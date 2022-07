L’Ukraine cherche les États-Unis HIMARS et ATACMS pour repousser la Russie de l’Est

Commentez cette histoire Commentaire

PRÈS D’IZYUM, Ukraine – S’ils disposaient d’armes occidentales plus nombreuses et plus sophistiquées, les responsables ukrainiens disent souvent à leurs homologues américains et à tous ceux qui veulent les écouter qu’ils pourraient faire une courte affaire avec les envahisseurs russes. L’arrivée le mois dernier du premier de ce qui est maintenant une douzaine de systèmes de fusées de précision à lancement multiple américains, connus sous le nom de HIMARS, a déjà changé la donne, ont déclaré des soldats ici cette semaine.

Depuis une récente frappe de l’HIMARS sur un dépôt de munitions ennemi à Izyum, situé au sud-est de Kharkiv, la deuxième plus grande ville d’Ukraine, les bombardements russes ont été “10 fois moins nombreux” qu’auparavant, a déclaré Bohdan Dmytruk, commandant de bataillon de la 93e brigade mécanisée ukrainienne.

Pourtant, l’administration Biden a lentement réparti les systèmes de fusées, en observant comment les Ukrainiens les gèrent – ​​et comment les Russes réagissent. Pour les combattants sur le terrain, cela n’a guère de sens à un moment crucial de la guerre.

Rien que dans son bataillon, a déclaré Dmytruk, le nombre de tués et de blessés a chuté de façon spectaculaire par rapport au moment où ses soldats se sont déplacés vers cette partie de la ligne de front il y a trois mois. «Nous avons environ un gars qui souffre d’une commotion cérébrale chaque semaine maintenant. Avant que le HIMARS ne frappe, c’était environ deux à trois par jour à cause de l’intensité des bombardements.

Dmytruk et les soldats de la région ont attribué la baisse de ce qui était un bombardement quasi constant au besoin des Russes de conserver leurs obus après la destruction du dépôt et à leur crainte que le tir de leur propre artillerie alerter les HIMARS beaucoup plus précis et agiles de leurs positions.

“Ils n’ont aucune idée de l’endroit où il se trouve”, a déclaré Dmytruk à propos du lanceur à roues et de son équipage de quatre hommes, qui peut tirer et s’éloigner jusqu’à 60 miles par heure en deux minutes. Déjà, a-t-il dit, les Russes s’adaptent probablement aux nouvelles armes en déplaçant leurs fournitures plus profondément dans le territoire sous contrôle russe au-delà de la portée HIMAR de 50 milles.



Séparatiste- contrôlé Région depuis 2014 détenu par les Russes domaines et troupe mouvement Annexe par la Russie en 2014 Zones de contrôle à partir du 22 juillet Sources : Institut pour l’étude de la guerre, Projet sur les menaces critiques de l’AEI, Post reportage Contrôlé par les séparatistes domaine depuis 2014 Annexé par La Russie en 2014 Zones de contrôle à partir du 22 juillet Sources : Institut pour l’étude de la guerre, Projet sur les menaces critiques d’AEI, publication de rapports Zones sous contrôle russe et mouvement de troupes Séparatiste- contrôlé zone depuis 2014 Zones sous contrôle russe et mouvement de troupes Annexé par La Russie en 2014 Zones de contrôle à partir du 22 juillet Sources : Institut pour l’étude de la guerre, Projet sur les menaces critiques de l’AEI, Post reportage Contrôlé par les séparatistes domaine depuis 2014 Annexé par La Russie en 2014 Zones de contrôle à partir du 22 juillet Sources : Institut pour l’étude de la guerre, Projet sur les menaces critiques de l’AEI

L’administration a annoncé vendredi qu’elle enverrait quatre HIMARS supplémentaires – High Mobility Artillery Rocket Systems – en Ukraine, portant le total à 16. La Grande-Bretagne et l’Allemagne ont également chacune envoyé ou promis trois systèmes similaires à longue portée à lancement multiple. Mais les Ukrainiens et certains autres observateurs proches du conflit disent que le besoin est bien plus grand et immédiat.

Le gouvernement ukrainien et les responsables militaires ont déclaré à plusieurs reprises qu’ils avaient besoin de dizaines, de centaines voire de milliers de HIMARS. “Pour une contre-offensive efficace, nous avons besoin d’au moins 100”, avec des munitions à plus longue portée que ce qui a été fourni, a déclaré mardi dernier le ministre ukrainien de la Défense Oleksii Reznikov lors d’une apparition vidéo au Conseil de l’Atlantique basé à Washington. “Ce serait un changement de jeu.”

Des missiles russes frappent le port d’Odessa, un jour après l’accord sur les céréales

La fourniture d’une assistance en matière de sécurité à l’Ukraine est devenue une opération de grande envergure, impliquant plus de 50 pays. Les États-Unis mènent l’effort, avec le plus l’argent dépensé et les armes envoyées – 8,2 milliards de dollars depuis le début de l’administration, avec des milliards de plus attendus – bien que d’autres aient collectivement fourni des milliards d’équipements militaires légers et lourds. Pour Washington, affronter la Russie avec un front mondial large et uni vaut les maux de tête occasionnels de la coordination des dons du monde entier, de s’assurer que l’équipement est en état de marche et correspond aux besoins sur le terrain, et de veiller à ce qu’il arrive au bon endroit à l’intérieur de l’Ukraine.

Le centre névralgique de l’opération est une grande salle sécurisée du Commandement européen des États-Unis à Stuttgart, en Allemagne. Des câbles scotchés au sol et des tables pliantes bordées d’ordinateurs portables lui ont donné une atmosphère improvisée lors de la récente visite d’un journaliste, avec une ambiance alliée de la Seconde Guerre mondiale alors que des officiers en uniforme de nombreux pays échangeaient des documents, pointaient des écrans remplis de listes et de graphiques, et consulté sur téléphones en plusieurs langues. La liste des choses à faire est complexe. Les chars norvégiens ont eu besoin de nouveaux barils pour correspondre aux munitions données ailleurs. Les réservoirs espagnols vieillissants, fabriqués en Allemagne, ont nécessité une remise à neuf après des années de stockage. Des obus et des pièces de rechange pour l’artillerie ukrainienne de l’ère soviétique sont sollicités auprès d’autres États de l’ex-URSS. Il y a des routes logistiques à tracer et, toujours, de nouvelles demandes ukrainiennes à considérer.

La plupart de l’attention s’est concentrée sur les articles coûteux que seuls les États-Unis et quelques-uns de leurs alliés de l’OTAN ont été en mesure ou disposés à fournir. Des armes antichars à la défense aérienne en passant par les obusiers et maintenant HIMARS, chaque escalade a nécessité l’examen par les gouvernements individuels de ce qui est possible et souhaitable.

Pour certains critiques, et de nombreux Ukrainiens, les étapes de ce processus ne correspondent pas toujours à l’urgence de la situation, d’autant plus que la Russie a annoncé son intention d’annexer des parties du sud de l’Ukraine occupée et a fait des progrès lents mais réguliers en élargissant son emprise sur l’est.

Certains soutiennent que l’objectif devrait être de mettre l’Ukraine dans une meilleure position pour les négociations de cessez-le-feu afin d’empêcher la Russie de conquérir plus de territoire. D’autres disent que l’objectif de l’aide fournie par les alliés, maintenant que les Ukrainiens ont montré leur courage au combat, devrait être de les armer pour une contre-offensive visant à repousser les Russes de l’autre côté de leur propre frontière.

« Il y a une fenêtre d’opportunité qui se rétrécit assez rapidement pour changer la trajectoire de cette guerre. Mais pour le moment, je n’entends tout simplement pas l’urgence de le faire », a déclaré Alina Polyakova, présidente et directrice générale du Centre d’analyse des politiques européennes. Elle a défini cette fenêtre comme dans les quatre à six prochains mois.

Fuyant la guerre, les Ukrainiens retrouvent bras ouverts mais frontière fermée

L’incrémentalisme américain et allié – la fourniture mesurée d’équipements plus nombreux et de meilleure qualité après que les Russes aient avancé dans un espace de combat particulier, au lieu d’avant – rendra de plus en plus difficile de déloger les faits russes établis sur le terrain, ont déclaré Polyakova et d’autres.

L’administration américaine et les responsables militaires ont déclaré que l’une de leurs principales préoccupations n’était pas de provoquer un conflit direct entre la Russie et l’OTAN, alors même que l’Ukraine souligne que la Russie a envahi son pays sans provocation. La gamme de munitions que les États-Unis fournissent au HIMARS n’atteindra pas l’est occupé jusqu’à la Russie elle-même depuis les lignes de front ukrainiennes, mais elle permet ce que le général Mark A. Milley, président des chefs d’état-major interarmées, s’exprimant lors d’une La conférence de presse de mercredi avec le secrétaire à la Défense Lloyd Austin, a appelé un “échelon de tirs”, avec des armes à plus courte portée, sur différentes distances.

Dans le même temps, a indiqué Austin, ces armes sophistiquées ne sortent pas simplement de la boîte prêtes à l’emploi. Jusqu’à présent, a-t-il dit, 200 Ukrainiens ont été formés à l’extérieur du pays sur l’utilisation et l’entretien du HIMARS.

“Il ne suffit pas de fournir une pièce d’équipement”, a déclaré Austin. “Nous avons besoin de cet équipement, de pièces de rechange et d’outils pour le réparer.”

Les HIMARS ont été utilisés pour détruire des postes de commandement russes, des dépôts de munitions et d’autres centres logistiques. Dans la région sud de Kherson, une zone occupée par la Russie depuis les premiers jours de la guerre, de récentes frappes ont ciblé le pont Antonovskiy, une voie d’approvisionnement clé qui relie la péninsule de Crimée, où la Russie a une base militaire, à leurs troupes à Kherson.

Les HIMARS ont été si efficaces que le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, a ordonné aux commandants de les cibler en priorité. Moscou espère utiliser des drones – probablement achetés à l’Iran, selon des responsables américains – pour trouver et détruire le HIMARS. La Russie a déjà affirmé avoir touché au moins quatre des systèmes d’armes.

Mais “nous n’avons pas perdu un seul HIMARS, malgré ce que les Russes ont affirmé”, a déclaré Kyrylo Budanov, chef du renseignement militaire ukrainien, dans une interview.

Les agriculteurs ukrainiens sont devenus la dernière cible des missiles russes

Les HIMARS peuvent également tirer une munition appelée Army Tactical Missile System (ATACMS) avec une portée de près de 186 milles, soit près du quadruple de ce dont ils sont actuellement fournis, mais le Pentagone a retenu ceux qui craignaient les missiles. pourrait atterrir en Russie même. La restriction a frustré les responsables ukrainiens, qui l’ont qualifiée de paternaliste.

Dans une bataille désormais largement menée avec de l’artillerie à des distances où les troupes des camps opposés se voient rarement, les missiles à plus longue portée permettraient également aux forces ukrainiennes de déplacer leurs HIMARS plus loin des lignes de front, les isolant mieux de la détection ennemie.

“Plus tôt nous les recevrons, plus nous sauverons la vie de nos soldats et plus tôt nous lancerons l’opération de contre-offensive”, a déclaré Yehor Cherniev, membre du parlement ukrainien, dans un communiqué. “C’est dommage que nous devions passer des semaines et des mois à convaincre nos partenaires.”

Fin mai, alors que la décision de fournir HIMARS était prise, le président Biden a déclaré aux journalistes que “nous n’allons pas envoyer en Ukraine des systèmes de roquettes capables de frapper la Russie”. Lors de la conférence de presse, Austin et Milley ont évité de se demander si le Pentagone fournirait l’ATACMS. “Nous pensons avec quoi ils travaillent [now] leur donne beaucoup de capacités », a déclaré Milley.

Les Américains ont déclaré vouloir voir comment les Ukrainiens utilisent et absorbent des capacités particulières dans leur arsenal avant d’envoyer des armes plus avancées, même si des retards potentiels coûtent des vies.

Du point de vue de l’Ukraine, ce processus de décision est « comme dans un jeu vidéo », a déclaré le ministre des Affaires étrangères Dmytro Kuleba dans une interview. “Vous devez débloquer le niveau suivant, mais avant de le faire, vous mourez généralement plusieurs fois. Le problème avec la vraie vie, c’est qu’on ne peut pas mourir plusieurs fois avant de passer au niveau suivant.

Comment la Russie prépare le terrain pour son annexion de l’Ukraine

Une autre préoccupation potentielle des États-Unis est la disponibilité des armes elles-mêmes. Il y a probablement entre 1 000 et 3 000 ATACMS dans les stocks américains, a déclaré Chris Dougherty, chercheur principal dans le domaine de la défense au Center for a New American Security. Ce sont les plus anciens missiles de l’inventaire de l’armée, selon la prestation, et sont périodiquement testés pour assurer la viabilité. La munition de remplacement, qui peut tirer encore plus loin, n’est pas encore en production.

Le ministère de la Défense a déclaré en 2020 que les États-Unis disposaient d’un approvisionnement de 410 HIMARS, mais le Pentagone a refusé de produire un chiffre actuel. Les stocks sont “internes au DoD”, a déclaré la porte-parole Jessica Maxwell.

Budanov, le chef du renseignement militaire ukrainien, a déclaré que le système à plus longue portée actuellement dans l’arsenal de son pays est le Tochka-U, un système de l’ère soviétique avec une distance maximale d’environ 75 miles, et “il en reste très peu”.

Mais pour l’instant, dit-il, ils ont les HIMARS. “Nous nous battrons avec ceux-ci”, a-t-il déclaré. “Si nous obtenons la plus longue portée [munitions], nous les utiliserons. Et les Russes savent que de toute façon, c’est la fin pour eux avec ces armes.