L’Ukraine choisit l’entrée de l’Eurovision 2023, Tvorchi, dans un abri anti-bombes

L’Ukraine a révélé son inscription au concours Eurovision de la chanson 2023 au cours du week-end, en choisissant la chanson gagnante en direct d’une station de métro de Kyiv qui sert également d’abri anti-bombes souterrain. Les fans ukrainiens et un panel de juges ont choisi le duo de musique électronique Tvorchi et leur chanson “Heart of Steel” pour les représenter à Liverpool, en Angleterre, où l’Eurovision se tiendra en mai.

Sur les réseaux sociaux, les membres de Tvorchi Andrew Hutsuliak et Jeffrey Kenny ont remercié ceux qui ont voté pour eux et ont déclaré qu’ils feraient “tout pour représenter dignement l’Ukraine”.

L’Ukraine a remporté l’Eurovision en 2022 mais, à cause de la guerre, n’a pas pu accueillir le concours de l’année suivante comme le fait traditionnellement le vainqueur. Le Royaume-Uni, finaliste du concours 2022, accueille à la place l’événement musical annuel en 2023.

Les Ukrainiens réagissent à la victoire de l’Eurovision 2022 avec “bonheur” et “larmes de joie”

Samedi soir, alors que les températures hivernales à Kyiv chutaient en raison des perturbations du chauffage et de l’électricité causées par les frappes incessantes de la Russie sur les infrastructures énergétiques ukrainiennes, la station de métro Maidan Nezalezhnosti a été transformée en studio de télévision pour accueillir le programme ukrainien de sélection de l’Eurovision, Vidbir.

Dix entrées ont concouru pour le meilleur score combiné des juges et du public. “Heart of Steel” de Tvorchi a battu le deuxième d’un point.

Le duo a déjà concouru pour participer à l’Eurovision : en février 2020, il a joué “Bonfire” à Vidbir mais n’a pas été sélectionné. L’événement, qui devait avoir lieu aux Pays-Bas, a été annulé en raison de l’apparition de la pandémie de coronavirus.

Pour leur deuxième tentative, samedi, le couple arborait des cœurs argentés et dorés cousus à la main sur la poitrine et a donné une performance énergique de “Heart of Steel”, dont les paroles, contrairement à certaines des autres entrées, ne semblaient pas être ouvertement à propos de la guerre. Mais le spectre de la guerre était présent tout au long de la représentation, avec des danseurs rejoignant Hutsuliak et Kenny sur scène portant des masques à gaz, alors que le panneau d’avertissement international de radiation clignotait sur les écrans en arrière-plan.

“Je veux juste dire merci, Ukraine”, a déclaré Kenny aux téléspectateurs après la victoire, selon la BBC.

“Nous ne pensions pas gagner, mais nous voulons dire merci à tous ceux qui nous ont soutenus, qui écoutent notre musique et qui se battent en première ligne”, a ajouté Hutsuliak.

Le groupe ukrainien Kalush Orchestra a remporté l’Eurovision en 2022, moins de trois mois après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, qui a envoyé des ondes de choc à travers l’Europe qui se sont répercutées jusque dans le monde musical excentrique de l’Eurovision. L’Union européenne de radiodiffusion, qui organise l’événement annuel, a expulsé la Russie du concours en 2022. La Russie n’est à nouveau pas répertoriée comme participant.

Lorsque l’Ukraine a gagné, le président Volodymyr Zelensky a déclaré qu’il espérait que son pays “accueillerait les participants et les invités de l’Eurovision à Marioupol ukrainien” – la ville portuaire du sud que les troupes russes ont détruite au début de la guerre.

Mais sept mois plus tard, la guerre fait toujours rage et l’Ukraine n’accueillera pas le concours de l’Eurovision pour ce que les dirigeants ont appelé “des raisons de sûreté et de sécurité”.

L’Ukraine a remporté trois fois l’Eurovision. C’est le premier pays à révéler son choix de chanson pour 2023, bien que quatre autres pays – Chypre, Israël, les Pays-Bas et la Slovénie – aient choisi leurs actes.

Le Royaume-Uni accueillera l’Eurovision 2023 au nom de l’Ukraine pour des raisons de “sécurité”

Kyiv et d’autres villes d’Ukraine ont été soumises vendredi à une vague meurtrière de frappes russes qui a temporairement coupé l’électricité et le chauffage de millions de personnes. L’électricité avait été rétablie pour 6 millions de personnes samedi soir, bien que de nombreux ménages soient toujours confrontés à des coupures, l’opérateur national de l’énergie avertissant que la glace et les vents rendraient les réparations plus difficiles.

“Des personnes aux yeux brûlants et au cœur vraiment d’acier ont travaillé sur notre performance, afin de transmettre notre message au monde”, a déclaré Tvorchi dimanche dans un post Instagram. “Dans des conditions limitées, sous terre, dans le froid, sans lumière, avec un bruit constant, mais nous avons réussi”, ont-ils ajouté.

« Liverpool es-tu prêt ? Nous sommes OUI !”

David L. Stern a contribué à ce rapport.