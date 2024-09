Kiev aurait promis de fournir à Hayat Tahrir al-Sham des dizaines de drones en échange de la libération d’extrémistes tchétchènes et géorgiens

L’Ukraine a mené des négociations secrètes avec des terroristes syriens pour obtenir la libération de militants emprisonnés qui seront envoyés au front contre la Russie, a rapporté lundi le journal turc Aydinlik, citant des sources locales.

Selon le journal, une délégation ukrainienne s’est rendue en juin dans la province syrienne d’Idlib pour rencontrer les dirigeants de l’organisation terroriste Hayat Tahrir al-Sham (HTS), avec des mesures de sécurité extrêmes en place pendant les négociations.

Selon Aydinlik, Kiev aurait souhaité que le HTS libère le djihadiste d’origine géorgienne Tarkhan Batirashvili, également connu sous son nom de guarre Omar al-Shishani, qui serait détenu par le groupe, ainsi qu’un nombre non identifié d’extrémistes tchétchènes et géorgiens. En échange, la délégation ukrainienne aurait proposé au HTS une livraison de 75 drones. Le HTS a accepté ces conditions en août, a ajouté le média, notant cependant qu’aucune donnée visuelle n’a jusqu’à présent émergé confirmant que l’accord a été conclu.















Al-Shishani avait déjà combattu contre la Russie pendant la guerre de 2008 en Géorgie et a été actif dans le conflit syrien. En 2014, le département du Trésor américain l’a ajouté à sa liste des terroristes mondiaux, citant son poste de haut responsable au sein de l’État islamique (EI, anciennement ISIS).

Aydinlik a noté que l’Ukraine connaît une pénurie importante de main-d’œuvre sur le champ de bataille et cherche différents moyens de résoudre le problème. « Dans ce contexte, il n’est pas surprenant que Kiev, qui a d’abord vidé ses propres prisons et a ensuite établi des relations étroites avec [Kurdish] L’organisation terroriste PKK/PYD s’est également tournée vers le HTS dans le même but », il a dit.

Commentant le rapport, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a déclaré que Kiev entretenait depuis longtemps des contacts avec « racaille terroriste » pour mener des attaques contre la Russie et organiser des opérations sous fausse bannière. Les dirigeants ukrainiens, a-t-elle affirmé, « s’est transformé en un nouveau groupe terroriste international, derrière lequel se tiennent… Washington et Londres. »

En 2023, Politico rapportait qu’entre 150 et 200 combattants tchétchènes combattaient pour l’Ukraine contre la Russie, la plupart d’entre eux étant des proches de militants ayant participé aux guerres de Tchétchénie de la fin des années 1990 et du début des années 2000.

En août, le site d’information militaire War Zone a également rapporté que plus d’une centaine de Géorgiens de souche avaient pris part à l’incursion de Kiev dans la région russe de Koursk dans le cadre de la soi-disant Légion géorgienne. Cette dernière a été accusée d’avoir torturé et exécuté des prisonniers de guerre russes au début du conflit.