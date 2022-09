Alors que la Russie est peut-être en retrait dans le nord-est de l’Ukraine, le gouvernement de Kyiv a signalé une fois de plus qu’il regarde au-delà de la guerre actuelle pour obtenir des garanties de sécurité à long terme de la part des alliés occidentaux – y compris le Canada – en attendant de rejoindre l’OTAN.

Ces garanties incluraient des transferts d’armes substantiels, une formation militaire et des engagements de défense contraignants – une extension formalisée du soutien en temps de guerre que l’Ukraine reçoit actuellement.

Un rapport commandé par le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy – co-écrit par l’ancien secrétaire général de l’OTAN Anders Fogh Rasmussen et le chef de cabinet de Zelenskyy Andrey Yermak – a été présenté mardi à Kyiv.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky se tient sur la place de l’Indépendance le jour de l’Indépendance, le 24 août. (Service de presse présidentiel ukrainien/Reuters)

L’objectif, selon le rapport, est d’empêcher la Russie d’envahir à nouveau.

Le président russe Vladimir Poutine a utilisé les aspirations de l’Ukraine à rejoindre l’OTAN comme prétexte pour déclencher l’invasion l’hiver dernier.

Le nouveau rapport ne met pas de côté les ambitions du pays de rejoindre l’OTAN – l’alliance militaire occidentale dont les membres s’engagent à traiter une attaque contre un membre comme une attaque contre tous.

“L’adhésion à l’OTAN et à l’UE renforcera la sécurité de l’Ukraine à long terme”, indique le rapport. “Les garanties décrites aujourd’hui ne compromettent en rien ces objectifs mais garantiront que l’Ukraine dispose de ce dont elle a besoin pour se défendre en toute circonstance.”

L’Union européenne a mis l’Ukraine sur la voie de l’adhésion au début de cette année. L’OTAN a signalé il y a 14 ans qu’elle était intéressée à faire de l’Ukraine un membre, mais a déclaré dans les années qui ont suivi que le pays ne remplissait pas tous les critères.

Les engagements de sécurité “ad hoc” ne suffisent pas : Kyiv

Alors que l’adhésion de l’Ukraine à l’alliance continue d’être débattue, le rapport recommande la création de quelque chose qu’il appelle le Traité de sécurité de Kyiv.

Le traité, indique le rapport, impliquerait un groupe central d’alliés qui “s’engageraient clairement à soutenir les forces armées ukrainiennes, tandis qu’un groupe plus large fournirait des garanties non militaires construites autour de mécanismes de sanctions”.

Le rapport définit ce noyau d’alliés comme les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, la Pologne, l’Italie, l’Allemagne, la France, l’Australie et la Turquie, ainsi que les pays nordiques, baltes et d’Europe centrale – en d’autres termes, la majeure partie de l’OTAN.

Le gouvernement de Zelenskyy demandait des garanties de sécurité aux alliés dans la perspective de l’invasion de l’hiver dernier. À un moment donné au printemps, il a laissé entendre que le pays pourrait être disposé à renoncer à l’idée de rejoindre l’OTAN.

Dans un communiqué, Yermak a déclaré que l’étape intermédiaire d’un traité est nécessaire pour assurer la sécurité future de l’Ukraine car le soutien improvisé tout au long de la guerre n’est pas un modèle durable.

“Avec l’aide d’alliés, l’Ukraine résiste avec succès à cet assaut”, a-t-il ajouté.

“Cependant, il convient de noter que les décisions ont souvent dû être prises au coup par coup et que la mise au point de mécanismes pour cette assistance a demandé beaucoup de temps, qui manque toujours en temps de guerre et qui s’achète avec de la douleur, du sang et des vies.”

Le rapport indique que l’Ukraine a besoin de ressources “pour maintenir une force défensive importante capable de résister aux forces armées et aux paramilitaires de la Fédération de Russie”.

Il a également besoin “d’un effort de plusieurs décennies d’investissement soutenu dans la base industrielle de défense de l’Ukraine”, ainsi que d’un soutien en matière d’armes et de renseignements de la part des alliés, a ajouté le rapport.

L’Ukraine souhaite également voir des missions d’entraînement militaire intensives et des exercices conjoints sous les drapeaux de l’Union européenne et de l’OTAN.

Rasmussen, qui a été secrétaire général de l’OTAN entre 2009 et 2014, a déclaré que l’adoption d’un tel traité enverrait à la fois un signal fort à la Russie et montrerait au peuple ukrainien qu’il a des partenaires fidèles en Occident.

Forteresse ukrainienne

“En ce moment même, les Ukrainiens démontrent en première ligne qu’avec les ressources nécessaires, ils peuvent vaincre la Russie sur le champ de bataille”, a déclaré Rasmussen dans un communiqué accompagnant le rapport.

“Les Ukrainiens démontrent la volonté de se battre, et le monde démocratique doit continuer à leur fournir les moyens de se battre. Lorsque cette guerre sera terminée, nous devons faire en sorte que la Russie ne puisse plus jamais envahir l’Ukraine.”

Certains analystes de la défense ont déclaré que, qu’elle rejoigne ou non l’OTAN, l’Ukraine d’après-guerre doit devenir une «forteresse» à elle seule.

Tous les experts conviennent que la guerre se poursuivra pendant un certain temps, bien que le succès de la récente contre-offensive suggère que l’Ukraine pourrait en fait chasser la Russie de son territoire.

“Rien ne semble plus impossible. Ou je ne devrais pas dire impossible mais invraisemblable”, a déclaré Dominique Arel, titulaire de la chaire d’études ukrainiennes à l’Université d’Ottawa.

Un soldat ukrainien à Izium, dans la région de Kharkiv, en Ukraine, mardi. Les troupes ukrainiennes ont fait pression mardi sur les forces russes en retraite, s’enfonçant plus profondément dans le territoire occupé et faisant fuir davantage de troupes du Kremlin. (Kostiantyn Liberov/Associated Press)

Alors que la guerre a été décrite à plusieurs reprises comme une “impasse” ou un “conflit gelé”, a-t-il dit, cela “ne s’applique plus” dans l’est de l’Ukraine.

Cette évaluation est partagée par l’Institut pour l’étude de la guerre, basé à Washington, qui a déclaré dimanche que la Russie avait subi une défaite majeure.

“L’Ukraine a renversé le cours de cette guerre en sa faveur”, a déclaré l’institut dans son résumé quotidien.

“Kyiv dictera probablement de plus en plus le lieu et la nature des combats majeurs, et la Russie se trouvera de plus en plus mal à répondre à la pression physique et psychologique ukrainienne croissante dans les campagnes militaires successives, à moins que Moscou ne trouve un moyen de reprendre l’initiative.”