L’Ukraine cherche à attirer les entreprises mondiales de Moscou alors que les actifs de Danone et Carlsberg sont saisis

Un barman tient un verre de bière Carlsberg dans un bar de Saint-Pétersbourg, en Russie. Alexandre Demianchuk | Russie

L’Ukraine exhorte les entreprises mondiales à se départir de la Russie et à déménager chez son voisin en guerre, alors que Moscou continue de saisir les actifs des entreprises étrangères. Le président russe Vladimir Poutine a signé dimanche un décret pour que le gouvernement prenne le contrôle des filiales russes du producteur alimentaire français Danone et brasseur danois Carlsberg en prenant les actions des sociétés sous « administration provisoire ». Environ 1 000 entreprises internationales a commencé le processus de quitter la Russie après son invasion illégale de l’Ukraine en février 2022, mais beaucoup n’ont pas encore réussi à vendre leurs actifs dans le pays. La décision de dimanche était la première fois que la Russie s’emparait des filiales de sociétés occidentales depuis qu’elle avait saisi des sociétés énergétiques finlandaises et allemandes. Fortun et Uniper en avril. Le Kremlin a précédemment suggéré qu’il s’agissait de représailles pour les saisies occidentales d’actifs russes. Sergiy Tsivkach est le PDG d’UkraineInvest, une agence gouvernementale chargée d’attirer les investissements directs étrangers en Ukraine et de promouvoir le pays en tant qu’option d’investissement à long terme sûre pour les entreprises internationales. « Nous nous intéressons surtout à ceux [companies] qui a arrêté les plans d’investissement en Russie », a déclaré Tsivkach à CNBC via une liaison vidéo depuis Kiev à la fin du mois dernier. « Nous avons identifié environ 200 entreprises mondiales qui ont cessé leurs activités d’investissement en Russie et nous sommes en contact avec elles afin de leur offrir la possibilité de construire des installations de fabrication en Ukraine au lieu de la Russie. »

Tsivkach a également appelé à ce que davantage d’entreprises opérant en Russie se retirent, exhortant les PDG à examiner non seulement les implications éthiques, mais également l’analyse de rentabilisation d’un désinvestissement complet. « Nous comprenons qu’il peut y avoir des difficultés à vendre vos entreprises et à quitter la Russie, mais cela devrait figurer en tête de liste de l’agenda de chaque PDG d’une entreprise internationale qui opère toujours en Ukraine », a-t-il déclaré. « Il est important de montrer que l’agresseur ne peut recevoir aucun investissement ni aucune opération de la part d’entreprises internationales. » Plus de 1 000 entreprises ont annoncé publiquement qu’elles restreignaient volontairement leurs activités en Russie au-delà du strict minimum requis par les sanctions internationales, selon École de gestion de Yalemais certains ont continué à fonctionner sans se laisser décourager. « Je pense qu’ils doivent prendre une décision plus rapide, car il ne s’agit pas seulement de mettre fin à la guerre, à notre victoire et à la fin des hostilités, il s’agit de l’incapacité de toute entreprise internationale réputée à opérer en Russie pendant la guerre et après la guerre. « , a déclaré Tsivkach. « Un pays qui a illégalement envahi son voisin sans raison ne peut faire confiance à aucune entreprise privée, car ses actifs peuvent être arrêtés sans raison en temps voulu, nationalisés, donc les entreprises doivent comprendre que la Russie n’est pas un partenaire commercial sur lequel vous pouvez compter. . »

Saisies Carlsberg et Danone

Tsivkach s’exprimait avant la saisie par la Russie des brasseries Baltika appartenant à Carlsberg et de Danone Russie, qui sont désormais toutes deux sous le contrôle de l’Agence fédérale russe et de l’agence immobilière d’État Rosimushchestvo, conformément au décret de Poutine.

Carlsberg a déclaré dimanche dans un communiqué qu’il « évaluera les conséquences juridiques et opérationnelles de cette évolution et prendra toutes les mesures nécessaires en réponse ». La société a annoncé le 28 mars 2022 qu’elle chercherait à céder intégralement ses activités en Russie et a signé un accord le 23 juin 2023 pour vendre la filiale, bien que cela était en attente de réglementation approbation. Carlsberg a déclaré que les perspectives du processus de vente sont désormais « très incertaines » et qu’il est « en train d’obtenir des informations plus détaillées ». Danone l’a dit aussi était enquêter sur la situation, ayant commencé à transférer le contrôle de ses activités dans le pays à une entité russe en octobre de l’année dernière. « Danone s’apprête à prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger ses droits en tant qu’actionnaire de Danone Russie, et la continuité des opérations de l’entreprise dans l’intérêt de toutes les parties prenantes, en particulier de ses salariés », a indiqué dimanche la société. La Russie aussi lundi haché l’Initiative pour les grains de la mer Noire, un couloir humanitaire clé livrant des céréales ukrainiennes aux marchés mondiaux, quelques heures avant l’expiration de l’accord négocié par l’ONU. Compte tenu de l’imprévisibilité associée au maintien des opérations en Russie, Tsivkach a suggéré qu’il pourrait il faudra des décennies avant que les entreprises ne voient suffisamment d’arguments commerciaux pour envisager de retourner dans le pays. XXX POUVONS-NOUS COUPER CETTE CITATION ? « J’espère que les entreprises internationales comprendront cela dès que possible pour leur bien, pour le bien de l’Ukraine et pour le bien du monde entier, car c’est une chose très dangereuse que la Russie a initiée non seulement pour l’Ukraine, mais pour la stabilité du monde entier. et la sécurité.

« Votre investissement de guerre pourrait être anéanti »

l’Ukraine les alliés ont promis près de 60 milliards de dollars pour le redressement et la reconstruction du pays lors de la conférence sur la relance de l’Ukraine à Londres en juin. UkraineInvest, quant à lui, est actuellement supervisant 17 projets d’investissement d’une valeur de plus de 2,3 milliards de dollars. XXX POUVONS-NOUS FINIR ICI ? Cependant, la fin de la guerre n’étant pas en vue, de nombreux investisseurs sont réticents à investir dans le pays. David Roche, investisseur chevronné et président d’Independent Strategy, a déclaré à CNBC la semaine dernière que l’investissement nécessaire pour assurer l’avenir de l’Ukraine doit venir pas des entreprises, mais de l’OTAN.