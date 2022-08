L’Ukraine cherche à reprendre le sud, immobilisant les forces russes

Alors même que la machine de guerre de Moscou rampe dans l’est de l’Ukraine, essayant d’atteindre l’objectif du Kremlin d’assurer le contrôle total du cœur industriel du pays, les forces ukrainiennes intensifient leurs attaques pour récupérer le territoire dans le sud occupé par la Russie.

Les Ukrainiens ont utilisé des lance-roquettes fournis par les États-Unis pour frapper des ponts et des infrastructures militaires dans le sud, forçant la Russie à détourner ses forces du Donbass à l’est pour contrer la nouvelle menace.

Alors que la guerre en Ukraine en est maintenant à son sixième mois, les semaines à venir pourraient s’avérer décisives.

Alors que l’essentiel des moyens militaires russes et ukrainiens est concentré dans le Donbass, la région industrielle des mines et des usines, les deux camps espèrent faire des gains ailleurs.

L’Ukraine s’est engagée à chasser les Russes du territoire dont ils se sont emparés depuis le début de l’invasion, y compris la région méridionale de Kherson et une partie de la région de Zaporizhzhia, tandis que Moscou s’est engagé à conserver les zones occupées et à prendre plus de terrain autour du pays.

Le Donbass comprend la province de Louhansk, désormais entièrement contrôlée par la Russie, et la province de Donetsk, dont environ la moitié est aux mains de Moscou.

L’analyste militaire ukrainien Oleh Zhdanov a noté qu’en intensifiant les attaques dans le sud, Kyiv a forcé la Russie à étendre ses forces.

“Le commandement militaire russe a été placé devant un dilemme : essayer d’appuyer l’offensive dans la région de Donetsk ou de renforcer les défenses dans le sud”, a déclaré Zhdanov. “Cela va être difficile pour eux d’effectuer les deux tâches simultanément pendant longtemps.”

Il a noté que plutôt que d’essayer de monter une contre-offensive massive et totale, les Ukrainiens ont cherché à saper l’armée russe dans le sud avec une série de frappes sur ses dépôts de munitions et de carburant et d’autres sites clés.

“Il n’est pas nécessaire que ce soit une attaque frontale”, a noté Zhdanov.

Les responsables locaux soutenus par Moscou dans l’est et le sud de l’Ukraine ont parlé de tenir des votes sur l’adhésion à la Russie dès septembre. Ces plans dépendent de la capacité de la Russie à prendre le contrôle total de ces zones d’ici là.

“L’objectif principal du Kremlin est de forcer Kyiv à s’asseoir pour des pourparlers, de sécuriser la ligne de contact existante et d’organiser des référendums à l’automne”, a déclaré Mykola Sunhurovsky, du Centre Razumkov, un groupe de réflexion basé à Kyiv.

Il a noté que les armes occidentales ont renforcé les capacités de l’Ukraine, lui permettant d’atteindre des cibles loin derrière les lignes de front avec un haut degré de précision.

L’Ukraine a reçu une douzaine de lance-roquettes multiples HIMARS de fabrication américaine et les a utilisés pour frapper les dépôts de munitions russes, qui sont essentiels pour maintenir l’avantage de Moscou en matière de puissance de feu. Les systèmes HIMARS ont une portée de 80 kilomètres (50 miles), permettant aux Ukrainiens de frapper les Russes hors de portée de la plupart de l’artillerie ennemie.

“C’est un sérieux avantage”, a déclaré Sunhurovsky. “Les Ukrainiens ont commencé à effectuer des frappes de précision sur les dépôts, les postes de commandement, les gares et les ponts russes, détruisant les chaînes logistiques et sapant la capacité militaire russe.”

Les frappes ukrainiennes sur les sites de stockage de munitions ont pris l’armée russe au dépourvu, l’obligeant à déplacer du matériel vers des endroits dispersés plus éloignés des zones de combat, allongeant les lignes d’approvisionnement, réduisant l’avantage russe en matière de puissance de feu et contribuant à ralentir l’offensive russe à l’est.

“Ils doivent tout acheminer vers des stocks plus petits et plus dispersés”, a déclaré Justin Crump, un ancien commandant de char britannique qui dirige Sibylline, une société de conseil stratégique. « Ce sont tous de véritables irritants qui ralentissent la Russie. Ils ont subi le coup au rythme des tirs d’artillerie, ce qui était vraiment essentiel auparavant.

Crump a déclaré que l’armée russe avait sous-estimé la menace posée par HIMARS et avait laissé ses dépôts de munitions exposés dans des endroits connus. « Ils pensaient que leur défense aérienne abattrait les missiles. Et ce n’était pas vraiment le cas », a-t-il déclaré.

Dans une série d’attaques qui ont contribué à remonter le moral du pays, les Ukrainiens ont utilisé à plusieurs reprises HIMARS pour frapper un pont clé sur le Dniepr dans la région de Kherson, coupant le trafic à travers celui-ci et soulevant des problèmes d’approvisionnement potentiels pour les forces russes dans la région.

Zhdanov, l’analyste militaire ukrainien, a décrit le pont comme le lien clé pour l’approvisionnement des forces russes sur la rive droite du Dniepr.

La Russie peut toujours utiliser un deuxième passage sur le Dniepr pour acheminer des fournitures et des renforts à ses troupes à Kherson, qui se trouve juste au nord de la péninsule de Crimée, saisie par la Russie en 2014. Mais les frappes de l’Ukraine ont montré la vulnérabilité de la Russie et affaibli son emprise sur la région. .

« Les Russes ont le fleuve derrière eux. Ce n’est pas un bon endroit pour défendre », a déclaré Crump. « Ils ne peuvent pas s’approvisionner facilement. Le moral est probablement assez bas à ce stade de ce côté de la rivière.

Il a déclaré que l’Ukraine pourrait éventuellement lancer une contre-attaque massive impliquant un grand nombre de soldats et d’armes.

“C’est l’occasion pour l’Ukraine, je pense, de porter une sorte de coup plus fracassant aux Russes et de les repousser”, a déclaré Crump. “Je pense qu’il y a plus de chances que cela soit essayé ici que nous n’en avons vu à tout autre moment.”

Crump a noté que la simple perspective d’une contre-offensive ukrainienne majeure dans le sud a aidé Kyiv en forçant les Russes à détourner certaines de leurs forces du principal champ de bataille à l’est.

“Cela ralentit l’offensive du Donbass”, a déclaré Crump. “Ainsi, même la menace d’une offensive réussit en fait pour l’Ukraine en ce moment.”

___

Danica Kirka à Londres et Yuras Karmanau à Tallinn, en Estonie, ont contribué à ce rapport.

The Associated Press