre Romanchuk, un général russe commandant les forces le long de la ligne de front clé du sud-est, était « dans un état très grave » après l’attaque.

Les affirmations de Boudanov n’ont pas pu être vérifiées de manière indépendante et il n’a pas précisé si des missiles de fabrication occidentale avaient été utilisés lors de l’attaque de vendredi.

Le ministère russe de la Défense a initialement déclaré que la frappe de vendredi avait tué un militaire au quartier général de la flotte de la mer Noire, mais a ensuite publié un communiqué selon lequel il était porté disparu.

L’armée ukrainienne a également fourni plus de détails sur l’attaque de vendredi contre Sébastopol. L’armée de l’air a mené 12 frappes contre le quartier général de la flotte de la mer Noire, ciblant les zones où étaient concentrés le personnel, l’équipement militaire et les armes. Deux systèmes de missiles anti-aériens et quatre unités d’artillerie russes ont été touchés.

La Crimée a servi de plaque tournante clé pour soutenir l’invasion de l’Ukraine par Moscou. Sébastopol, principale base de la flotte russe de la mer Noire depuis le XIXe siècle, revêt une importance particulière pour les opérations navales depuis le début de l’invasion de l’Ukraine.

L’Ukraine a de plus en plus ciblé les installations navales en Crimée ces dernières semaines, tandis que l’essentiel de sa contre-offensive estivale progresse lentement dans l’est et le sud de l’Ukraine, a déclaré l’Institut pour l’étude de la guerre. Les experts militaires estiment qu’il est essentiel que l’Ukraine poursuive ses attaques contre des cibles en Crimée afin de dégrader le moral de la Russie et d’affaiblir son armée.

Par ailleurs, l’armée ukrainienne a déclaré samedi que la Russie avait lancé 15 drones Shahed de fabrication iranienne sur la région de Zaporizhzhia, au sud-est, ainsi que sur la province de Dnipropetrovsk, plus au nord. Il a affirmé avoir détruit 14 des drones.

Par ailleurs, le gouverneur régional de Zaporizhzhia, Yuri Malashko, a déclaré que la Russie avait mené la veille 86 frappes contre 27 localités de la province, dont beaucoup se trouvaient à seulement quelques kilomètres des combats. Malashko a déclaré qu’un civil de 82 ans avait été tué par des tirs d’artillerie.

Dans la région voisine de Kherson, le gouverneur Oleksandr Prokudin a déclaré qu’au moins une personne était morte et trois avaient été blessées au cours de la journée écoulée à cause des bombardements russes. La Russie a tiré 25 obus ciblant la ville de Kherson, située le long du fleuve Dniepr qui marque la ligne de contact entre les belligérants, a déclaré Prokoudine.

Des quartiers résidentiels ont été touchés, notamment des établissements médicaux et éducatifs, des stations construites par le gouvernement qui servent de la nourriture et des boissons, ainsi que des infrastructures essentielles et un pénitencier, a-t-il expliqué.

___

Pour plus d’informations sur la guerre en Ukraine, visitez : https://apnews.com/hub/russia-ukraine