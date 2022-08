L’Ukraine cherche à mettre fin à la phase “active” de la guerre avant les mois d’hiver

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

L’Ukraine cherche à mettre fin à la “phase active” de la guerre contre la Russie avant les mois d’hiver, craignant que Moscou ne cible ses infrastructures thermiques alors que les températures baissent, a déclaré mercredi un haut responsable.

“L’armée russe continue d’attaquer nos infrastructures. C’est l’un de leurs objectifs, ils ne le cachent même pas”, a déclaré à Interfax le chef du bureau du président ukrainien Andriy Yermak. “C’est l’une des raisons pour lesquelles nous voulons prendre un maximum de mesures pour mettre fin à la partie active de la guerre avant la fin de l’automne.”

Le responsable n’a pas précisé ce qu’il faudrait faire pour mettre fin à la “phase active”, mais le président ukrainien Volodymyr Zelensky a répété à plusieurs reprises que l’Ukraine n’arrêterait pas de se battre tant que la Russie n’aurait pas retiré ses forces.

Depuis son invasion en février, la Russie a fait de lentes avancées dans l’est et le sud de l’Ukraine et les responsables de la défense occidentale ont estimé que ses forces occupaient en grande partie la région de Louhansk.

La Russie a menacé d’annexer des régions de l’Ukraine dans un geste qui fait écho aux mesures qu’elle a prises en 2014 lorsqu’elle a occupé la Crimée. Mais les avancées récentes des forces ukrainiennes pourraient contourner ces ambitions.

Les forces ukrainiennes ont commencé à faire des gains progressifs dans la région sud de Kherson et la région nord de Kharkiv – qui ont toutes deux connu des niveaux variables d’occupation russe depuis les premiers jours de la guerre.

Mais des combats intenses se poursuivent dans tout le Donbass avec apparemment peu d’avancées ukrainiennes pour le moment.

Yermak a noté l’importance de repousser rapidement les forces russes des zones occupées et a déclaré que plus elles sont capables de rester longtemps dans une zone, plus il est facile pour Moscou de creuser.

“Nous faisons tout pour que l’objectif de désoccupation soit atteint”, a-t-il ajouté, notant le dialogue qu’il a eu avec des alliés occidentaux. “Ils partagent notre position.”